– Det er ikke noen gråsoner når vi diskuterer vold

Aktivist Joachim Skahjems uttalelser på NRKs Debatten i går, om at han ikke utelukker bruk av vold i miljøkampen, har fått sinnene til å koke.

– Jeg er sjokkert, trist og forbanna, sier Bellonas grunnlegger, Frederic Hauge som hoderystende lyttet til Skahjems uttalelser i studio hos Fredrik Solvang.

– Å romantisere rundt vold er ekstremt og nytt i miljøbevegelsen?

– Det er det. Vi har brukt mye tid sammen med Natur og ungdom for å forhindre at det skjer. Det jeg ikke var klar over da jeg var i Debatten i går var at jeg ser at Stopp Oljeletinga har brukt Joachim Skahjem som talsperson i et intervju i Nettavisen og på den måten har latt seg representere av Skahjem. Da mener jeg at når de gir en plattform for slike uttalelser så må man også ta helt avstand fra Stopp Oljeletinga, sier Frederic Hauge.

Men, i dag ble det klart at Skahjem trekker seg fra Stopp Oljeletinga.

Ikke talsperson

Joachim Skahjem presiserer at han aldri har vært talsperson for Stopp Oljeletinga, og at han i intervjuet i Nettavisen som Hauge refererer til sto fram som privatperson med sine egne tanker og meninger. Og i dag kom også nyheten at han trekker seg ytterligere samarbeid med organisasjonen.

– Det gjør jeg fordi det gir ikke mening verken for meg eller for Stopp Oljeletinga å samarbeide når vi har ulike ideer om hvilke metoder klimabevegelsen bør benytte, og hvilke stadier av bevegelsen vi er i, sier Joachim Skahjem til Dagsavisen.

– Jeg har all respekt for både Stop Oljeletinga, MDG, Natur og ungdom og alle andre, men det er litt uenighet i måtene vi skal kjempe på. Det blir litt som Martin Luther King og Malcom X – de hadde stor respekt for hverandre, men kunne ikke være del av samme organisasjon fordi det ble en mismatch.

Han legger til at han tror klimabevegelsen trenger mangfoldet, men at de bør holdes separat.

– Det fungerte fint å være en del av organisasjonen fram til nylig, for jeg har kun gjennomført aksjoner som de står inn for i det ikkevoldelige rammeverket. Ellers har jeg ikke gjort noe som går utenfor, jeg har bare prata. Men nå har det gått rundt seks måneder siden jeg ble medlem, og norsk klimapolitikk har ikke endra seg. Da mener jeg det er på tide å starte en diskusjon om hva skjer videre, og det er på tide for meg og for Stopp Oljeletinga å skille lag, sier Joachim Skahjem.

Vold uunngåelig

Når det gjelder Stopp Oljeletinga så har de en ikkevolds-linje.

– Trekker du deg fordi du ønsker å bruke voldelige aksjonsmetoder eller er ditt poeng at det vil bli umulig å avverge voldelige aksjoner i fremtiden?

– Nå vil jeg presisere to ting: den volden jeg snakker om er spesifikt sabotasje rettet mot eiendom, ikke mot mennesker. Det er helt uaktuelt for meg på et etisk grunnlag å skade mennesker. Den andre volden jeg tar opp er ment som en historisk analyse; det har skjedd tidligere i historien, og jeg tror det blir naivt å tro at det ikke vil skje i klimabevegelsen: det vil blir flere voldelige hendelser og den volden vil ramme mange mennesker.

– Men er dette noe du støtter?

– Jeg vil ikke støtte den, men advare om at det er dit vi er på vei. Og vi kan gjerne mislike det, men det er overveiende sannsynlig at det vil komme til å skje. Det ville være et unikum i verdenshistorien hvis klimabevegelsen klarte å holde seg fredelig i klimakatastrofe etter klimakatastrofe i fremtiden. For hver klimakatastrofe vil volden øke både mot mennesker og eiendom. Det er en debatt vi må ta seriøst, og våre meninger om det er nok ikke like relevante som at det faktum at det er dit vi er på vei hvis vi ikke har drastisk klimahandling, sier Joachim Skahjem. Han er overbevist om at store opprør vil komme.

– Staten kan ikke gjøre hva de vil mot folket, folket kommer til å gjøre opprør til slutt. Og det kan virke som en fjern tanke nå, men jeg tror ikke det vil være særlig fjernt i fremtiden, sier Skahjem.

– Så det å se realiteten i øynene er ditt poeng, ikke at du ønsker å bruke vold i klimakampen?

– Det er mitt poeng. Mitt poeng rundt sabotasje spesifikt er etisk og strategisk og der vi er i klimakampen nå mener jeg at det kan forsvares. At fremtiden blir voldelig er noe jeg ikke kan forsvare, men noe jeg dessverre tror vil skje i nær fremtid. Og det bør vi ta på alvor.

Ikke talsmann

Ifølge Vebjørn Bjelland Berg i Stopp Oljeletinga har aldri Joachim Skahjem vært noen oppnevnt talsperson for aksjonsgruppa.

– Hvorfor forlater han Stopp Oljeletinga nå, da?

– Det er et valg han har tatt fordi han opplever at vår tydelige ikke-volds-linje ikke passer overens med hans egen teori. Men nå har han aldri vært talsperson for oss, verken i Nettavisen eller på debatten i NRK der det var Ronja som stilte for oss, sier Vebjørn Bjelland Berg, støttespiller av Stopp Oljeletinga.

– Men dette er litt forvirrende – han har deltatt på aksjoner, da er han vel en del av gruppa?

– Han har vært med på vår gruppe og vår konsensus om ikkevold i alle handlinger han har hatt med oss. Og på grunn av de aksjonene med Monolitten er han blitt invitert til en rekke ting der han har stilt opp i kraft av seg selv, som debatten på NRK. Men nå ser han at hans endringsteori divergerer for mye fra vårt perspektiv på ikkevold så da var det best å skille lag, sier Vebjørn Bjelland Berg.

– For dere er en ikkevoldelig organisasjon?

– Ja, det er vi veldig strenge på, sier Vebjørn Bjellan Berg.

Tar avstand

Flere reagerer også sterkt på at MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson ikke tok sterk nok avstand fra vold i Debatten torsdag. Hanssons ord om at «dette er et nytt nivå av frustrasjon, at frustrasjonen blant de som skal arve denne situasjonen øker, det kan ikke forundre noen» har også fått partiledelsen i MDG til å reagere.

På Politisk kvarter fredag morgen presiserte Arild Hermstad viktigheten i å gjøre det tydelig og klart at MDG tar avstand fra all vold og sabotasje, og at kampen må løses politisk og demokratisk. Hauge er enig.

Det er ingen ting som tilsier at man skal være så sint at man tyr til vold i den situasjonen vi står i. — Frederic Hauge

– Det ble sagt at vi må forstå at ungdommen er sinte. Men det er ingen ting som tilsier at man skal være så sint at man tyr til vold i den situasjonen vi står i. Og for å være helt ærlig så syns jeg også det var merkelig å høre Rasmus Hanssons uttalelser om dette i går. Det er ikke noen gråsoner når vi diskuterer vold. Kun ja eller nei, sier Frederic Hauge.

Ekstremister

Hauge er overbevist om at vold og terror vil skade mer enn det gagner miljøkampen og det bare vil bli stadig viktigere å praktisere nulltoleranse.

– Nå var vel også Skahjems poeng i går ikke at han selv ønsker å bruke vold, men at han tenker vold kan komme til å skje i en framtid der samfunnet bryter sammen?

– Men han utelukker det heller ikke, når han ikke tar avstand fra å sprenge en plattform for eksempel. Han sa jo at han ikke ser noen stor forskjell på en fyrstikk eller en molotov cocktail. Hos en så handlingsrettet person som Skajem er må jeg si det gir god grunn til bekymring, sier Frederic Hauge.

