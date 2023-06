Dager etter adopsjonen begynte foreldrene å mistenke at Natalia egentlig var en voksen kvinne

Hvem som lyver og hvem som snakker sant har vært spørsmålet i både media og det amerikanske rettsvesenet de siste elleve årene. Det samme spørsmålet stilles også i den nye dokumentarserien «The curious case of Natalia Grace» som kommer til strømmetjenesten Discovery+ i Norge 16. juni.

Investigation Discovery-serien har allerede blitt vist for sjokkerte amerikanske seere.

Drøm ble til mareritt

Den utrolig historien startet i 2010, da Michael og Kristine Barnett adopterte Natalia Grace fra et byrå i Florida. Ekteparet fikk opplyst at Grace var en seks år gammel foreldreløs jente fra Ukraina som led av spondyloepifyseal dysplasi congenita (SEDC), en sjelden tilstand som medfører kortvoksthet.

De gledet seg over å kunne hjelpe et trengende barn, og ville oppdra henne sammen med sine tre sønner. Dagen hun flyttet hjem til dem i Indiana, var den lykkeligste dagen i deres liv, hevdet de to. Men bare noen dager etter innflyttingen, begynte mistankene å melde seg.

Var hun en liten jente eller en voksen kvinne? (Discovery+)

For den lille jenta virket langt mer mentalt moden enn vanlige seksåringer. Og da den ferske adoptivmoren en kveld skulle gi datteren et bad, skal hun ha oppdaget at jenta hadde fullt utviklet kjønnshår. I månedene som fulgte skjønte foreldrene også at hun hadde regelmessig menstruasjon.

Sammenlignet med en annen jevnaldrende jente som også hadde SEDC ble det tydelig at Grace var høyere og hadde mer avansert ordforråd.

[ Psykiater: Systematisk diskriminering av menn skaper mannssjåvinister ]

Farlig «sosiopat»

Adoptivforeldrene ble stadig mer sikre på at adoptivdatteren ikke var en liten jente, men en voksen kvinne som hadde lurt dem. I tillegg mente de hun var farlig.

I dokumentarserien beskriver de hvordan hun angivelig hadde planer om å drepe familien.

– Hun prøvde å forgifte og drepe min kone. Og en natt våknet jeg av at Natalia sto ved fotenden av sengen med en kniv i hånden, sier Michael Barnett, ifølge Daily Mail.

Også de tre sønnene skal ha blitt truet med knivstikking.

Ekteparet ble enda mer skremt da en psykiater diagnostiserte henne som «sosiopat». Stadig mer desperat etter svar, skal Kristine Barnett ha begynt med aggressiv utspørring av Grace. Da hun en gang holdt henne fanget utenfor huset, ringte naboene politiet.

I etterforskningen som fulgte, skal politiet ha fortalt adoptivforeldrene at fødselsattesten fra Ukraina var «en bløff».

[ Felling av ulv: Tre jegere mister retten til lisensjakt i to år ]

Retten gjorde henne 14 år eldre

Da gikk ekteparet rettens vei, og basert på medisinske undersøkelser fikk de medhold i at Grace var langt eldre enn hun selv oppga å være. Fødselsåret hennes ble offisielt endret fra 2003 til 1989, hvilket betydde at domstolen mente Grace reelle alder på det tidspunktet var 22 år.

Med denne bekreftelsen var det ikke lenger aktuelt for adoptivforeldrene å ha henne boende. Hun ble flyttet til en egen leilighet i Lafayette, mens resten av familien flyttet til Canada.

Hennes nye naboer i Lafayette begynte snart å reagere på at Grace virket ustelt, og knapt klarte å ta vare på seg selv. Ifølge henne selv overlevde hun på brødskiver, nudler og boksemat.

Kristine og Michael Barnett ble pågrepet og siktet for flere tilfeller av barnemishandling og omsorgssvikt. (Discovery+)

Adoptivforeldrene, som etter hvert også skilte seg, ble anmeldt for barnemishandling. Men saken ble henlagt fordi datterens offisielle papirer viste at hun regnes som voksen. Anklagene for omsorgssvikt ble imidlertid stående, fordi påtalemyndigheten mente de hadde overlatt en pleietrengende person til seg selv.

I fjor høst ble Michael Barnett frikjent i retten, mens saken mot Kristine Barnett ble avvist i mars i år.

[ Har solgt tannblekemiddel for millioner. Nå stoppes salget av Mattilsynet ]

– Kastet henne til ulvene

Men at de er så uskyldige som de hevder, er det flere som er uenige i.

– Det er de som er overgriperne. De kastet henne bokstavelig talt til ulvene, uansett hvor gammel hun er. Hun ble sittende igjen med følelsen av å være oversett, forlatt og alene, sier en tidligere nabo.

Også Natalia Grace biologiske ukrainske mor går hardt ut mot datterens adoptivforeldre. Hun står fast ved at Grace ble født i 2003.

Og ikke minst har Grace selv avvist alle anklager fra ekteparet og kaller dem løgnere.

– De tingene Michael sier jeg har gjort er bare løgn. De forsøkte å få meg til å framstå som en fullstendig gal person, men det er ikke sant. Det er alltid to sider av en sak, sier hun i et klipp til seriens siste episode, som ennå ikke har blitt sendt.

Trailer for «The curious case of Natalia Grace»

Hun har siden fått nye foreldre, som skryter av adoptivdatteren og kaller henne en genuint kjærlig jente, langt i fra en voksen sosiopat som utgir seg for å være et barn.

[ Mystisk person har i ni år sendt gaver til Malvin (71): – Jeg aner ikke hvem det er ]

– Jeg er ikke en barnemishandler

Men Kristine Barnett fortsetter å hevde at hennes tidligere adoptivdatter terroriserte familien og forsøkte å drepe dem. I et intervju med Daily Mail i 2019 hevdet hun at hun tok Grace på fersken idet hun tok kjemikalier i kaffen hennes.

– Media prøver å fremstille meg som en barnemishandler, men dette var ikke et barn. Natalia var en kvinne, hun hadde menstruasjon, hun hadde voksentenner, hun vokste ikke en eneste centimeter, selv om det er noe også kortvokste barn gjør.

[ Piratsjåfør hentet kvinne i bare underbuksen. Nå er han dømt for voldtekt av passasjer ]

[ Bygårdeier nekter å øke husleien i dyrtid: – Jeg taper tusener, men det får så være ]