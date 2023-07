Alger kan være løsningen for å slutte å spise kjøtt

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter – er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12, skriver NHI. Veganere opplever derfor ofte å ha mangel på dette vitaminet, men nå har nyere forskning vist at alger kan være løsningen på dette problemet, skriver The Guardian.

Prof Alison Smith, leder for plantefysiologi ved universitetet sier til The Guardian at forskere ved Cambrige Universty har funnet ut at mange typer alger har en bemerkelsesverdig evne til å samle inn B12 vitaminet.

– Algene lager ikke vitaminet B12 selv, men de tar det opp fra omgivelsene, der vitaminet er laget av bakterier, sier Smith.

Disse algene kan snart bli brukt av produsenter som lager kosttilskudd, og kan gi effektive tilskudd av vitaminet til folk som opplever at de har mangler.

B12 er et viktig næringsstoff som er involvert i kroppens produksjon av blod, og nerveceller. Ifølge NHI kan mangler på B12 være vanskelig å oppdage siden de kan være vage, og utvikles langsomt. Men typiske symptomer er blekhet, slapphet og tretthet kan oppstå fordi om man mangler vitaminet over tid vil det føre til feil i produksjonen av røde blodlegemer, som etter hvert kan gi lav blodprosent.

Naturlig hentet kosttilskudd

Mange vegetarianere tar B12 som et kosttilskudd om de opplever mangler. Mange av kosttilskuddene som finnes i Apotek er kunstige, og forsker Smith, sier til The Guardian at mange vegetarianere og veganere ønsker å ta kosttilskudd som er naturlig hentet.

Ifølge apotek1.no har vitaminet B12 mange viktige funksjoner i kroppen. Bland annet dannelse av DNA og omsetning av fett, karbohydrater og proteiner i kroppen.

– Mange veganere foretrekker å ikke ha kjemiske kosttilskudd, og de vil gjerne få B12 som en naturlig del av kostholdet, sier Smith til The Guardian.

Dette kan nå være mulig med alger som har vitaminet.

Vi må spise mindre kjøtt

De nye kostholdsrådene til helsedirektoratet mener at vi må nesten halvere inntaket av svin, storfe, sau og geit, som alle går under definisjonen rødt kjøtt, skrev Dagsavisen tidligere i sommer.

De har landet på en anbefaling om 350 gram rødt kjøtt i uka. Det er mindre enn det tidligere rådet på 500 gram. Forskning.no viser til at du når 350 gram om du spiser to grillpølser, to kjøttkaker og en skinkeskive på brødskiva.

Å spise hamburgere og andre bearbeidede kjøttprodukter og rødt kjøtt kan føre til kreft i tarmen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). (Heiko Junge/NTB)

I 2021 skrev Dagsavisen at risikoen for hjertesykdommer øker etter hvor mye kjøtt man har spist. For hvert 50. gram av rødt kjøtt man inntar daglig, så øker sjansen for sykdommene med ni prosent. Samme tall for prosessert kjøtt er 18 prosent.

Forsker Smith ved Cambridge University avslutter med å si til The Guardian at deres funn av alger med vitaminet B12, kan hjelpe industrien med å lage effektive alge-tilskudd, som kan være med på å løse problemet ved B12-mangler om man slutter å spise kjøtt.

