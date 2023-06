Sist gang en konge besøkte bygda endte det med henrettelse. Nå er kongen her igjen

Kong Harald og dronning Sonja er på Helgelandsturné i disse dager.

Kongeparet besøker seks kommuner i regionen, som en del av deres fylkesturné i Nordland.

Ett av stoppene er Vevelstad kommune, som med sine 462 innbyggere står som Norges femte minste kommune, ifølge SSB.

Sist gang Vevelstad hadde kongebesøk, endte det med at kongen utførte en henrettelse på øya Vomma.

Riktignok var det for over 900 år siden, da vikingkongen Magnus Berrføtt rodde i all hast etter Steigar-Tore. Sistnevnte prøvde å rømme nordover etter et mislykket forsøk på å velte kongen. Ifølge Snorres kongesaga ble Steigar-Tore innhentet av kongen ved Hamnøya i Vevelstad, og ble geleidet i land på Vomma. Der skulle Steigar-Tore senere få et ublidt møte med galgen på Vomma.

Kong Magnus Berrføtt, spilt av Leif Are Andreassen, gir dødsdommen til Steigar-Tore, spilt av Svein Murbræch. "Vevelstadspelet" skildrer Snorres kongesagas fortelling om det som fant sted på øya Vomma i Vevelstad. (Einar Lohne Bjøru)

– Håper på litt dramatikk

– Vi håper det ikke blir like dramatisk denne gangen, sier Ingrid Andreassen, produsent for «Vevelstadspelet». Teaterstykket viser den fatale hendelsen på Vomma, og Andreassen har det øverste ansvaret når spelet skal vises for kongeparet under deres besøk.

– Men litt dramatikk håper vi på, sånn at de om 1000 år kan skrive et nytt spel om kongebesøket, sier Andreassen lattermildt.

Teaterprodusenten, som også jobber som frisør i bygda, sier det har vært knyttet stor spenning og glede rundt besøket, og at det ligger mye arbeid bak.

– Her finnes det et før og et etter 6. juni og kongebesøket. Det er kjempestas. Lille Vevelstad. Men så er vi ikke så lite likevel, når vi ser hva vi får til, sier hun.

Andreassen holder også tale under middagen med kongen, der hele bygda er invitert til å delta.

– Jeg tenkte å si til dem at de må være ekstra obs når de seiler forbi Vomma, ler hun, og sier de har fått med seg at kongeparet har god humor.

Ingrid Andreassen er produsent for Vevelstadspelet, og var jublende glad etter fremførelsen. (Einar Lohne Bjøru)

---

Kongeparet besøker disse kommunene 5.–8. juni

Hemnes

Hattfjelldal

Leirfjord

Vevelstad

Sømna

Bindal

---

Ordføreren inviterer alle til middag

Ordfører i Vevelstad, Torhild Haugann, sier en positiv forskjell fra forrige kongebesøk er at de får både kongen og dronningen innom.

– Men den gang var det et mørkt bakteppe vi aldeles ikke vil ha denne gangen. Den gang var det den harde virkelighet i et krigersk samfunn, men i dag skal det kun være at vi er sammen og får gode opplevelser, sier hun, og roser innbyggerne som har stått på med arbeid og forberedelser i forkant av besøket.

Torhild Haugann, ordfører Vevelstad. (Einar Lohne Bjøru)

– Vi gleder oss til å få anledning til å vise fram hva kommunen har å by på, og et godt minne om hva Vevelstad er, og hvem vi er, forklarer hun, og sier hun setter veldig pris på at kommunen skal kunne få et kollektivt, fint minne for fremtiden.

Det var hennes idé å invitere hele kommunen på middag med kongeparet. Rundt 150 har meldt seg på.

– Det er en kjempegod anledning til å gjøre noe positivt for en kommune med vår størrelse. I mange andre sammenheng kan man peke på at det ikke er så greit å være liten, men akkurat her kan man trekke veksler på vår størrelse.

Kongeparets besøk trakk mange skuelystne til Bygdetunet på Vevelstad, som er en del av Helgeland Museum. (Einar Lohne Bjøru)

Kongen og dronningen: – Fredeligere denne gang

Kongen og dronningen selv uttalte at de håper dette besøket skjer litt annerledes, etter å ha sett spelet om hvordan det forrige kongelige besøket endte.

– Og fredeligere, sier kongeparet med glimt i øyet.

Kongeparet synes det var interessant og morsomt at en del av kongesagaen ble gjort levende gjennom stykket.

– Så dramatisk, men så fargerikt, og med lokale krefter. Det var veldig fint, sier dronningen.

– Og en historie som faktisk foregikk her, konstaterer kongen.

Dronning Sonja og kong Harald på besøk til Vevelstad kommune, med kongeskipet "Norge" i bakgrunnen. (Einar Lohne Bjøru)

Nå venter middag med hele bygda.

– Hva tenker kongen og dronningen om at det blir middag med hele bygda nå?

Kong Harald svarer umiddelbart:

– Er ikke det hyggelig, da?

