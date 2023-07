Europeiske feriefavoritter rammes av voldsom hete

I turistfylte Roma er gradestokken ventet å krype over 40 grader de neste dagene, og til sammen er det sendt ut farevarsler for 16 italienske byer.

Turister er spesielt utsatt for heteslag fordi kroppen bruker fra noen dager opptil tre uker på å omstille seg til nye temperaturer, og faren øker raskt fra 35 grader.

Italias helseminister Orazio Schillaci råder folk til å holde seg innendørs midt på dagen under det som er den tredje hetebølgen i middelhavsområdet på en måned. Schillaci ber i et intervju med Il Messaggero publikum ta nødvendige forholdsregler i varmen og unngå å overbelaste akutthelsetjenesten.

Det europeiske romfartsbyrået ESA forespeiler også ny temperaturrekord for Europa denne uken, med opptil 48 grader celsius på de Italienske øyene Sicilia og Sardinia.

Italia kan sette ny europeisk temperaturrekord denne uken, ifølge det Europeiske romfartsbyrået ESA, og det er sendt ut farevarsler for 16 italienske byer.

Hele middelhavsområdet rammet

Også andre europeiske land og populære feriedestinasjoner er rammet av hetebølgen denne uken. Hele middelhavsområdet er ventet å ha temperaturer opp mot fem grader over normalen de neste to ukene, med en sannsynlig forlenging ut i August, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon.

Etter forrige ukes Kerberos har den nye hetebølgen av italienske meteorologer fått navnet Kharon, oppkalt etter ferjemannen som i gresk mytologi brakte de døde over elven Styx. Varmen brer seg foruten Italia også over Hellas og Spania, samt Tyrkia og det sørlige Frankrike.

I Hellas har Meteorologisk institutt advart mot høy risiko for skogbranner, og landsbyboere sørøst for Aten har blitt beordret til å evakuere hjemmene sine i dag på grunn av brann i nærheten. Opptil 150 brannmenn skal være satt inn for å få kontroll på flammene.

Også Spania venter en kort, men intens hetebølge denne uken, med farevarsler utstedt for blant annet Andalucía og Mallorca.

Tusenvis er evakuert under den pågående skogbrannen på den spanske kanariøya La Palma.

60.000 døde av varmen i fjor sommer

Årets sommer har allerede slått flere tidligere varmerekorder, med nye toppnoteringer globalt for både juni og for enkeltdager, som Dagsavisen skrev for en uke siden.

– Sannsynligvis vil juli måned bli den varmeste måneden noensinne, det vil si siden siste mellomistid for hele 120.000 år siden, sa Dr. Karsten Haustein, forskningsmedarbeider innen atmosfærisk stråling ved Leipzig University til The Guardian da.

Hetebølger er blant de mest dødelige værfenomenene, og tusenvis dør hvert år av varme, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon. FNs klimapanel har anslått at så mye som halvparten av Europas befolkning vil være utsatt for farlig varme innen 2050.

I fjor sommer mistet over 60.000 livet i Europa som følge av de høye temperaturene, ifølge en ny studie fra Barcelona Institute for Global Health og det franske forskningsinstituttet INSERM. 11.600 døde under en spesielt kraftig hetebølge fra 18. til 24. juli.

Turister spesielt utsatt – sånn beskytter du deg

Symptomer på heteslag å være på vakt for er ifølge Norsk Helseinformatikk høy kroppstemperatur, svimmelhet, hodepine og kvalme, etterfulgt av raskere puls. I mer alvorlige tilfeller kan man få tørr og rødmende hud, sterkt konsentrert urin, besvimelse, sløvhet, forvirring, nedsatt bevissthet og kramper.

For å beskytte mot varmen anbefales det å unngå å være utendørs midt på dagen, å kle seg i lette, løse klær og solhatt. Det er også viktig å drikke mye vann, få i seg noe salt. Fysiske anstrengelser kan være farlig i varmen, og alkohol gjør kroppen dårligere i stand til å kvitte seg med varme.

En gateselger i Roma tilbyr forbipasserende hatter til å beskytte seg mot sola. Helseministeren ber folk være forsiktige i varmen.

Tangerer verdensrekord i Death Valley

Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus tok til Twitter tidligere i dag for å oppfordre verdensledere til å handle i møte med klimakrisa, i lys av at hetebølger setter liv og helse i fare.

Den ekstreme varmen i middelhavsområdet sammenfaller med hetebølger andre steder i verden. Kina satte en ny temperaturrekord på søndag, og i USA kan verdensrekorden for høyeste temperatur noensinne overstiges denne uken.

Den foreløpige rekorden på 56.7 grader ble satt i Death Valley i California i 1913. Turister trosset advarsler og fant veien dit ens ærend for å la seg fotografere foran besøkssenteret der et skilt viser temperaturen.

To tvillingbrødre fra Los Angeles fant veien til Furnace Creek besøkssenter i Death Valley 16. juli, i håp om å få et bilde av en ny rekordtemperatur.

