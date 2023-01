Lærling Mina mister reisen og 5000 kroner etter Flyr-konkurs

Mina Marie Stenerud-Asmyhr kommer fra Lørenskog er lærling i portør-faget og jobber på A-hus. Sammen med kjæresten skulle hun fly til Malaga med selskapet Flyr for en ukes vinterferie i midten av februar. De to hadde spart lenge for å få råd til reisen. For flybillettene betalte de nærmere 5000 kroner, og hotellet kostet om lag det samme.

Per i dag står dermed det unge kjæresteparet med nesten ti tusen i minus etter Flyr-konkursen.

– Vi har snakket med forsikringsselskapet der vi har reiseforsikring, men de kunne ikke hjelpe oss siden vi ikke har brukt kredittkort, sier Stenerud.

– Jeg er jo lærling, så det er ekstra surt å miste de pengene.

Det var tirsdag ettermiddag at flyselskapet Flyr sendte ut en pressemelding om at de vil begjære oppbud onsdag morgen. Styret i selskapet konkluderte tirsdag kveld med at det ikke finnes alternativer for videre drift.

– Alle Flyrs flyginger er innstilt, og billettsalget er stanset, skriver Flyr i en pressemelding tirsdag.

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler, men aksjekursen har ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Mandag opplyste selskapet at de ikke lyktes med å hente inn nok penger, og at styret vurderte om det fantes alternativer for videre drift. Tirsdag kveld ble det klart at styret har konkludert med at det ikke finnes alternativer for videre drift.

– Selskapet vil onsdag morgen begjære oppbud, skriver selskapet.

Den første sydenturen alene

Paret hadde gledet seg veldig til turen, som skulle bli deres første sydentur på egen hånd.

– Det er veldig kjipt. Nå har vi først blitt gamle nok til å dra på ferie uten foreldre. Det er veldig trist. Vi har vært i Polen tidligere, men aldri i Syden, så dette skulle bli den første sydenferien vår. Vi aner ikke når vi eventuelt får mulighet til å dra på ferie neste gang.

Ekstra kjedelig, er det at forsikringen ikke dekker tapet.

– Det er ganske dumt, for man blir frarådet å bruke kreditt. Men når du bestiller ferie, dekkes ikke tapet av forsikringen hvis du ikke har brukt det.

Dermed taper paret pengene de har brukt på selve flyreisen. Heldigvis får de tilbake hele kjøpesummen på hotellbestillingen.

– Det har vi avbestilt, og skal få tilbake. Men det tar tid, mellom sju og tolv dager. Hvis vi hadde hatt råd, hadde vi kjøpt nye flybilletter, men for oss er ikke det et alternativ, sier Stenerud.

Avbestilte i siste liten

Richard Halvorsen (44) fra Drammen var rask på labben i går kveld, og avbestilte den planlagte sommerferiereisen med Flyr.

– Jeg fikk en bekreftelse på at det var avbestilt, og at jeg skulle få hele summen på litt over 12.000 kroner refundert. Det kom inn på kontoen nå i kveld, forteller Halvorsen som jobber med Customer support innenfor IT. Han har bare gode ord å si om selskapet.

– Skjer det et under at de starter igjen, så bestiller jeg på nytt. Jeg har nå bestilt fra Norwegian, som ble nesten 7.000 kroner dyrere.

En venninnegjeng var ikke like heldige, og har i likhet med Mina og kjæresten, ikke handlet ferien med kredittkort. Nå er de redde for at feriepengene er tapt.

– Jeg og min venninnegjeng har bestilt flybilletter via Flyr som vi ikke får brukt! Vi skulle ha dratt tur retur med Flyr nå til sommeren. Nå er vi redde og stresset for at vi kanskje ikke får tilbake pengene vi har brukt. Flere av oss er også studenter som ikke har så mye på sparing fra før, forteller Marlen Engelsrud (21) fra Jessheim. Vennene hennes studerer i henholdsvis Elverum og Trondheim. Sammen skulle de feriere i på Gran Canaria.

Nå frykter de for at de mister 9.000 kroner.

– Vi har heller ikke brukt kredittkort når vi betalte de billettene siden vi har hørt at det ikke er bra å ha kredittkort, forteller Engelsrud.

– En trist dag

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr.

Han beklager til alle som får ødelagt sine reiseplaner, samarbeidspartnere som må omdisponere sine ressurser, aksjonærer som taper på sin investering, og ansatte som plutselig står uten jobb.

– Det er smertefullt å skuffe så mange. Samtidig vil vi takke alle som har heiet på oss, reist med oss og samarbeidet med oss. Det har gitt oss stor motivasjon til å gi gode opplevelser til våre gjester, sier Braathen.

Går inn for landing

På flyselskapets nettsider oppfordres kunder som har bestilt billett hos Flyr, til å kontakte sitt kredittkortselskap for refusjon.

– Bobestyrer vil overta alt ansvar for Flyr. Selskapet vil dele kontaktinformasjon på www.flyr.com så snart den blir tilgjengelig, står det på siden.

De beklager til alle som har valgt å fly med selskapet det siste halvannet året, og beklager på det sterkeste til alle som blir berørt av at de nå må gå inn for landing.

Beinhard konkurranse i luftfarten

Konkursen i Flyr er trist for både norsk luftfart, de ansatte og for passasjerene, sier forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Forbundet organiserer i overkant av 60 piloter i det konkursrammede flyselskapet.

Wasland sier at de ansatte i Flyr over lengre tid har stått i en krevende situasjon, men berømmer dem for å ha vært lojale mot selskapet og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer.

– Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.

Fakta om Flyr

Norsk lavprisflyselskap som ble etablert av Erik G. Braathen høsten 2020.

Tonje Wikstrøm Frislid er direktør i selskapet.

Selskapet tapte 452,9 millioner kroner i tredje kvartal i 2022. Store deler av tapet skyldes valutatap knyttet til avtaler i amerikanske dollar, ifølge selskapet.

16. november ble det vedtatt en emisjon, der 250 millioner kroner ble hentet inn i første fase av en plan om å hente inn til sammen 700 millioner kroner i friske penger.

Siden aksjekursen sank under 1 øre som forutsatt i redningsplanen, ble det før jul jobbet med en alternativ finansieringsplan. 30. januar 2023 ble det klart at Flyr ikke kom i mål med den nye finansieringsplanen.

Flyr tok flere grep for å komme seg gjennom vintersesongen, blant annet et nedskalert innenlandstilbud, samt permittering av rundt 50 prosent av arbeidsstyrken.

Selskapet opplyste tirsdag 31. januar 2023 at de begjærer selskapet konkurs 1. februar.

