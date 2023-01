NRK «frikjent» for ekstrem klimadebatt i K-rådet

NRK har mottatt flere reaksjoner fra seere etter en Debatten-sending i november i fjor, hvor klimaaktivisten Joachim Skahjem ikke utelukket bruk av vold som virkemiddel i klimakampen. Kritikken handler om at NRK slipper til ekstreme holdninger i beste sendetid.

Ekstreme holdninger i Debatten

Klimaaktivisten deltok sammen med fire andre representanter fra miljø- og klimabevegelsen, blant dem Bellonas Frederic Hauge, som tok sterkt avstand fra Skahjems uttalelser.

Fredrik Solvangs Debatten-sending om klimakampens virkemidler var et godt program, var konklusjonen i Kringkastingsrådet, om programmet som publikum har klaget på. (NTB)

Skahjem tok ikke avstand fra bruk av vold som virkemiddel i kampen for klimaet, av typen sabotasje mot oljeplattformer. Vold kan derimot bli et virkemiddel i klimakampen, lød spådommen. Debatten førte til at Joachim Skahjem trakk seg fra organisasjonen Stopp Oljeletinga. Han har også presisert at det er angrep på institusjoner, eiendom og materielle ting han snakket om, ikke vold mot mennesker.

Debatten-sendinga gikk på lufta kort tid etter at klimaaktivister hadde sølt maling på Gustav Vigelands statuer i Frognerparken.

Bellonas Frederic Hauge kritiserte i ettertid, at en klimaaktivist ikke utelukket bruk av ekstreme virkemidler.

God Debatten-sending

Rådsmedlem Anders Anundsen, advokat og tidligere Frp-statsråd var blant dem som ga Debatten-programmet skryt i K-rådets første møte i 2023.

– Jeg forstår reaksjonen fra seerne, men det er gode tanker som ligger bak. I et demokrati er det et mangfold av meninger, også ekstreme holdninger. Hvis disse meningene aldri får plass i media og innpass i debatter, hvordan få satt lyset på dem. Det er ikke bare langt unna oss at det finnes ekstreme holdninger, sa rådsmedlem Anundsen, som også mente at dette programmet viste tydelig at de mest ytterliggående i klimakampen står alene.

Viktig og opplysende

K-rådsleder Snorre Valen mente dette Debatten-programmet viste på en riktig måte hvordan man kan behandle ytterliggående ytringer i en offentlig debatt. Programmet var viktig og opplysende, var konklusjonen.

I Kringkastingsrådet fikk programmet mye plass, og programredaktør Knut Magnus Berge fikk stort sett skryt for programmet.

Trude Drevland, Tove Karoline Knutsen og Akhtar Chaudhry var blant rådsmedlemmene som forsto seernes reaksjoner, men som også synes denne Debatten-sendingen var et godt program.

