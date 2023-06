En epost til ledelsen kan sende Cato til Høyesterett: – Det mest ufine jeg har vært med på

– Jeg hadde jo aldri trodd at det skulle gå så langt. Men jeg håper Høyesterett vil behandle anken, sier Cato Ervall.

I 2021 møtte han som tillitsvalgt med et medlem i et møte. Lederen og den lokale HR-sjefen endte opp med å gi kollegaen en muntlig advarsel.

Ervall mente medlemmet ikke fikk forsvart seg på en skikkelig måte, og sendte en opphetet epost til HR-ansvarlig i regionen for Nortura.

Eposten inneholder blant annet setningen:

«Er dette måten Nortura ønsker å fremstå som

Dommer, Jury, Bøddel for sine ansatte???»

Ervall avsluttet e-posten med å beskrive metoden til HR-ansvarlig «skyldig til det motsatte er bevist», og bruker ordene arrogant, ufin og respektløs.

E-posten var starten på det som endte med at Ervall ble omplassert fra produksjon til sortering og ekspedisjon.

Et angrep på en tillitsvalgt, mener Ervall, NNN og LO. Det er Nortura Malvik sterkt uenig i.

Varsling?

Arbeidsgiveren vant fram med sitt syn både i tingretten og lagmannsretten, nemlig at dette var en personalkonflikt der de hadde styringsrett og kunne omplassere den ansatte.

Ervall brøt både med internt reglement og han brøt Hovedavtalens bestemmelser om tillitsfull opptreden, skriver Nortura i forbindelse med behandlingen i lagmannsretten.

Der tapte altså Ervall, da flertallet mente at e-posten han sendte ikke var et varsel. Et mindretall mente e-posten var et varsel og at Ervall har krav på oppreisning.

E-posten og varselspørsmålet er altså nøkkelen når Ervall og LO har anket hele veien til Høyesterett.

Om e-posten er å betrakte som et varsel, mener LO og NNN at bedriften har gått til gjengjeldelse mot den tillitsvalgte – gjennom å overføre ham til en annen avdeling.

Dermed kan han ikke lenger virke som plasstillitsvalgt for den avdelingen han i utgangspunktet jobbet på.

Ekstra vern for tillitsvalgte

Alle som varsler har et vern mot gjengjeldelse. Men tillitsvalgtes generelle vern står enda sterkere, både gjennom Hovedavtalen mellom LO og NHO, og etter norsk lov og den europeiske menneskerettskonvensjon.

Nåløyet for å få en sak inn i Høyesterett er trangt, men LO-advokat Jan Arild Vikan håper landets øverste rettslige instans vil ta stilling i saken.

– Vi reiser viktige spørsmål om de tillitsvalgtes vern; hva kan tillitsvalgte si uten å få sanksjoner fra arbeidsgiver, og når kan man flytte tillitsvalgte på grunn av utsagn de har kommet med som tillitsvalgt, sier Vikan til NNN-arbeideren.

– Avmakt

Selv innrømmer Ervall at han ikke tenkte på den opprinnelige e-posten som et varsel. Men han håper saken ender i Høyesterett – og at han vinner, så klart.

– Jeg har hatt ulike tillitsvalgt-roller i snart 30 år, men dette er det mest ufine jeg har vært med på. Ja, jeg er enig i at jeg kanskje var litt krass i e-posten. Men det må være ytringsfrihet og takhøyde nok til at vi hadde klart å løse dette på et mye tidligere tidspunkt gjennom samarbeid, sier Ervall til NNN-arbeideren.

Noe han også skrev til regionlederen i HR i den tidligere nevnte eposten: «håper på at du kan bidra til forbedring for fremtiden».

NNN-arbeideren har vært i kontakt med Nortura. De ønsker ikke å kommentere saken mens den pågår i rettssystemet, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

Svar på om anken havner i Høyesterett er ventet før sommeren.

