– Hm, er de gutta her egentlig skeive?

Hvem: Joakim Kleven

Hva: Programleder og fotograf

Hvorfor: Aktuell med «Joakims første porno» på TV 2

Hei Joakim! Porno-serie?

– Jepp! Porno til folket i førjulstida. En dokumentarserie om pornoindustrien, hvor jeg med hud og hår skal komme tett innpå bransjen.

Hvordan kommer man «tett innpå»?

– Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg har for eksempel vært på fem ulike porno-innspillinger i USA. Jeg har hatt omtrent alle roller i en pornofilm – lys, lyd, kamera – og jeg endte til og med opp med å ha en rolle!

Hva?

– Ja, med med klærne på! Det var veldig woke-porno da, jeg roper «I didn’t order a sex-worker today», også henter jeg liksom faren min.

Joakim Kleven på porno-sett under filmingen av dokumentaren «Joakims første porno» (Privat)

Ikke sant, ja. Hvordan var det å være på sett?

– Det var ganske kleint. Det var litt som å være på første date. Alle er litt nervøse og famlende. Altså, hallo – det er et rom med masse folk som ikke kjenner hverandre, og så skal noen gjøre noe av det mest intime man kan gjøre.

Overrasket de deg, porno-stjernene?

– Alle jeg snakket med var reflekterte. Porno-stjerner forhåndsdømmes nok mye. Men jeg har mye respekt for dem – alle jeg snakket med mener for eksempel at aldersgrensen burde være 21 og ikke 18. Å jobbe med porno er som å tatovere seg i panna.

Lærte du noe nytt av å være på sett?

– En fellesnevner var at alle filmet porno-filmen sin på en sofa. Da er det lettere med diverse vinkler. Det handler mye om poseringer. Også var det en gang jeg fikk beskjed om å trykke på et såpestykke! Og ut kom det noe som ligna på …

– Sorry, jeg er på bussen. Du vet, det som kommer ut. Det var bare såpe.

Å ja! Du er på buss …

– Poenget er: Det er mye som er falskt og nøye planlagt. Regi roper liksom: «Om to minutter går dere over til reverse-cowgirl, så har dere to minutter i «doggy»!». Og vet du, porno er hardt arbeid. Jeg var på ett stett i 12 timer. Det tenker man jo ikke på når man ser på det.

Var det noe annet merkelig du opplevde?

– Jeg var på en prisutdeling, en slags Oscar-utdeling for pornobransjen. Det var pornostjerner på pornostjerner, og de delte ut priser i 180 kategorier! HUNDRE OG ÅTTI.

Var det noe som gjorde inntrykk på deg?

– Jeg møtte en som driver med det de kaller «gay for pay», en heterofil mann som gjør skeiv porno for å komme seg ut av fattigdom. Så det man sier er frivillig, er det så frivillig? Det har fått meg til å tenke over om de jeg ser på porno, faktisk er skeive.

Hva er ditt forhold til porno?

– Jeg fant jo ut av legningen min ved å se på porno da jeg var rundt 11–12 år. Jeg lærte ikke om skeiv sex på skolen, eller sex i det hele tatt – jeg var syk den dagen de andre hadde to timer undervisning om kondom og mensen – så da ble porno kilden min.

Hva resulterte det i?

– Jeg trodde man måtte ha anal-sex hver gang, for eksempel, og jeg følte mye press knytta til hvordan jeg burde se ut og være. Når jeg sier det høyt på bussen som en 30-åring høres det helt rart ut, men det er ikke så rart at man har de tankene som ung. Det er så mye som er skambelagt å snakke om.

Har forholdet ditt til porno endret seg?

– Ja, litt. Jeg tenker: Hm, er de gutta her egentlig skeive? Men jeg skal ikke si at jeg har sluttet å se på porno. Men jeg er mer kritisk. Hvordan er pornoen laget? Også skal det sies, jeg har blitt litt mett på porno av å lage dokumentaren.

Okei, da kjører vi noen ikke porno-spørsmål. Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Linn Skåber og Ine Jansen. Jeg bare digger de.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg tar lett en 200 grams-sjokoladeplate på 15 minutter.

Er det noe du angrer på?

– Jeg får traumer av å tenke på at jeg røk ut mot en krokodille og en panda i Skal vi Danse. Det finnes pressebilder av meg i et cowboy-kostyme hvor jeg gråter hysterisk. Det er jo litt ikonisk også, men det føles som en syredrøm.

Sjokkerte deltakere når Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddy ble stemt ut av Skal vi danse i fjor. (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

