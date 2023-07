Russiske medier vil slette alle spor etter Prigozjin

Det russiske medietilsynet har sperret nettsider knyttet til mediegruppen Patriot, som har nære bånd til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, meldte nyhetsbyrået AFP og NTB i går. Andre medier som styres av Patriot, inkludert Nevskije Novosti og Ekonomika Segodnja, opplyser på meldingstjenesten Telegram at de legger ned.

Restriksjonene kommer en uke etter at Prigozjin ledet leiesoldatstyrken sin i et kortlivet opprør mot den militære ledelsen i Russland. Prigozjin selv er gått i eksil etter å ha avbrutt fremrykkingen mot Moskva og inngått en avtale med president Vladimir Putin.

Ute av syne og sinn

Men hva skjer nå med den fremtredende militærlederen?, spekulerer blant annet The Guardian i. Er han i Belarus eller St Petersburg?, spør de retorisk.

Før krigen ble Jevgenij Prigozjin sjelden nevnt i russiske medier, selv om Wagner-gruppen og deres tilstedeværelse i mange konfliktsoner – blant annet i Afrika, var godt kjent.

– Før krigen og Bakhmut, ville vi sjelden skrive om Prigozjin. Han var lenge ansett som en tvilsom karakter, forteller en tidligere redaktør ved et russisk statlig nyhetsbyrå til avisen.

– Ikke anti-regjering, men best å ikke røre ved. Nå blir det som om han aldri har eksistert. Nå skal vi komme tilbake til normalen, og Prigozjin vil aldri mer bli diskutert, definitivt ikke på TV.

Redaktøren tror at Prigozjin vil bli ignorert når den russiske regjeringen nå forsøker å opprettholde Wagner-gruppens utenlandske leiesoldatimperium og dets innflytelse i Afrika og Midtøsten, samtidig som Prigozjins personlige rolle elimineres.

Putin kunne ha stanset det

Wagner-gruppen er kjent for å bruke sosiale medier flittig både til rekruttering og sabotasje. De skal også ha vært i fengslene og rekruttert straffedømte, en metode som siden har blitt adoptert av den russiske regjeringen, skriver The Guardian. Ifølge dem er det nå flere russiske selskaper og til og med private forretningsfolk som sponser sine egne små leiesoldatgrupper.

Interne politiske kilder i Russland mener at konflikten med Wagner-gruppen kunne vært unngått hvis Putin hadde grepet inn tidligere. De mener Prigozjins rolle i krigen for Russland burde vært anerkjent, og at Putin skulle ha forsøkt å imøtekomme hans bekymringer.

– Putin kunne ha ordnet dette for lenge siden, men han er ikke følsom med disse tingene, sier en anonym intern politisk kilde.

– Han måtte bare ha bedt noen si: «Vær så snill, gå og møt Prigozjin, ring ham inn og si at han er fantastisk, vi setter pris på ham, men vær så snill, kan han lukke munnen fordi vi ikke trenger denne offentlige kampen akkurat nå». Men Prigozjin så at han kunne komme unna med å kritisere forsvarsministeren, så da hevet og hevet han temperaturen.

– Lever ikke lenge

Jevgenij Prigozjin skal ifølge Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko oppholde seg i Belarus. Han la ut en lydmelding i sosiale medier mandag, uten å si hvor han var. I henhold til en avtale som Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko forhandlet fram for å få slutt på Wagner-gruppas opprør i helgen, fikk Prigozjin tilbud om eksil i Belarus.

Lukasjenko har sagt at landet kan dra nytte av Wagner-gruppens erfaring og kunngjorde at han har tilbudt leiesoldatene å etablere seg i en «forlatt militærenhet». Satellittbilder og uttalelser fra tjenestemenn og en geriljagruppe viser ifølge nyhetsbyrået AP at leiesoldatgruppen Wagner har bygget en militærleir i Belarus.

I Russland har mange ifølge The Guardian stilt spørsmål ved hvor lenge Prigozjin vil overleve.

– Jeg har tenkt noen ganger på hva jeg ville skrive hvis han døde, sier den tidligere statlige nyhetsredaktøren på spørsmål om de har utarbeidet en nekrolog.

– Jeg kan ikke forestille meg at han vil være i live lenge.