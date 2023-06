Bare tre dager etter at Lubna Jaffery fikk nøkkelkortet til sitt nye kontor, venter lørdagens pride-parade i Oslo.

– Jeg skal gå fremst sammen med statsministeren, sier hun til Dagsavisen.

Forgjengeren hennes, partifelle Anette Trettebergstuen, var populær i det skeive miljøet, noe Jaffery selv er klar over. Hun er likevel klar på en ting:

– Det er ikke popularitet som er viktig, men at jeg har et tillitsfullt forhold til det skeive miljøet.

Hun mener det er viktig å ha en åpen og løpende dialog hele året, ikke bare under pride. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold og blir arrangert på flere steder i landet, men denne uken er det Oslo Pride som står for tur. Ifølge VG er det ventet redkordoppmøte, og Jaffery er klar for paraden.

Lubna Jaffery (Ap) sammen med statsminister Jonas Gahr Støre etter han presenterte henne som ny kultur- og likestillingsminister onsdag 28. juni. (Geir Olsen/NTB)

Første parade i Oslo

Den nye kulturministeren er ikke ukjent med pride-paraden, og forteller at hun har gått i toget i flere år. Det er likevel hennes første gang i Oslo, da hun vanligvis har gått i Bergen. Hun synes paraden er viktig, og er tydelig på at hun ikke går bare på grunn av sin nye tittel.

– Jeg er selv minoritet og har opplevd rasisme på kroppen, og vet hvor viktig det er å føle at man har allierte.

Jaffery mener det er viktig å gå uansett hvilken legning man har, for å vise at vi står sammen.

– Ingen er fri før alle er fri, derfor må vi støtte pride.

Økning i hatkriminalitet mot skeive

I Oslo startet årets Pride-uke fredag 23. juni. De siste to årene har det vært en markant økning i anmeldelsene av hatkriminalitet mot skeive, skrev NTB samme dag. Om det er antall straffbare handlinger som har økt, eller antall anmeldelser, er politiet er usikre på. Jaffery håper at flest mulig tør å anmelde, selv om det er en tung dør å åpne.

– Det kan vise at man ikke er alene, sier hun.

Jaffery sier at man dessverre ikke kan vedta at folk ikke skal hate, og at det derfor er viktig at vi har et kraftfullt lovverk mot hatkriminalitet. I 2020 kom en lovendring der hatefulle ytringer på grunn av kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet ble kriminalisert.

– Vi må kjempe for et samfunn hvor alle kan være seg selv. Vi har alle et ansvar for å stå opp mot hat.

Politimester Ida Melbo Øystese sier til NTB at saksbehandlingstiden har gått ned selv om antall saker har økt.

– Økningen av hatefulle ytringer med hatmotiv seksuell orientering, og kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet ser vi alvorlig på, og det er ekstra aktuelt siden vi nå er inne i årets pridefeiringer. Politiet skal gjøre vårt ytterste for å lage en trygg og sikker ramme rundt årets feiringer og arrangementer under Pride.

Etter terrorangrepet 25. juni i fjor har flere snakket om mange følelser knyttet til både pride-feiringen og paraden i år. Jaffery forteller at hun vet det er mange som ikke føler seg trygge, og at det er helt i orden.

– Jeg vet at mange har ulike følelser knyttet til toget i år. Derfor er det viktig at jeg går, og at statsministeren og andre går, for å vise at vi står sammen med bevegelsen.

Et hav av farger under Oslo Pride Parade i 2018. I år går paraden fra Grønlandsleiret til Rådhuset lørdag 1.juli kl. 13:00. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Det er viktig å kjempe sammen

Rundt om i Oslos gater ser man flagg, bannere og plakater farget i regnbuens farger. Ung.no skriver at regnbuen symboliserer fellesskap og friheten til å selv definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet. De skriver videre at det har blitt brukt i over 30 år som et symbol for rettighetene og frigjøringskampen til LHGTIQ-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og skeive).

Jaffery er klar over at man ser folk brenner flagg, river ned flagg og at skeive par blir ropt etter. Hun mener at vi hver dag må kjempe sammen for at folk ikke skal bli diskriminert for hvem de er.

– Det er hardt arbeid hver eneste dag.

Stortinget skal behandle forslaget som ble lagt fram da Trettebergstuen fortsatt var minister, nemlig å forby konverteringsterapi.

– Jeg håper på et bredt flertall i Stortinget, sier Jaffery.

