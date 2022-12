Sier opp 120 ansatte før jul: – Fast ansatte blir sendt ut for å gå med lua i hånda

– Det er en veldig tragisk situasjon, sier administrerende direktør i CBA fagformidling Dag Hanssen.

I forrige uke vedtok Stortinget nye, strenge regler for innleie av arbeidskraft i Norge. Med et par unntak forsvinner bestemmelsen om at bedrifter kan leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer og vikarbyråer ved midlertidige behov. I bygg- og anleggsbransjen i og rundt Oslo strammer Stortinget enda mer inn: Her blir det helt forbudt med bemanningsbyråer.

Og vedtaket har allerede fått konsekvenser for mange av de tusenvis som jobber i bemanningsbransjen i Oslo. NHO opplyser til Dagsavisen om at de vet at mange er i ferd med å nedbemanne. Hos CBA har de allerede sagt opp 120 fast ansatte. De fleste har sin siste arbeidsdag lille julaften.

– Vi er tidligere ute enn mange andre for at våre ansatte skulle få en sjans videre og få et forsprang i arbeidsmarkedet. 120 mann går ut, sukker Hanssen.

Faste stillinger

Venstresida med fagforeningene i spissen har lenge kjempet for kraftige innstramminger av innleieregelverket. Hensikten er at folk som i dag jobber i bemanningsbransjen i stedet skal ansettes fast direkte i bedriftene. Begrunnelsen er at det vil føre til et bedre organisert og mer ryddig arbeidsliv, flere faste ansettelser og mindre useriøsitet.

Fordi bruken av innleid arbeidskraft har vært så høy i Oslofjord-området har man strammet til skruen ekstra her. Så mange som 14 prosent av folk som jobber på byggeplassene i og rundt Oslo er ansatt av et bemanningsselskap, ikke bedriften som utfører arbeidet. Siden 2019 har det vært krav om at ansatte i bemanningsselskapene skal ha fast ansettelse i bemanningsbyrået.

Men Hanssen har ikke noe tro på at de som mister den faste jobben i CBA vil få nye, faste stillinger direkte i virksomhetene de leier ut arbeidskraft til i dag.

– Vår spådom er at entreprenørene kommer til å ansette de gode fagarbeiderne. Jeg tipper at det er rundt 10 av de vi har sagt opp. De andre kommer neppe til å få jobb der. Noen vil gå på midlertidige kontrakter. Resten må samfunnet spleise på gjennom Nav, sier han.

– Vi har ikke noe annet valg enn å si opp disse folka. Arbeidsplassen deres blir rett og slett forbudt neste år. Fast ansatte med alle rettigheter hos oss sendes ut for å gå fra byggeplass til byggeplass med lua i hånda, tilføyer Kevin Eriksen, leder for bemanningsdelen av CBA.

– Symbolpolitikk

Omtrent alle som jobber i CBA fagformidling er utenlandske arbeidstakere fra EØS-området, typisk Øst-Europa. De færreste har fagbrev og få snakker norsk. Likevel er de fast ansatt, typisk på 80-100 prosents kontrakter. Hanssen og Eriksen tviler på at utenlandske arbeidstakere uten fagbrev og språkkunnskaper vil kunne gå rett inn i fast jobb andre steder når bemanningsbransjen i og rundt Oslo blir forbudt.

– De snakker som om vi sjanghaier folk og sender dem ut i slavearbeid. Det gjør vi ikke. Disse menneskene blir ikke fast ansatt hos de store entreprenørene. De er noen entreprenørene benytter seg av i arbeidstopper. Vår oppgave er å sørge for at når den arbeidstoppen er over har de fortsatt en fast jobb og får fortsatt betalt. Hvis vi ikke har jobb til dem må vi betale dem lønna likevel, sier Eriksen.

Han er irritert på hvordan bemanningsbransjen blir omtalt av politikere og fagforeninger. Blant annet viser han til at de betaler sine ansatte høyere lønn enn tariffavtalen krever.

– Lovforslaget som ble lagt fram av regjeringen er stappfull av henvisninger til arbeidskriminalitet, midlertidighet og sosial dumping, uten et eneste konkret eksempel fra bygg- og anlegg. Dette er symbolpolitikk og dårlig faktasjekka. Det eneste man objektivt kan være enig i at man bør se på er at det oppstår et trepartsforhold, sier Eriksen.

Også Hanssen er irritert på politikerne som han mener ikke har satt seg inn i virkeligheten i bemanningsbransjen.

– De tar en Donald Trump. De lager seg en sannhet som er helt på siden av er virkeligheten, sier han, og legger til:

– Nå har vi ikke noe valg. Det er derfor vi har gjort det vi har gjort. Jeg syntes veldig synd på de menneskene vi har sagt opp og som er på vei ut. Det syntes jeg er helt jævlig. Det er folk jeg har jobbet sammen med lenge, og som må gå ut dørene her neste fredag uten noe mer enn et klapp på skuldra.

LO: – Positivt for arbeidslivet

Nestleder i LO og tidligere bygningsarbeider Steinar Krogstad har i årevis vært en av de tydeligste forkjemperne for innstramminger i innleieregelverket og for et forbud mot bemanningsbyråer på byggeplasser i og rundt Oslo. Han sier til Dagsavisen at han er kjent med påstandene fra bemanningsbransjen om at en konsekvens av det nye regelverket er flere mister jobben enn som får nye, faste stillinger andre steder.

– Til det vil jeg si at, ja, det er mulig at det blir sånn. Men det er de samme personene som har vært leid inn til virksomhetene som de nå eventuelt ikke vil ha som ansatte, sier han.

Han sier at flere virksomheter som har forberedt seg på at det nye regelverket skulle komme nå har begynt å styrke grunnbemanningen og ansette flere, og at de ofte tilbyr opplæring med mål om å ta fagbrev og norskopplæring.

– Vi har hatt en bransje hvor du kan leie inn og akseptere at folk ikke kan språket og ikke har kompetanse. Men det øyeblikket du skal ansette ønsker du en ansatt som både er villig til å lære seg språket og skaffe seg den nødvendige kompetansen. I sum er det veldig positivt for arbeidslivet, sier LO-nestlederen.

– Så du er trygg på at de som nå mister jobben i bemanningsselskapene vil få faste stillinger direkte hos entreprenørene?

– De som er motivert for det. Vi kjenner også til en del som ikke er spesielt motiverte for å lære seg norsk. De er her en kort periode, jobber mye og tjener penger, før de reiser hjem. Så en del av de som i dag er ufaglærte og ikke snakker språket vil lære seg det, mens andre vil reise hjem til Polen eller andre land. Begge delene vil skje. Jeg ser ikke for meg at vi får et stort omfang av arbeidsledige personer som tidligere har jobbet i bygg- og anleggsbransjen. De har tross alt vært i arbeid, sier Krogstad, og legger til:

– Hvis de blir ledige er nok det mer på grunn av nedgang i bransjen, som nå blir varslet av arbeidsgiversida. Den ledigheten går nok først ut over de som ikke kan språket og ikke har fagkompetanse, men det ville det gjort uansett.

