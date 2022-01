Aksjeinvestering for nybegynnere: – Med bare en hundrelapp i måneden, kan man få ballen til rulle

Rekordlav rente betyr billigere boliglån, men det har en nedside. Om du ikke har svært god innskuddsrente, risikerer du at pengene dine taper seg i verdi om de står på konto.

– Når rentene har gått så langt ned at du har omtrent null i rente på bankinnskudd, opprettholder ikke pengene kjøpekraften når de står på konto. Før mars 2020 var renter på rundt to prosent på høyrentekonto. Nå er de beste rentene på bankkonto i underkant av én prosent. Det eneste som er sikkert nå, er at du «taper» kjøpekraft på å ha dem i banken, sier Kristian Weel Johnsen.

Han er investeringsrådgiver i Sparebank1 Østfold og Akershus.

Hva skal man så gjøre med sparepengene sine? Stadig flere velger å investere i aksjer.

Tidligere har aksjehandel vært for spesielt interesserte og folk med spesialkompetanse, og det har vært vanlig å bruke en aksjemegler for å gjennomføre handel. De siste årene har imidlertid digitale løsninger ført til at aksjemarkedet er åpent for alle via noen tastetrykk i nettbanken.

Weel Johnsen sier at det er populært blant vanlige folk å investere i aksjer og fond om dagen.

– Fra februar og mars 2020 har interessen eksplodert. Vi får mye flere henvendelser og vi ser på sosiale medier at det er stor aktivitet rundt aksjemarkedet fra «mannen i gata», sier han.

Økt interesse har vært en trend over flere år, som økt ytterligere i det siste.

– Men det har eksplodert de to siste årene. Det er litt usikkert hvorfor, men det kan ha med at flere sitter mer hjemme og samtidig har det for mange vært mindre å bruke penger på. Vi ser i alle fall hos oss at det er mer sparing i aksjer og fond, og at folk generelt har mer på konto.

Han tror at disse to faktorene, samt at det er flere medier som skriver om aksjesparing og folk som har gjort det bra og tjent penger, har ført til at nordmenns kjøpelyst rett og slett er omplassert.

– Med forbedrede banksystemer og korona ble det en ketsjupeffekt som gjør at mange spiller på børs nå og ikke bare på Lotto.

Spre risiko

– Hvilke aksjer lønner det seg å investere i? Hvordan unngå at dine sparepenger kun bidrar til å gjøre andre rike?

– Hvis du ikke har noe kunnskap eller erfaring tenker jeg at du enten må sette deg inn i det og lese deg opp, og da bør du ha interesse for det, eller så bør du ta kontakt med banken din og spørre «hva er fornuftig for meg?». Det er en del som har begynt å handle aksjer de siste to årene, som vi ser at har tatt større risiko enn de kanskje er klar over ved å handle få enkeltaksjer. De som gjør det på egen hånd, og aldri har gjort det før, ser ikke hvilken risiko det er før aksjekursen begynner å falle. Så lenge det går oppover, er det stort sett greit. Men faller det én eller ti, eller kanskje 30 prosent, er det ikke like hyggelig. Da kan det være lurt å ha fått kartlagt hvilken avkastning du ønsker i forhold til hvilken risiko dette innebærer.

Ifølge Weel Johnsen er det nærmere 70 000 nordmenn som handlet enkeltaksjer i fjor. Det finnes ingen uttalt nedre begrensning for hvor lite penger du kan handle for, men størrelsen på beløpet du investerer bør ifølge Weel Johnsen ikke være for lite.

– Det er også en forholdsvis dyr investering, ettersom du må betale et beløp til banken hver gang du kjøper eller selger en aksje, en såkalt kurtasje. Den er på omkring hundre kroner. Derfor bør du handle for noen tusenlapper for at kostnadene ikke spiser opp avkastningen din. Hvis du går inn med 300 kroner, og det koster 100 for å kjøpe og 100 for å selge, må verdien på denne aksjen tredoble seg for at du skal gå i null. Før det skjer, har du isolert sett redusert dine 300 kroner til 100 kroner.

– Kan en aksje gå i null eller i minus?

– En aksje kan gå i 0, men du kan ikke tape mer enn du satte inn før eventuell kostnad ved å selge. Norwegian er et godt eksempel. Hvis du gikk inn med 100 kr i aksjer i Norwegian for tre år siden, hadde du sittet igjen med 26 øre i dag. Der har vært mange emisjoner, så verdien på aksjen er vannet ut. Da kan det være mer fornuftig å investere i et fond, der risikoen er spredd over flere selskaper, sier Weel Johnsen.

Det er ikke bare på børsen det handles aksjer. Også unoterte aksjer blir i større grad omsatt nå, enn tidligere via aksjebasert crowdfunding.

– Det markedet har vokst seg større, og har gjort at flere også kan investere i lokale selskaper. Det er mange som synes det er fint å få muligheten til å være med å eie noe lokalt, og støtte en lokal bedrift. Det er spennende å få være med på det som skjer, og jeg tror det handler både om at det er litt eventyr, men også en god del patriotisme. Tidligere måtte du inn med store beløp for å bli deleier av en bedrift, men nå kan du gå inn i et selskap med ganske lave summer. Å investere lokalt, gjør at du får et forhold til den aksjen, sier Weel Johnsen.

Forskjellen på fond og aksjer

Et fond er enkelt forklart en samling aksjer fra flere forskjellige selskap, alt fra 30 til mange tusen, som forvaltes av egne fondsforvaltere som kjøper og selger aksjer med hensikt om å øke fondets verdier. Det finnes både norske fond, og globale fond. Når du kjøper en andel i det fondet, får du en liten eierandel i alle disse selskapene via fondet.

Dette, og en lang tidshorisont, bidrar til å redusere risikoen for at sparepengene dine krymper i stedet for å vokse. Ifølge DNB-rådgiver Behnaz Ganji er det imidlertid én ting du bør ha før du setter penger i fond eller aksjer.

– Det desidert viktigste før du starter fondssparing, er at du har satt av penger til uforutsette ting først. En såkalt bufferkonto. Årsaken til det, er at når du investerer i fond eller aksjer, må du ha en lang tidshorisont. Markedet kan svinge ganske mye over tid, og selv om en bufferkonto ikke virker veldig spenstig, er det viktig fordi du ikke vil sette deg i en situasjon der du må ta ut pengene i en periode da aksjene står lavt i verdi. Du bør også ha en overordnet plan for hva du ønsker med sparingen din. Sparing til bolig i nærfremtid og sparing til pensjon langt fram i tid er to ulike ting, og betyr også at det er ulike måter å spare på, sier hun.

Hva er aksjer?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Selv med bare én aksje blir du en medeier.

I Norge kan du kjøpe aksjer som er notert på Oslo Børs eller såkalte unoterte aksjer på OTC-listen (som administreres av Norges Fondsmeglerforbund).

Eierandeler i aksjeselskaper som ikke selges via børsen eller OTC-listen er ikke tilgjengelig for vanlige kjøp.

Menn eier 80 % av de private aksjeverdiene på Oslo Børs

(huninvesterer.no)

– Hvor lang tidshorisont bør man ha?

– Fem år pluss for aksjefond. Markedet kan svinge ganske mye over tid, men historien viser at det å spare i fond har vært lønnsomt. Har du god tid, kan du la pengene stå i markedet gjennom svingningene og reduserer dermed risikoen sterkt. Mitt beste råd er å opprette en fast spareavtale, snakk med banken din dersom du er usikker på hva som er smart for deg.

Begrepet «fondssparing» betyr i grunnen at du investerer i aksjer via et fond.

– For mange som skal starte å investere, er fond en grei inngang. Da overlater du valg av selskaper til andre profesjonelle, og trenger ikke selv å følge med på når og om selskapene gjør det bra.

Fondsforvaltere gjøre vurderinger på investeringene for deg, men sparer du i aksjer må du gjøre den vurderingen i stor grad selv.

– Det er ofte rimeligere å spare i fond, i tillegg er det mye enklere. Som oftest betaler man en fast avgift og mange fond har lav kostnad. Ved å velge fond, får du investert i mange selskaper i samme løsning, for eksempel kan et globalt indeksfond investere i tusen selskaper. Baksiden er at du ikke får bestemme hvilke selskaper du investerer i selv.

Historisk endring

Hvis du ønsker å investere i fond, kan du enten finne fond selv inne på bankenes nettsider, eller du kan investere via en fondsspareplan hos banken din. Det er ingen stor forskjell på de to alternativene, annet enn at det er enklere å sette opp et fasttrekk hvis du velger å investere ved hjelp av banken.

– Her vil jeg understreke at selv forholdsvis små trekk, som fem hundre kroner, eller til og med bare en hundrelapp i måneden, kan få ballen til rulle. Mange tror at du må ha et stort beløp for å starte, men det stemmer ikke, sier Ganji.

Dersom du har fasttrekk, går det ikke i veien for at du også kan gjøre enkeltinnskudd hvis du for eksempel vil investere feriepengene dine.

– Men det viktigste er faktisk å starte, mener hun, og legger til at det er fornuftig å investere i fond eller aksjer dersom tidshorisonten og bufferen er på plass. Avkastningen på fond er mange ganger over bankkonto i snitt, så historisk sett kan man forvente bedre avkastning enn hva man får på en bankkonto. Da snakker vi om snittavkastning over tid. Tidshorisont reduserer risiko gjennom slike ting som finanskrise og pandemi. Man sier at tid eliminerer risiko. Det gjør den ikke helt, men den reduserer den sterkt, sier hun.

Når bør du ta ut gevinsten?

Når det kommer til hvilke fond du bør investere i, råder sier Ganji deg til å se på oversikter over hvilke fond som har gjort det godt over tid. Hos mange banker kan du sortere fondene etter bransje, som for eksempel energibransjen og helsebransje. Men å velge etter bransje, er kanskje ikke så lurt, ifølge rådgiveren.

– Man bør velge fond som investerer i mange bedrifter på tvers av bransjer, og ikke gjøre seg avhengig av en enkelt bransje eller smale fond. Det reduserer den såkalte bransjerisikoen. Hvis man ønsker legge penger i noe spesifikt, kan man gjøre det som tillegg, sier hun.

– Når bør man ta ut gevinsten?

– Det er et evig spørsmål. Mange tenker at det er lurt å hente ut gevinsten når det går i pluss, og mange tror at svingningene varer – om det er oppgang eller nedgang. Men markedet er dynamisk og endrer seg hele tiden. Derfor må man gjøre seg noen tanker og følge planen. Lag deg et mål med sparingen. Om det er til et visst beløp eller om du sparer til pensjon, bryllup, konfirmasjon eller lignende, eller om du sier at du skal ha tjent 6 prosent i snitt de siste fem årene. Da vet du når du kan ta ut, for da tar du ut når du har nådd målet, sier Ganji.

Vi er inne i en bevegelse, og det er denne retningen det har tatt. — Behnaz Ganji

Kvinner øker mest

Men selv om nordmenn investerer mer og mer, ettersom markedene blir tilgjengelige, har vi en lang vei igjen å gå før vi kan måle oss med andre land.

– Nordmenn har blitt flinkere til å plassere penger, men vi henger fortsatt etter for eksempel svenskene. Tradisjonelt setter nordmenn penger i eiendom og har formue enten i bolig eller på bankkonto. Så selv om vi er blitt flinkere med aksjer og fond, ligger vi et hestehode bak de andre nordiske landene, sier Kristian Weel Johnsen hos Sparebank1.

Andelen nye investorer er større blant kvinner enn menn.

– Ordet investere virker så stort og skummelt, men sparer du – og det er det du gjør – så virker det mindre komplisert, sier Ganji, som er ekstra stolt av kampanjen #huninvesterer.

– Det er vår kampanje, men det startet som en trend. Vi er inne i en bevegelse, og det er denne retningen det har tatt. Det er en del av denne gevinstpakken kvinner ikke historisk sett ikke har hatt del i. Markedene har gått bra, men man har tenkt annerledes på kvinner enn menn. Her har vi sett en tydelig endring. Vi har truffet en nerve, og kvinner ikke bare snakker om investering lenger, de gjør. Det er flott å se, og det er sterkt å se. Jeg håper vi setter en varig endring for en hel generasjon, og at bestemødre og mødre og tanter sprer ordet til venninner og barn og søstre. Dette har vært en fin reise å være med på.

Noen begreper

Aksje:

En aksje er en andel av et selskap.

Pris aksje:

Størrelsen på aksjen kommer an på hvor mange aksjer et selskap har, verdien på selskapet, hva selskapet tjener, og hva man er villig til å kjøpe og selge aksjene for.

Kurs:

Aksjekursen bestemmes ut ifra verdien av selskapet og hva resten av markedet tror deres utvikling kommer til å være

Aksjeportefølje:

Når du eier aksjer i flere selskaper

Fond:

Et fond er en samling med aksjer i flere forskjellige selskap, som styres av profesjonelle forvaltere. Et aksjefond må minimum ha 16 børsnoterte selskap for å spre risikoen tilstrekkelig. De fleste fond er mange flere selskap enn dette.

Indeksfond: Er den avkastningen du ville fått på Oslo Børs. Det finnes norske og globale som følger verdensindeksen.

Aktivt forvaltet fond: Det sitter mennesker og fysisk forvalter, og bestemmer hvilke aksjer som skal kjøpes og selges (fondsforvaltere).

Kurtasje:

Kostnad på kjøp og salg av en aksje.

Emisjon:

Utstedelse av nye aksjer fordi et selskap ønsker å øke sin egenkapital.

Unoterte selskaper/ aksjer

Selskaper som ikke er på Børsen kan også ønske å hente penger for å vokse. Disse aksjene er vanskelige å selge. Unoterte aksjer er ikke for amatører og nybegynnere.

