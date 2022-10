– Vi må snakke mer om sex og seksualitet

Med slagordet «Vi vil ta sex og nytelse tilbake!» arrangerer Kjersti Helgeland (53) Nytfestivalen i Oslo for femte år på rad kommende helg. Den går også av stabelen i Tromsø i slutten av oktober.

– Det blir verken porno eller stripping. Det skal være trygt og seriøst, men programmet vil også utfordre manges komfortsoner. Vi ønsker å fokusere på den positive seksualiteten. Skape en trygg arena som kan hjelpe folk til å åpne det seksuelle rommet, lære og bli inspirert, sier Helgeland til Dagsavisen.

Nytfestivalen ble arrangert for første gang i 2018. Her fra fra workshopen Tango – en kjærlighetsrelasjon i 2019. (Marco Zimberlin/Nytfestivalen)

Festivalen består av 13 workshops, som ledes av både fagfolk og sexpositive kursholdere: Tantra for par, nytelse ved bruk av fjær, pusteteknikker under akten, taubondage, bevisstgjøring av eget nervesystem og hvordan menn kan få svimlende orgasmer gjennom pust, fokus og spenning/avspenning.

For å nevne noe.

– Vi retter oss ikke spesifikt mot enkeltgrupper. Dette skal være en festival for alle, sier Helgeland.

Fikk en aha-opplevelse i 40-årene

Helgeland hadde rundet 40 år da hun selv for alvor begynte å utforske sin egen seksualitet. Ikke fordi noe var galt, men fordi hun var på et punkt i livet der hun tenkte at det kanskje var noe mer.

Det manglet noe i livstralten mellom jobb, hus og andre hverdagssysler.

Kjersti Helgeland begynte å utforske sin seksualitet først i 40-årene. (Amanda Iversen Orlich)

Hun jobbet som spesialrådgiver i byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo, og tok en mastergrad i strategisk ledelse for bærekraftig utvikling. Det var da hun fikk sin første «oppvåkning».

– Under studiet var det veldig mye snakk om at vi må jobbe for å ha bærekraftige liv for å skape en mer bærekraftig verden. Mat, helse, relasjoner og sånne ting ble nevnt, men ikke sex og seksualitet. Jeg tenkte at også dette burde løftes fram, sier Helgeland.

Nytfestivalen ønsker å bidra til å sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden. Her fra 2019. (Marco Zimberlin/Nytfestivalen)

Etter at nysgjerrigheten ble pirret, begynte Helgeland på tantra-kurs etter tips fra en venninne. En opplevelse hun fant spennende og givende.

– Dette var starten på en reise i en oppdagelse av min egen seksualitet. Jeg begynte å snakke mer om sex, og det som forbløffet meg var hvor mange andre – av begge kjønn i alle aldre – som hadde lyst til å snakke om det når de så hvor åpen jeg var.

– Og da tenkte jeg at det var behov for mer åpenhet. Dette er grunnen til at jeg ville lage denne festivalen. Vi må snakke mer om sex og seksualitet.

Kjersti Helgeland ble overrasket da hun oppdaget hvor mange som ønsket å snakke om sex og seksualitet. (Amanda Iversen Orlich)

Porno, avisartikler og annen informasjon på nettet vil aldri kunne erstatte mellommenneskelige møter og samtaler om dette temaet, mener Helgeland.

– Det er mange som undertrykker sider av seg selv – seksuelt begjær eller ønsker. For eksempel kan det for en mann oppleves som tabu å ønske å bli dominert. Men det er fantastisk for menn å kunne gi seg hen, det er ingenting ekstremt ved det.

– Og ved å møte mennesker som for eksempel forklarer hva som ligger i ønsket om å bli dominert, får man muligheten til å speile seg i andre – og egne følelser blir med ett mye mer tilgjengelig. Det blir lettere å forstå sin egen seksualitet.

Ble mer nysgjerrig på egen seksualitet

Blant dem som kommer til å besøke Nytfestivalen i år, er Erika Leslie (70) fra Oslo. Også hun gikk for få år siden gjennom en personlig prosess – når det gjelder egen seksualitet.

– Kjæresten min og jeg var ute ved sanddynene på Jæren, og han knipsa noen bilder av meg. Da jeg så ett av bildene, tenkte jeg: «Oi, hvem er hun der? Henne kjenner jeg ikke».

– Det var en sexy utgave av meg selv som jeg ikke hadde sett før, og som gjorde meg mer nysgjerrig og oppmerksom på den siden av meg selv, sier Leslie til Dagsavisen.

Erika Leslie (70). (Privat)

Selv om Leslie har jobbet med biologi så å si hele yrkeslivet, ved Universitetet i Oslo, er ikke sex og seksualitet noe hun har diskutert med kolleger over lunsjbordet eller i andre sammenhenger utenfor hjemmet, for den saks skyld.

Men den nye bevisstheten rundt egen seksualitet, gjorde at hun ville delta på Nytfestivalen da hun oppdaget den ved en tilfeldighet for første gang i 2020. Riktignok «på trygg avstand» via PC-en hjemme i stua, da det var pandemi.

– Jeg syntes flere av innleggene var lærerike, berørende og humoristiske. Hvem hadde trodd at det var mulig å snakke om onani uten blygsel? At seksualitet ble løftet fram og snakket om på denne måten – uten fordommer og uten skam – var praktfullt å høre på, sier Leslie.

Erika Leslie satte pris på at man kunne snakke om seksualitet uten fordommer og skam. Her et bilde fra Nytfestivalen i 2019, under workshopen «Introduksjon til burlesque». (Marco Zimberlin/Nytfestivalen)

Også en paneldebatt mellom fire menn gjorde inntrykk på henne.

– De snakket om mannlig seksualitet, hvordan de forholder seg til kvinner, egne kjønnsorganer, egen nytelse og så videre. Jeg har ofte sett på seksualiteten fra mitt eget, feminine ståsted, men denne samtalen berørte meg veldig, og ga meg svært mye å tenke på.

– Hva lærer vi om seksualitet?

Selv om hun påpeker at graden av åpenhet vil variere fra miljø til miljø, tror hun mange synes det er unaturlig og tabubelagt å snakke med andre om sin egen seksualitet. Som igjen hindrer mennesker i å bli bedre kjent med seg selv, mener hun.

– Hva lærer vi egentlig om seksualitet? Pornografien er lett tilgjengelig, men den gir ikke et riktig bilde. Man kan selvsagt også finne informasjon lettere i dag, på nettet, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan man finner den rette informasjonen.

Hvem hadde trodd at det var mulig å snakke om onani uten blygsel? — Erika Leslie

Hun mener det er grunn til å tro at man ikke har kommet så fryktelig mye lenger i skolen heller, sammenlignet med da hun selv var ung.

– På skolen hadde vi det jeg kaller forplantningslære, og lærte fint lite. Men for noen år siden satt jeg i en kvinnegruppe, og det var forstemmende at disse kvinnene – som var 30-40 år yngre enn meg – ikke hadde lært noe særlig mer.

Flere snakker sjelden eller aldri om sex med partneren

Selv i Norge i 2022 er det mye som tyder på at Helgeland og Leslie kan ha rett i at mange synes det er vanskelig å være åpne om seksualitet.

En fersk spørreundersøkelse viser at nordmenn som snakker åpent om intimitet, har bedre sexliv. Den samme undersøkelsen viser imidlertid også at over én av tre nordmenn sjelden eller aldri snakker om sex og intimitet med partneren sin.

Og i Snakk om det – regjeringens strategi for seksuell helse 2017-2022, skrev daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie i forordet:

«Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når du er ung eller gammel. Når du er frisk eller syk. Denne strategien handler om alt dette. Den handler om at vi må snakke mer om seksualiteten vår».

– Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft, skrev Bent Høie da han var helse- og omsorgsminister. Her fra en annen anledning. (Ali Zare/NTB)

– Samtidig; med tanke på at det knapt går en dag uten at flere nettaviser har saker om hvordan man kan ha bedre sex på den ene og den andre måten, skulle man jo tro det er åpenhet om dette i Norge i dag?

– Jeg opplever at samfunnet har et tosidig forhold til seksualitet. På den ene siden er vi omgitt av det overalt, gjennom mediene, podkaster som handler om seksualitet og et og annet kurs, sier Kjersti Helgeland.

– På den andre siden er det mange innenfor helse- og omsorgssektoren og fra skolen som kommer til festivalen vår fordi de har lært for lite om sex og seksualitet gjennom sin utdannelse.

Kjersti Helgeland. (Amanda Iversen Orlich)

– Vi vet at mange aldri blir spurt om seksuell helse av legen sin, med mindre det dreier seg om kjønnssykdommer eller tilstander som direkte påvirker kjønnsorganene. Når jeg holder foredrag gjennom Den kulturelle skolesekken i videregående skole, merker jeg at det fremdeles er sånn at mange lærere er ukomfortable med å snakke om dette.

Skam og tabu

Også Helgeland mener skam og tabu er blant grunnene til at så mange synes sex er en unaturlig del av dagligtalen.

– At dette er noe som fortsatt henger igjen fra vår kristne kulturarv er jeg ikke i tvil om. Seksualiteten ble skammet, forbundet med djevelen og alt mulig negativt. Skulle lukkes inn på det mørke soverommet.

Helgeland forteller om en episode fra morens 80-årsdag, som hun mener er beskrivende for flere nordmenns manglende åpenhet.

– Da venninnene til moren min hørte om foredraget jeg holder i den videregående skolen, utbrøt hun: «Jeg har i hvert fall ikke påvirket mine barn, for vi snakket aldri om det».

– Det der er så typisk. Det er ikke uten grunn at jeg kaller foredraget «Din seksualitet – en privatsak?»

– Er det ikke en privatsak, da?

– Nei. Din og min seksualitet er ikke bare en privatsak. Hvis du aldri snakker med kompisene dine om seksualitet er du med på å forsterke tabuet i samfunnet. Det samme hvis man aldri snakker med barna sine om det.

– Tror du ikke flere foreldre og barna deres synes at dette er for kleint å snakke om?

– Ja, så kan det bli kleint en liten stund. Det viktige er å starte tidlig, det nytter ikke å ta den store praten når barna er 15 år.

– Din og min seksualitet er ikke bare en privatsak, mener Kjersti Helgeland. (Amanda Iversen Orlich)

Hvis barn får et naturlig forhold til kropp, nakenhet og seksualitet fra tidlig alder er mye gjort, mener Helgeland.

– En sexolog sa en gang at foreldre har så stor påvirkning at det er avgjørende for om barna deres kommer til å ha lyset på eller av når de selv får et sexliv. Det synes jeg er godt sagt.

– Poenget er at man påvirker uansett om man sier noe eller ikke. Og hvis man synes det er kleint å snakke om, så får man gjøre noe med det.

Mer åpenhet

Erika Leslie forteller at hun fått mye igjen for å være mer utforskende i sin seksualitet. Og at hun unner flere den samme gleden hun har hatt av å oppdage nye sider ved seg selv.

Erika Leslie etterlyser mer åpenhet. (Privat)

– Jeg skjønner at man gjør seg åpen og sårbar, og at dette ikke er lett å slenge på bordet. Men kanskje det vil bli lettere hvis vi normaliserer det, gjør det mindre skambelagt og mindre «touchy».

– Som en kollega av meg sa en gang: «Er det ikke rart? Alle har en eller annen form for seksualitet, men ingen snakker om det».

Nytfestivalen

Startet i 2018 etter initiativ fra Kjersti Helgeland. Over 200 fagfolk, kursholdere og aktivister har bidratt til å skape programmet.

Nytfestivalen er blitt et årlig arrangement, og nye tiltak som Nytcafé og -workshops har kommet til.

4. september 2021 ble Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse stiftet.

Stiftelsens formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft.

Stiftelsen driver også et pilotprosjekt for integrering av seksuell nytelse i helsefremmende arbeid, finansiert av Helsedirektoratet.

I 2022 arrangeres Nytfestivalen i Oslo på Sagene samfunnshus 15. og 16. oktober, og i Tromsø 28. og 29. oktober.

Kilde: nytfestivalen.no

