– Mangfold bør være en selvfølgelighet for et sosialdemokratisk parti, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani i en e-post til Dagsavisen, på spørsmål om hva han syns om mangelen på folk med minoritetsbakgrunn i Arbeiderpartiets toppsjikt.

– Vi er et parti som har bidratt med å knuse flere glasstak, men vi må fortsatt levere på mangfold, sier også Oslos varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap), til Dagsavisen.

– Skuffet

For etter at stortingsrepresentant Hadia Tajik trakk seg som både arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Ap i mars i år, ble det brått helt tomt for folk med minoritetsbakgrunn i partiets toppledelse, i sentralstyret og som statsråder i regjering. Flere reagerte på dette.

– Jeg er veldig skuffet over Arbeiderpartiet, sa blant andre tidligere leder for AUF i Oslo, Varin Hiwa til Dagsavisen.

– Vi har så mange flinke folk i partiet med minoritetsbakgrunn som kunne blitt statsråd. Å se seg selv representert iblant politikere er viktig når man vokser opp som ung jente med minoritetsbakgrunn. Hadia Tajik var viktig for et viktig forbilde for meg da jeg vokste opp, sa Hiwa.

Første muslim

Hadia Tajik var ellers den første muslimen som ble statsråd i en norsk regjering da hun overtok som kulturminister etter Trond Giske i 2011. I 2015 ble hun nestleder i Ap og i perioden oktober 2021 til mars 2022 var hun arbeids- og inkluderingsminister. Hun gikk av som følge av pendlerboligsaken, og ble erstattet av daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Tajik gikk dessuten ut av Aps sentralstyre som følge av at hun trakk seg som nestleder.

Etter det Dagsavisen kjenner til, er det nå frustrasjon blant flere Ap-folk med minoritetsbakgrunn over at det ikke er nok mangfold og representasjon i Aps mest sentrale organer.

– En god anledning

Det går dessuten landsmøtet i mai 2023, der ledelse og sentralstyre er på valg. Det er allerede varslet at det kan bli omrokeringer, utskiftninger og at det kan bli to nestledere i stedet for en som i dag.

– Ingen partier står stille, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen, da han kommenterte Aps første «skrekkmåling» på 16,9 prosent i november. Han sa partiet nå skal «gå i seg selv», og utelukket altså ikke utskiftninger i ledelsen.

– Når vi går mot et landsmøte så er det en god anledning til å gå gjennom veldig mange ting. Og det kommer vi til å gjøre, sa Støre.

Abdullah Alsabeehg (Ap) ble varaordfører i Oslo etter at forgjengeren Kamzy Gunaratnam gikk til Stortinget. (Sturlason AS Polyfoto/Foto: Sturlason)

– Handler om representasjon

Den eneste politikeren med minoritetsbakgrunn helt i Ap-toppen nå er stortingspresident Masud Gharahkhani, en av i alt 11 stortingsrepresentanter med minoritetsbakgrunn. Til gjengjeld er han nest etter kong Harald i rang, har markert seg internasjonalt som Iran-kritiker, og nylig fikk han også Subjektprisen i kategorien «Årets stemme». Gharahkhani sier til Dagsavisen at han ikke syns det er «naturlig» å kommentere arbeidet til Aps valgkomite, som for øvrig ikke satt ned ennå. Det skjer ikke før i februar. Men presidenten er tydelig på egne forventninger til mangfold i eget parti. Overordnet mener han at mangfold bør være «en selvfølgelighet» i et sosialdemokratisk parti, mener han.

– Det handler om representasjon og inkludering, noe vår bevegelse er tuftet på, skriver han.

– Historisk

Det samme mener Oslos varaordfører Abdullah Alsabeehg, også han fra Ap. Han mener partiet fortsatt har «noe å levere» på mangfold, og understreker hvor mye det betyr at minoritetsbefolkningen i det minste representeres i toppsjiktet av stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Det var historisk da Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani ble valgt som første stortingspresident i Norge med minoritetsbakgrunn. Jeg synes vi snakker for lite om hvor viktig signal det sender ut. Vi trenger mer av det samme. Det er viktig for generasjonen som vokser opp, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– At alle føler seg representert i politikken er viktig for vårt demokrati. Som varaordfører i mangfoldige Oslo, vil jeg fortsatt jobbe for mangfold i næringslivet, i kommunen, og selvsagt i eget parti.

– Mange flinke

Varaordfører Alsabeehg mener dessuten at mangelen på minoriteter i Aps toppledelse, sentralstyre og regjeringskollegium ikke skyldes mangel på politiske talenter.

– Arbeiderpartiet har mange flinke med minoritetsbakgrunn på Stortinget, skriver Alsabeehg, og nevner spesielt stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Kamzy Gunaratnam, Lubna Jaffery og tidligere AUF-leder Mani Hussaini.

– Vi må bare jobbe systematisk med å fremme alle de flinke folka vi har i Arbeiderpartiet. Det betyr blant annet at vi må satse lokalt, i alle kommuner, på å fremme mangfold og sikre representasjon av alle grupper i samfunnet.

