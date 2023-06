Oppgavene står i kø for den nye kulturministeren

Onsdag formiddag ble Lubna Jaffery utnevnt til ny kulturminister, etter at Anette Trettebergstuen trakk seg i forrige uke.

Og det blir neppe noen lang og avslappende sommerferie for Jaffery. Det er en lang rekke uløste oppgaver på kulturfeltet det er store forventninger til at en ny kulturminister skal finne gode løsninger på.

Blant dem med store forventninger til en ny kulturminister er Mediebedriftenes landsforening.

– Først og fremst vil jeg gratulere med et viktig oppdrag. Jeg håper Jafferey blir en leveringsdyktig kulturminister, sier administrerende direktør i MBL Randi S. Øgrey.

Moms og tech

Hun peker på særlig et viktig problem for mediebedriftene hun har forventninger til at Jafferey skal løse: Plattformnøytral nullmoms for mediene.

– Jafferey kan bli kulturministeren som løser momsen, og sørger for at mediebransjen får et modernisert og tidsriktig plattformnøytralt momsfritak. Mediebransjen står i enorm endring, og mer enn noen gang trenger vi forutsigbare rammevilkår, sier hun.

Bakgrunnen er at regjeringen fra 1.1. i år innførte moms på elektroniske nyhetestjenester gjennom lyd og levende bilder. Det har særlig rammet TV 2 hardt.

Tidligere i vår sendte regjeringen et nytt lovforslag på høring, som innebærer at mediene kan drive med en viss prosentandel lyd og levende bilder uten at det utløser moms, men det er ikke godt nok mener MBL.

Administrerende direktør i MBL Randi Øgrey. (Vidar Ruud/NTB)

– Det vi ber om er en helt plattformnøytral momsløsning. Da kan man utvikle de fortellerteknikkene og forretningsmodellene man vil for å nå brukerne, uten å tenke på at man bare må ha så og så mange prosent lyd og levende bilder. Akkurat nå er vi veldig usikre på veien videre, men det kan Jafferey løse, sier Øgrey.

Hun peker også på konfliktene knyttet til de store tech-plattformene og hvordan de behandler redaktørstyrt innhold.

– Jeg håper den nye kulturministeren vil være på medielaget i kampen mot tech-gigantene for å sikre redaktørstyrt innhold. Der var Trettebergstuen god, og jeg håper en ny kulturminister vil videreføre det slik at vi får resultater, sier MBL-direktøren.

Likestilt Norge

Også Foreningen Fri har store forventninger til ny kulturminister. Trettebergstuen var regjeringens eneste åpne skeive statsråd, og hun går nå av midt under Pride.

– Vi ønsker å gratulere Lubna Jaffery som ny kultur- og likestillingsminister, og ser fram til samarbeidet. FRI har tidligere hatt god dialog med statsråd Trettebergstuen, og gleder oss til å bli bedre kjent med Lubna Jaffery i kampen for et likestilt Norge. FRI forventer at den nye statsråden vil fortsette arbeidet med å følge opp regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold og føre en offensiv likestillingspolitikk på skeives premisser, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal sier han syntes det er en spennende utnevnelse.

– Jeg jobber som byråd tett med kulturministeren, både for å sørge for inkludering i idretten og at alle får mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Det er det viktigste for meg. Lubna har gode skussmål. Hun virker som en veldig engasjert dame. Og jeg synes det er veldig gøy at hun har minoritetsbakgrunn og tar med seg minoritetsperspektiv inn i statsrådposten, sier han, og legger til:

– Vi må sammen løfte representasjon og sørge for at flere stemmer blir hørt og kommer til. Så dette blir spennende.

– Var det på tide at denne regjeringa får en statsråd med minoritetsbakgrunn?

– Jeg synes det er bra at vi får en person med minoritetsbakgrunn inn. Det vil styrke regjeringa.

