Oslo kan stoppe strippeklubbene

Næringsbyråd i Oslo Victoria Marie Evensen (Ap), uttaler til NRK (26. oktober) at det ikke er aktuelt for kommunen å nekte skjenkebevilling til strippeklubber.

Kvinnegruppa Ottar oppfordrer næringsbyråden til å sette seg inn i dommen fra Gulating lagmannsrett, som i 2015 slår fast at en kommune nettopp kan nekte strippeklubber skjenkebevilling med grunnlag i alkohollovens §1-7, og ikke minst alkohollovens formål angitt i §1-1. (Saksnummer 14-177962ASD-GULA/AVD2).

Dommen er grundig og gir landets kommuner oppskrifta på hvordan strippebransjen kan stanses. Den 12. februar 2016 stadfestet Høyesterett dommen fra lagmannsretten. Dommen danner derfor også et juridisk grunnlag for å kunne stanse strippebransjen og andre sexistiske aktører.

Kvinnegruppa Ottar hadde før dette jobbet over flere år med en kampanje for å få stoppet strippeklubben «Money Talks» i Sandnes. Kampanjen fikk god oppslutning av lokalbefolkningen, ungdomsorganisasjoner og etter hvert politikere som endelig våget å ta sitt samfunnsansvar.

Det var Ap-ordføreren i Sandnes som gikk i spissen og fikk med seg formannskapet til ikke å la seg presse til handlingslammelse av trusselen fra strippeklubber om rettssak eller krav om erstatning.

Politikerne brukte i stedet sin politiske kløkt og ble med i kampen mot stripping og mot sexindustrien.

Det politikerne i Sandnes hadde forstått var at å ha en strippeklubb midt i byen har store samfunnsmessige konsekvenser både for barn og unges oppvekstvilkår, for likestillingen i kommunen og ikke minst for alle kvinnene som forbrukes i en skruppelløs bransje.

Det er heldigvis mange med oss som gjennomskuer slike konsepter som dypt kvinnediskriminerende. De menneskelige omkostningene er store for ofrene i denne industrien, for alle kvinner og for hele samfunnet.

Stripping forteller at kvinnekropp og -kjønn er til salgs, som et hvilket som helst objekt eller vare. En vare som kan konsumeres sammen med alkohol. Volden mot kvinner næres av nøyaktig de holdningene som stripping er uttrykk for.

Strippeklubber må sees i sammenheng med kvinneundertrykkende strukturer i samfunnet, alt annet vil fremme de profittsøkende kreftene som utnytter kvinnekroppen og kjønnsmaktulikheten i samfunnet.

Strippeklubber bør forbys og innehaverne straffes i henhold til hallikparagrafene. Kundene er horekunder og bør tas i samme slengen.

Å tjene penger på salg av avkledde kropper med hensikt å gi seksuell opphisselse og tilfredsstillelse mot vederlag, er ut fra vår forståelse synonymt med hallikvirksomhet.

Mens vi jobber for en lovendring, kan kommunene bruke det handlingsrommet og myndigheten de har fått med dommen i Gulating lagmannsrett.

Etter denne rettsavgjørelsen har vi i Kvinnegruppa Ottar forsøkt å få andre kommuner til å fatte lignende vedtak. Ut fra det vi nå vet har flere andre kommuner fulgt opp vedtaket i Sandnes, så bystyret i Oslo kan endelig ta mot til seg å gjøre det samme!

