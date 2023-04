Jobbet mindre – økte produktiviteten

Flere ganger har forsøk med firedagersuke vist det samme; arbeidere yter mer, selv om de jobber mindre. Dette ville Microsoft teste ut, og innførte «Work Life Choice Challenge» ved sine kontorer i Japan, noe som innebar at alle kontorene holdt stengt alle fredagene i august i fjor.

Nå er resultatene fra forsøket klare, og viser en markant økning i produktiviteten til de ansatte i løpet av perioden, skriver CNN.

Opp 40 prosent

Mens tiden de ansatte brukte på jobb ble redusert dramatisk, økte produktiviteten med nesten 40 prosent – målt i salg per ansatt – sammenlignet med samme periode året før, opplyser Microsoft. I tillegg til å redusere arbeidstiden, oppfordret ledere de ansatte til å kutte ned på tiden de brukte på møter og svare på e-poster.

At selskapet valgte å gjennomføre forsøket i Japan, er ikke tilfeldig.

Japan har lenge slitt med en dyster – og i noen tilfeller dødelig – kultur med overarbeid. Problemet er så alvorlig at fenomenet har en egen betegnelse: Karōshi, som betyr «død av overanstrengelse» og som brukes om plutselig død i arbeidslivet. Hovedårsakene til karōshi-dødsfall er hjerteinfarkt og hjerneslag fremkalt av stress.

[ Rakel frykter for sønnenes helse etter at nødvarsel på mobil ble innført ]

Suksess på Island

På Island ble kortere arbeidsuker testet ut over flere år, og det har blitt omtalt som firedagersuker. Forsøket var en «enorm suksess» og førte til at svært mange jobbet mindre, ifølge en rapport fra 2021. Forsøkene ble gjennomført mellom 2015 og 2019 i regi av de lokale myndighetene i Reykjavik og den islandske regjeringen. I forsøkene gikk deltakerne ned fra 40 timer i uka til enten 36 eller 35 timer, uten å få redusert lønn, skrev NTB.

En rapport viste at produktiviteten og tjenesteytelsen forble på samme nivå eller bedret seg for brorparten av arbeidsplassene i forsøket. For arbeidstakerne ble det meldt om at velværet ble «dramatisk» forbedret. De ansatte sa at de følte seg mindre stresset og utbrent. Helsa og balansen mellom arbeid og fritid ble også bedre.

Firedagersuker har også vært et tema i norsk arbeidsliv. Fagforbundets leder Mette Nord sa i 2018 at det kan være et virkemiddel for å få folk til å stå i jobben lenger.

– Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet, sa hun til Agendamagasin.

[ (+) MILF-trenden: – Mange kvinner gjør bare det som menn har gjort i alle år ]

[ – Avbrytelser hele tiden? Det kan være like skadelig som rusmidler ]