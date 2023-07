Ekspert: Russland sender bevisst soldater i døden

Det russiske forsvarets «stormavdelinger Z» har blitt et brutalt svar på problemene som president Vladimir Putin og Kreml har støtt på under angrepskrigen i Ukraina. Mens landets militær under krigføringen i Georgia i 2008 og annekteringen av Krim i 2014 brukte styrker med høy beredskap og mye våpenkraft, har de nå skiftet taktikk.

Og en del av den nye taktikken er å bruke soldater uten ordentlig trening til å innhente informasjon om det ukrainske forsvaret. Det forteller Jörgen Elfving, tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret til SVT. I et filmklipp beskriver SVTs reporter at disse soldatene går sammen i grupper på to til fem, som blir sendt fremover til de møter motstand. Elfving omtaler oppdraget deres som en form for spaning.

– De forsøker å finne ut hvor fienden er plassert, hvor deres våpen er, og til og med hvilke krigsplaner de har. Det her er jo en ganske brutal måte å få greie på det på, gjennom å sende soldater i døden.

«Kynisk og brutalt» av Vladimir Putin og Kreml

SVT skriver i artikkelen at Russland etter sommeren 2022 etablerte et system hvor soldatene ble plassert i et avklart hierarki. I en rapport beskriver den britiske tankesmia Royal United Services Institute de som er plassert lavest i hierarkiet for «disposable troops», soldater som ikke er uunnværlige – eller soldater som kan ofres, som SVT beskriver det.

– Det er en ganske kynisk og brutal form for innhenting av etterretning, sier Elfving.

Det har også versert utsagn om at soldater som har vendt tilbake fra fronten har blitt skutt av sine egne, men den tidligere oberstløytnanten kan verken bekrefte eller avkrefte sannhetsgehalten i dette til SVT.

Mens krigen nærmer seg sin 500. dag, hevder Ukraina å ha framgang på slagmarken, skrev NTB mandag morgen. På Telegram sier landets viseforsvarsminister Hanna Maljar at de hadde gjenerobret 37 kvadratkilometer øst og sør i landet, mens russiske styrker angriper i Donetsk-regionen.

– Det pågår harde kamper der nå, uttalte Maljar.

Russlands forsvarsminister uttalte seg for første gang

Etter Wagner-gruppen marsjerte mot Moskva lørdag 24. juni, er nå lederen for den private militære styrken, Jevgenij Prigozjin, sendt til Belarus. Landets forsvarsminister Sergej Sjojgu uttalte mandag at det kortvarige opprøret ikke har påvirket hæren.

– Provokasjonen påvirket ingen av hærens handlinger, sa Sjojgu under et møte i forsvarsdepartementet ifølge NTB.

Dette var første gang Sjojgu kommenterte Wagner-gruppens opprør, ifølge NTB.

