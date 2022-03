Skuffet over Ap: – Hadia var viktig for meg

– Jeg er veldig skuffet over Arbeiderpartiet. Vi har så mange flinke folk i partiet med minoritetsbakgrunn som kunne blitt statsråd. Å se seg selv representert iblant politikere er viktig når man vokser opp som ung jente med minoritetsbakgrunn. Hadia Tajik var viktig for et viktig forbilde for meg da jeg vokste opp, sier nylig avgåtte AUF-leder i Oslo Varin Hiwa.

Mandag ble det klart at Marte Mjøs Persen byttet departement og overtok Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter Hadia Tajik, samtidig som Terje Lien Aasland gikk inn i regjeringen som ny olje- og energiminister.

Da statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen, uttrykte han at han hadde ønsket at regjeringen besto av en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn.

– Det lyktes vi ikke med ved dette valget på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner, sa han under pressekonferansen.

«Hvem satses på?»

Hiwa er uenig at det ikke fantes kandidater med rette kvalifikasjoner og minoritetsbakgrunn til statsrådsposten.

– Vi har mange flinke representanter å velge mellom, men hvis de likevel mener at det ikke finnes nok kandidater med minoritetsbakgrunn , så mener jeg Arbeiderpartiet bør stille seg spørsmål ved hvem de velger å satse på. Dette handler om hvilke politikere partiet velger å bygge opp og løfte fram, sier hun.

Hiwa er ikke alene om kritikken. I forrige uke skrev Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam på Facebook at partiet har et ansvar for å løfte frem rollemodeller som representerer det mangfoldige Norge. Gunaratnam pekte på Mani Hussaini, Lubna Jaffery, Masud Gharahkhani, Sara Shafighi og Shakeel Rehman som mulige kandidater.

– Det skulle bare mangle at vi har minst én statsråd med minoritetsbakgrunn i en Arbeiderpartiet-ledet regjering i 2022, skrev hun.

Hadia Tajik var Norges tredje minister med minoritetsbakgrunn. Hun ble statsråd for første gang i 2012, da som kulturminister. Manuela Ramin-Osmundsen var barne- og likestillingsminister for Arbeiderpartiet fra 2007-2008, og Abid Raja (V) var kulturminister- og likestillingsminister fram til regjeringsskifte.

Abid Raja oppfordret også Støre om å tenke på mangfold da han skulle velge ny statsråd etter Tajiks avgang.

– I vår krysskulturelle brytningstid, så skal vi ikke undervurdere også den symbolsk betydningen av å ha en dyktig statsråd med minoritetsbakgrunn i regjering. Jeg håper derfor at Støre også vil tenke på mangfold når han velger ny statsråd, og han har også anledning til gjøre rokeringer av poster, sa Raja til VG.

– Bør få konsekvenser

– Bør Arbeiderpartiet forsøke å finne en ny statsråd i løpet av denne stortingsperioden?

– Begge statsrådene de landet på er veldig flinke. Dette er ikke en kritikk av dem. Men vi har nå kun to personer i regjeringsapparatet med minoritetsbakgrunn, og ingen i sentralstyret nå som Hadia Tajik også trekker seg som nestleder. Jeg tror ikke vi bør rokere mer i regjeringen, men mangelen på mangfold som vi har nå bør få konsekvenser for hvem vi satser på i neste stortingsvalg og i neste kommunevalg, sier Varin Hiwa.

Mer enn tretti prosent av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. På landsbasis utgjør innvandrere og barn av innvandrere 18,5 prosent av Norges befolkning.

– Hadia Tajik har knust glasstak som kvinne med minoritetsbakgrunn, og det er på tide at Arbeiderpartiets politikere representerer våre medlemmer og velgere i større grad enn i dag. Ap bør ta en ekstra vurderinger på hvem som bør få sikre plasser på valglistene. Det er altfor få kandidater med minoritetsbakgrunn med sikker plass på valglistene. Jeg er lei av festtaler om hvor viktig det er med mangfold i lederposisjoner når vi ikke viser det med handlinger, sier Varin Hiwa.

Under stortingsvalget 2021 ble det valgt inn historisk mange representanter med innvandrerbakgrunn. Fem av dem var kvinner, og Hadia Tajik var blant de elleve representantene. Den første stortingsrepresentanten med innvandrerbakgrunn var Høyres Afshan Rafiq som ble innvalgt i 2001.

