Ny studie: Blodprøve kan bidra til raskere kreftdiagnose

Desto tidligere man får en kreftdiagnose, desto bedre er prognosene. Derfor er det gode nyheter at en ny blodprøve kan oppdage 50 ulike kreftformer, melder den britiske avisa The Guardian.

Det er britiske helsemyndigheter NHS som står bak studien som skal presenteres under ASCO-konferansen, verdens største møteplass for kreftforskning. Den såkalte Galleri-blodprøven skal kunne oppdage spor av kreftsvulstens DNA i blodet. Den skal også kunne si noe om hvor i kroppen kreften kan ha oppstått.

– Dette er en viktig studie som viser at vi beveger oss mot en epoke hvor vi ved hjelp av blodprøver og andre tester, kan fremskynde diagnose og påvirke prognose, sier Lawrence Young, professor i onkologi ved University, til avisa.

Han understreket at det fortsatt er viktig å tolke resultatene med varsomhet.

Kan hjelpe legene å stille riktig diagnose

Studien viser at testen klarte å oppdage kreft i to tredjedeler av tilfellene. I 85 prosent av tilfellene klarte den også å identifisere hvor i kroppen svulsten var.

Testen er ikke nøyaktig nok til å utelukke, påpeker Oxford-professor mark Middleton, som har ledet studien overfor BBC.

Han mener at ettersom Galleri-testen klarer å påvise hvor i kroppen det er kreft, så kan det hjelpe leger med å stille riktig diagnose raskere:

– Men en slik prediksjon kan vi avgjøre om vi sal bestille skanning eller skop (innvendig ultralyd), og sørge for at vi bestiller riktige tester med en gang, sier han til BBC.

I Norge er det over 316.000 personer som har eller har hatt kreft. Før fylte 80 år har fire av ti nordmenn fått minst én kreftdiagnose, ifølge Kreftforeningen. I dag overlever tre av fire som får kreft i Norge.

– Kan ikke lete etter en kreftform av gangen

5461 personer i England og Wales som var blitt henvist til sykehus av fastlegen med mistanke om kreft deltok i studien. Britiske helsemyndigheter har også testet flere tusen som ikke har symptomer. Resultatene fra den studien er ventet senere i år.

Selskapet som står bak Galleri-testen, Grail, påpeker at det finnes over 200 kreftformer, men at vi i dag kun screener for livmorhals-, bryst- og tarmkreft – enkeltvis.

Europa-sjef i Grail Harpal Kumar mener at selv om det skulle være mulig å teste for alle de 200 ulike kreftformene, er det usannsynlig at folk ville ta seg bryet.

– Vi kan ikke fortsette å lete etter en kreftform av gangen, sier han til nyhetsnettstedet Wired.

Galleri-testen er tilgjengelig i USA.

