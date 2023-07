Elbiler på rett vei

I de store byene er det et mål at persontrafikk med bil ikke skal øke. Nullvekst ligger til grunn for byvekstavtaler og belønningsordninger. Det overordnede målet er at alle nybilsalg i 2025 skal være utslippsfrie biler.

Fra statens side lokkes det med gode rammebetingelser for dem som skifter ut bensin- eller dieselbilen med en elbil. Selv om nybilsalget domineres av elbiler, er det fortsatt langt igjen til full elektrifisering av den norske personbilparken. Andelen elbiler er i dag om lag 20 prosent.

Det er dessverre noen humper i veien.

Ny forskning viser imidlertid at byene har store problemer med å nå nullvekstmålet. Den fossile biltrafikken går riktignok ned, men det er nesten en tilsvarende økning for elbilens vedkommende. Det er oppløftende å registrere at utviklingen har rett kurs, men det er dessverre noen humper i veien.

Norce-forskerne Einar Leknes og Stian Brosvik Bayer kan nemlig fortelle oss at elbileierne er mindre opptatt av å redusere sin bilbruk enn fossilbileierne. I noen byområder er elbilen også i ferd med å utkonkurrere kollektivtransporten.

Forskerne har sett nærmere på utviklingen i Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes. Undersøkelsen viser at elbileierne i betydelig større grad enn fossilbileierne benytter bil til og fra jobb og i mindre grad reiser kollektivt.

Den nasjonale elbilpolitikken er å lokke oss økonomisk til å velge biler som går på elektrisk strøm framfor bensin og diesel. Elbileiere betaler bare opptil halvparten i bompengetakster og i mange kommuner bare halv parkeringsavgift. Og innkjøp av elbil er momsfritt opp til 500.000 kroner.

Det såkalte nullvekstmålet i biltrafikk innebærer at vi i større grad skal gå over til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Samtidig er det et overordnet mål å redusere utslippene av CO2. Vi må strekke oss langt for å unngå at kloden blir for varm. Slik sett virker overgangen fra fossilbil til elbil positivt for klimaet.

Men det er dessverre et faktum at også elbiler bidrar til køer på veiene og forurenser i form av støy og støv. Derfor er det så viktig å holde igjen på bilbruk generelt. Da er løsningen å satse mye mer på god og effektiv kollektivtrafikk og legge forholdene enda bedre til rette for fotgjengere og syklister.

Den norske elbilpolitikken er en suksess og et internasjonalt forbilde. Elbilpolitikken må trolig justeres noe, men det er all grunn til å slå ring om hovedgrepet. Vi må ikke kaste ut elbilen med vaskevannet.

