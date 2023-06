Regjeringen: Vil gjøre det enklere å kunne kjøpe sin egen bolig

– Et av tiltakene er å øke andelen leiligheter i nye prosjekter som kan selges som «leie til eie» fra 20 til 30 prosent. Og Deleie til 50 prosent, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Dagsavisen.

I dag er grensen for hva et boligbyggelag kan eie av «Del-eie» 20 prosent, akkurat det samme som for «Leie-til-eie». Det er disse som nå foreslås hevet til 30 prosent for leie-til eie og 50 prosent for Deleie.

Mandag legges forslagene ut på høring, med frist på tre måneder.

Nye kjøpsmodeller

Dagsavisen møtte Gjelsvik på Vollebekk før jul, hvor mange av de nye leilighetene selges etter nye modeller. Og han fikk møte Ariel, som fikk kjøpt sin første leilighet ved hjelp av Deleie.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Da var han klar på at det lovverket vi har i dag har gått ut på dato for lengst.

Noen konkrete lovforslag kunne han ikke komme med, men var tydelig på at han liker de modellene OBOS og andre har for må få folk inn i et presset boligmarked.

– Å øke andelen på 20 prosent er en mulighet. Konkrete forslag vil vi komme tilbake til, men vi vil ha en god dialog med bransjen og andre aktører for å høre hvordan lovverket fungerer i dag, og hva som kan gjøres annerledes, sier statsråden, og viser blant annet til erfaringsnettverket for leie-til-eie-modeller og andre boligkjøpsmodeller der departementet får innspill fra ulike aktører ulike steder i Norge.

Samarbeid med bransjen.

Nå kan ord bli til handling.

– Poenget er å legge mer til rette for nye boligkjøpsmodeller, sier han.

Deleie er en modell hvor man minimum betaler 50 prosent av kjøpesummen, og betaler gradvis til man eier hele. Leie til Eie er et boligkonsept som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den.

Innen disse modellene finnes det mange varianter.

Regjeringen har laget de nye forslagene, med mange gode innspill fra bransjen.

– Jeg tror vi har kommet med en god og balansert løsning, sier Gjelsvik.

– Regjeringen ønsker at flere skal ha muligheten til å eie sin egen bolig, noe som vil trygge bosituasjonen for mange. Derfor er det viktig for regjeringen å legge til rette for dette, sier han.

Mange sliter med å komme inn på boligmarkedet, som følge av at de mangler egenkapital.

– Her er det ikke gjort noen endringer, sier Gjelsvik.

Bankene kan i dag fravike egenkapitalforskriften, og gi lån til personer som ikke oppfyller kravene.

– Bankene har et slingringsmonn som kan gis i ett av 10 lån, sier Gjelsvik, som ikke er bekymret over at stadig høyere renter skal stoppe noen fra å komme inn på boligmarkedet.

–– Selv med høye renter, vil det i mange tilfeller være gunstigere å eie fremfor å leie, sier kommunalministeren.

Har lyttet

Administrerende direktør i Norges Boligbyggerlag, Bård Folke Fredriksen mener at regjeringens forslag er gode.

Boligbyggelagene er veldig glad for at regjeringen har lyttet til våre argumenter, og fremmer konkrete lovendringer for å redusere terskelen for de som vil kjøpe egen bolig. — Bård Folke Fredriksen, NBBL

– Boligbyggelagene er veldig glad for at regjeringen har lyttet til våre argumenter, og fremmer konkrete lovendringer for å redusere terskelen for de som vil kjøpe egen bolig. Borettslagsleiligheter er velegnet for de som vil kjøpe sin første bolig. De lovendringene statsråden nå foreslår vil føre til at det kan bygges flere «leie til eie» og Deleie-leiligheter enn med dagens lovverk, skriver Bård Folke Fredriksen i en e-post til Dagsavisen.

Bård Folke Fredriksen i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

– I dag er det altfor mange som har jobb, inntekt og mulighet til å betjene boliglån som ikke får kjøpt fordi de mangler egenkapital og foreldre som kan hjelpe. Foreldrebanken må aldri bli en forutsetning for norsk boligpolitikk, og vi må snu nedgangen av folk som ufrivillig leier - ofte dyrere - bolig. «Leie til eie» og Deleie er gode måter for flere å komme inn, sier NBBL-direktøren.

