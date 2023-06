La ut falsk oppropsliste i håndhilse-saken i sosiale medier

Saken er utvidet

– Vi er akkurat blitt gjort oppmerksom på lista, men kan bekrefte at lista er falsk, sier kommunikasjonsavdelingen ved Utdanningsetaten (UDE) til Dagsavisen.

– Dette er noe vi vil gå videre med, legger de til.

Kommentar: Debatten bør ikke handle om håndhilsing

På lista, som er gjengitt på en Twitter-konto, skal 70 av skolens ansatte være oppført. Der står det at etter hendelsen har flere ansatte, som var vitne til det hele, gått sammen, og sendt et varsel til UDE om rektorens oppførsel. Denne er altså ikke ekte.

Ansatte går ut mot rektoren

Aftenposten omtalte imidlertid tidligere fredag at 19 ansatte ved skolen har sendt varselbrev der de uttrykker sterk misnøye med rektorens lederstil.

«Flere ansatte stiller seg kritiske til hvordan skolen, med rektors ledelse, skal kunne rette opp i den mistilliten og avstanden som er blitt skapt over tid», heter det i brevet, som er undertegnet av både lærere, miljøarbeidere og andre ansatte ved skolen. Rektoren har ikke ønsket å kommentere brevet overfor avisen.

Ønsket ikke å hilse

Det var under vitnemålsutdelingen for 10.-klassingene at det ble filmet en elev som ikke ønsket å håndhilse på rektor på en skole i hovedstaden.

I videoen kommer det videre fram at rektoren roper til forsamlingen: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge».

Saken har fått stor oppmerksomhet, og er blitt heftig debattert både på TV, aviser og sosiale medier.

Bakgrunn: Prinsipper mot prinsipper