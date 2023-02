Flyr-konkursen: Småaksjonærene taper penger, men bærer ikke nag

E24 skriver at det ved årsskiftet var 27.000 aksjonærer i Flyr. Privatpersoner sto for nær 50 prosent av aksjene i selskapet. For de aller fleste av dem, er pengene nå tapt.

– Når det går dårlig i et selskap så er det aksjonærene som er de siste til å få noe igjen, sier daglig leder i Aksje Norge, Kristin Skaug til nettstedet.

En av de private aksjonærene er Tore Jacobsen. Pensjonisten fra Lommedalen anslår at han har tapt minst 100.000 kroner, men han er verken bitter eller sint.

– Jeg solgte unna aksjene mine før jul, med et tap på rundt 100.000 kroner. Da jeg solgte dem, fikk jeg automatisk tegningsretter – men disse er også tapt nå, forteller Jacobsen.

Må regne med tap

Aksjene kjøpte han for 5 koner per stykk, og han fikk igjen rundt 6 øre per aksje.

– Jeg hadde ingen restaksjer da selskapet gikk konkurs. Tegningsrettene hadde en viss verdi, men sånn er det når man kjøper og selger aksjer, sier han.

Lommedølingen startet i sin tid firmaet Bærum ferdigplen sammen med sin kone, etter at de overtok familiegården i 1996.

– Vi liker å kjøpe og selge litt aksjer og har en leilighet i Spania. De siste årene har vi reist med Flyr, som vi likte veldig godt, forteller han.

Han er ikke alene om å ha varme følelser for flyselskapet – inne på Facebook-siden Flyr+ (fan-page) deler mange reisende en sorg over at ikke selskapet klarte å ri av den siste økonomiske bøygen.

– Hva er det med Flyr som vekker så store følelser?

– De hadde en litt annen servicegrad enn mange andre. De var på offensiven, blant annet kunne man kjøpe midtsetet fri, det er fint for oss som er gamle og stive i beina å kunne betale litt ekstra og få en treseter sammen, forteller Jacobsen.

– Hva tenker du om at dere har tapt såpass mye penger?

– Når du driver i aksjer, kan du ikke sint eller bitter når du taper penger. I hvert fall ikke på flyaksjer, der er det ingen som har tjent noe på veldig mange år. Selv om det er surt på sett og vis, visste vi hva vi gjorde da vi kjøpte oss inn. Noen ganger taper man, og noen ganger tjener man, sier Jacobsen.

Martin Bjertness investere bare noen hundrelapper i Flyr - helt bevisst. (Privat)

Et selskap med sjel

En annen aksjonær er Martin Bjertness, siviløkonom fra Lommedalen. Han hadde kun investert en beskjeden sum.

– Jeg kjøpte aksjer i Flyr for 270 kr i juni. Jeg likte så godt å fly med dem da jeg fløy til Malaga i mai. Tanken var at det kunne gå mangegangeren, siden det virket veldig bra. Nå er aksjene verdt langt under én kr og pengene er tapt. Jeg investerer ikke mer i Flyr. Det er synd, men var en stor risiko, sier Bjertness.

– Som Richard Branson sier: Det er lett å bli millionær, bare vær milliardær og kjøp et flyselskap. Men jeg har aksjer i Norwegian også, så kanskje det tjenes inn der, humrer han.

Per Gunnar Nikolaisen har også tapt penger på aksjer i Flyr, men har bare godord å si om selskapet. Her fra oppdrag i Ukraina. (Privat)

Per Gunnar Nikolaisen fra Nord-Norge tapte rundt 15.000 kroner. Men heller ikke han er bitter.

– Grunnen til at jeg satset, var fordi jeg ville at de skulle lykkes. Jeg har reist mye opp og ned til Alicante, jeg er gammel forsvarsmann og har jobbet i Ukraina og rundt omkring over hele verden. Den kulturen som Flyr hadde bygget opp, er fantastisk og går rett i hjerterota. De er alle så åpne og ærlige, sier Nikolaisen, som er lei seg for at selskapet ikke har overlevd i markedet.

– Ja, jeg er skikkelig lei meg. Ikke for pengene jeg har tapt, men for de som har satset, alt de har gjort, de flotte menneskene ombord som jeg håper at alle kommer inn i nye selskaper, og at de kan videreføre noen av de verdiene de hadde i Flyr. Man kan si jeg er helt forelska i dem, for de er normale. De fleste andre selskaper er så businessorientert, i Flyr hadde de en egen kontakt med folk, synes han.

Høy gjeld

Det var tirsdag kveld Flyr begjærte seg konkurs. Den samlede gjelden til selskapet er på 2,44 milliarder kroner, mens verdien av eiendelene anslås til 2,17 milliarder.

Nikolaisen sier det er helt ok å tape pengene han har kjøpt aksjer for.

– Vi digget det, og satset penger og fått være med på å skape noe nytt. Noe menneskelig, noe som treffer hjerterota mi. Jeg har mange år bak meg i human resources ser hvordan de møter deg på flyet, hvordan de kommuniserer, at man føler meg ivaretatt. Jeg ser at måten de er trent på er ganske eksepsjonell, hvordan de har fått treningen sin og hvordan de videreformidler det til passasjerene, forteller Nikolaisen.

– Jeg har tapt penger, men bryr meg ikke om det i det hele tatt. De prøvde noe nytt, og sto for noe jeg ville ha i markedet. De gikk nok litt tøft ut, og den gjelden de har er noe jeg føler med dem for. Jeg ville ha betalt en god del ekstra for å kunne fly med dem.

Konkursen har ført til at rundt 400 personer mister jobben.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sa grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr tirsdag kveld.

Fakta om Flyr

Norsk lavprisflyselskap som ble etablert av Erik G. Braathen høsten 2020

Tonje Wikstrøm Frislid er direktør i selskapet

Selskapet tapte 452,9 millioner kroner i tredje kvartal i 2022. Store deler av tapet skyldes valutatap knyttet til avtaler i amerikanske dollar, ifølge selskapet

16. november ble det vedtatt en emisjon, der 250 millioner kroner ble hentet inn i første fase av en plan om å hente inn til sammen 700 millioner kroner i friske penger

Siden aksjekursen sank under 1 øre som forutsatt i redningsplanen, ble det før jul jobbet med en alternativ finansieringsplan. 30. januar 2023 ble det klart at Flyr ikke kom i mål med den nye finansieringsplanen

Flyr tok flere grep for å komme seg gjennom vintersesongen, blant annet et nedskalert innenlandstilbud, samt permittering av rundt 50 prosent av arbeidsstyrken

Selskapet opplyste tirsdag 31. januar 2023 at de begjærer selskapet konkurs 1. februar

Kilde: NTB

