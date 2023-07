Zelenskyj: – Putin i ferd med å miste kontrollen

I et eksklusivt intervju med CNN sier Ukraina-president Zelenskyj at Vladimir Putin viser tegn på å miste kontrollen over sitt eget folk.

Utfordret Russland-presidentens makt

Intervjuet kommer i kjølvannet av at lederen for den paramilitære Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, i juni startet et kortvarig opprør og tok kontroll over militære anlegg i to russiske byer og sågar marsjerte mot Moskva.

Wagner-lederen beskrev dette som en «frihetsmarsj», og sa at formålet bak opprøret var å «bekjempe forrædere» og «mobilisere samfunnet».

Slik utfordret han Putins makt. Kort etter ble Prigozjin tilbudt amnesti og eksil i Belarus.

– Putins makt smuldrer opp

– Vi ser at Putins reaksjon var svak, sa Zelenskyj til CNN og la til:

– For det første ser vi at han ikke kontrollerer alt. Wagners innmarsj i Russland var veldig enkel. Det viser at Putin ikke har kontroll over situasjonen i regionene.

Zelenskyj sier videre at makten til Putin er i ferd med å smuldre opp, samt at etterretningsrapporter viser at halve Russland støtter Wagner-sjefen.

