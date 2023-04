Visste du at noen arter er mer utsatt for kreft enn andre?

Før fylte 75 år har én av tre nordmenn fått minst én kreftdiagnose. Vi mennesker er mer eksponert for kreft enn andre dyrearter.

– Kreft er en sykdom som oppstår når en celle i kroppen gjennomgår en rekke mutasjoner i DNA-et og begynner å dele seg ukontrollert, og kroppens forsvar ikke klarer å stoppe denne veksten, sier prosjektleder Alex Cagan til The Guardian.

Flere forskere har trodd at jo flere celler et art har, desto større er risikoen for at det utvikler kreft.

Dette har også Simon Spiro, ZSLs veterinærpatolog for dyreliv støttet. Han mener at hvis man sammenligner celler med lodd betyr det at jo flere lodd du har jo større er sjansen din for å vinne en jackpot, som i dette tilfellet er kreft.

Hvaler får nesten ikke kreft

Men likevel så finnes det enkelte dyr som nesten aldri får kreft uansett deres størrelse eller antall celler de har. Blant dem er enkelte hvalarter som har flere kvadrillioner celler, sammenlignet med mennesker som har noen billioner celler.

For å finne ut av dette forsket et team med forskere og fant ut at langlivede dyr lykkes med å redusere hastigheten på DNA-mutasjoner. Hos mennesker får vi for eksempel rundt 47 mutasjoner i året, mens en mus har rundt 800 mutasjoner i året. Og Grønlandshvaler har for eksempel en gjennomsnittlig levetid på 100 til 200 år det betyr at de reduserer hastigheten på DNA-mutasjoner på grunn av deres levetid.

Dette betyr at i hovedsak at langlivede arter akkumulerte mutasjoner i et lavere tempo, mens kortlivede arter gjorde det raskere. Som igjen forklarer hvorfor enkelte hvaler for tross av flere celler enn oss nesten aldri for kreft.

Forskere har nå fått en ny forståelse som igjen kan føre til bedre kreftscreening og behandlinger som kan dempe de verste konsekvensene av aldring mener de.

