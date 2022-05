– Gutten sa: Sex er haram. Da svarte jeg: Hvordan skulle du ellers vært her i dag?

Hvem: Mutasim «Mutta» Billah (25)

Hva: Programleder. Kjent som en del av podkasten Andregenerasjonen på P3 og som skuespiller i SKAM på NRK

Hvorfor: Leder programmet «Sexpertene» på Discovery, hvor ungdommer tar seksualundervisningen i egne hender

Hei, Mutta! Klar for intervju?

– Hei du – sorry for at jeg ringer deg litt seint. Jeg følte bare at jeg måtte «freshe» meg opp litt.

For å snakke på telefonen?

– Ha ha, ja. Jeg tok litt vann i håret og skifta til jeans, faktisk, for å føle meg litt bra. Jeg har fri i dag, skjønner du.

Digg da! Kan ikke du forklare, hva går Sexpertene ut på?

– Vel, vi vet at mange synes seksualundervisningen er for dårlig, og ungdommen er interessert i å vite mer om sex. De beste til å lære bort, er kanskje ungdommen selv, og ikke en klein voksen. Det var i alle fall vår hypotese, da.

Ikke sant! Så de skulle lære hverandre?

– Ja, hver uke dro vi til en ny videregående skole hvor vi valgte ut tre elever som skulle bli skolens «sexperter». De fikk et tema, for eksempel puling eller seksuell identitet. Også gikk de gjennom en læringsprosess. Siste dagen lærer de det bort til resten av skolen!

Programleder Mutasim Billah gir ungdommen all makt når han besøker tolv ulike videregående skoler og velger ut tre elever som skal bli skolens egne «sexperter» ( Discovery)

Hvordan gikk det ‘a, fikk du med deg elevene?

– Det var mye lettere enn jeg trodde, elevene var gira på å lære om sex. Den første timen var kanskje litt klein, da. Men etter det sa de pikk og fitte uten å bli noe sjenerte.

Hvordan var din egen seksualundervisning, egentlig?

– Det var kleine greier, ass. Vi hadde en lærer som ble helt rød når vi stilte spørsmål. Også lærte vi veldig lite. I naturfagsboka var det ett kapittel om prevensjon og kjønnssykdommer, liksom. Sex er mye mer enn det.

Virker det på deg som det er blitt bedre?

– Jeg trodde det. Men jeg snakka med en elev som hadde opplevd at de ble delt inn i kjønn. Gutta lærte om penis og jentene om vagina. Det er jo bare veldig merkelig.

Hvordan er du, når det gjelder å prate om sex?

– Etter serien er jeg blitt helt avslappa! Jeg kan snakke om sex over alt, på restaurant og T-banen. Eller. Jeg unngår kanskje å prate høyt om fetisjer på bussen, men med venner er det lite som er kleint.

Hvordan reagerte familien din da de fikk vite at du skulle lede programmet?

– Jeg spurte moren og faren min om hva de syntes, før jeg takket ja. Jeg er jo fra en religiøs familie, og hvis jeg skal være helt ærlig så trodde jeg ikke de skulle like tanken. Men de var veldig avslappa, og sa at de synes det var et viktig tema å snakke om. Mange lærer jo om sex fra usunne læringskilder, som porno, og det er mye bedre å lære om det fra informerte kilder!

Har du hatt noen tanker om det å snakke om sex i et religiøst miljø?

– Det var faktisk en veldig morsom situasjon, hvor jeg spurte en tilfeldig forbipasserende gutt på den ene skolen vi var på, om han ville bli med inn i auditoriet og lære om sex. Han sa: Sex er haram. Da svarte jeg, bro, hvordan skulle du ellers vært her i dag? Mange misforstår, sex er haram før ekteskap, men det betyr ikke at du ikke skal lære om det!

Lærte du noe nytt?

– Mange fun-facts har satt seg. Som at det ikke går an å komme og urinere samtidig, for eksempel, fordi urin og sæd går gjennom samme røret. Jeg lærte også at det finnes tilbud til unge hvor man får informasjon om sex. Det finnes så mange flinke folk man kan snakke med.

Sexpertene ønsker vi å gi ungdommen muligheten til å kunne stille de spørsmålene de ønsker å få svar på og prate om sex på den måten som føles naturlig for dem, skriver Discovery i en pressemelding. (Discovery+)

Hvem var din barndomshelt?

– Ronaldinho. Han var ikke bare en fotballspiller, han dansa på banen! Han smilte uansett om han vant eller ble takla. Det er ikke en person i verden som hater han, ass.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg tenker ofte: «neste uke skal jeg være flink». I fjor førte det til at jeg trente ni ganger på et år.

Er det noe du angrer på?

– At jeg bare trente ni ganger! Nei da. At jeg ikke satset på fotball, kanskje? Jeg fikk en skade og orket ikke å drive med opptrening. Men da hadde jeg sikkert ikke blitt med i Skam, og fått venner for livet.

Skam ja! Er fansen fortsatt gæren, eller har det dabbet av?

– Jeg får DM-er (direktemeldinger, red.anm.) iblant, fra en eller annen i Tyrkia, hvor de skriver «I love you». Så går jeg inn på instaen deres også har de en hel konto dedikert til serien!

