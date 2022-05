– Er du kvinne i offentligheten er det liksom visse ting du skal tåle

Hvem: Sofie Frøysaa (32)

Hva: Komiker og samfunnsdebattant

Hvorfor: Aktuell med podkasten «Unnskyld» sammen med komiker og programleder Janne Rønningen

Hei Sofie. Fortell – hva handler podkasten om, og hva er det dere beklager, egentlig?

– I «Unnskyld» tar vi et oppgjør med hvordan kvinner blir behandlet i media. I hver episode sier vi unnskyld til den det gjelder, på vegne av pressen og folk generelt. Vi tar for oss både norske og internasjonale profiler – kvinner som er blitt stempla som alt fra «golddigger», «bimbo», «hykler» eller «dobbeltmoralsk».

Dere tar et oppgjør, ja. Hvordan gjør man det?

– Vi ser på helt konkrete saker og retorikken som blir brukt, og hvordan kvinner blir rammet inn med en karikert, mistenkeliggjørende eller anklagende undertone.

– Hva gjør media feil?

– Det er mye utseendefokus, eller fokus på vekt. Det er sånne klisjeer som går igjen: Når menn blir eldre holder de seg godt, og blir sølvrever. Når damer blir eldre «forfaller» de. Bare se på Sarah Jessica Parker (skuespiller, red.anm.). Det har vært så mye snakk om at hun ser gammel ut. Som om det er så sjokkerende. Tenk at hun også blir eldre, liksom.

Er det andre ting damer ikke får lov til?

– Det er mye større fallhøyde for en kvinne å velge «feil» partner, skifte karriere eller si noe litt bastant. Menn har en naturlig plass og makt. Forsøker kvinner på det samme, blir de framstilt som hysterisk eller «bitchy». Bare se på komiker Sigrid Bonde Tusvik – hun snakker om helt åpenbare ting som likestilling, og kommentarfeltet klikker.

Sofie Frøysaa, komiker og samfunnsdebattant. (Josias Dein)

Hva inspirerte dere til å lage den?

– Janne kom opp med ideen, og spurte om jeg ville være med, som er tidenes tillitserklæring. Min kjepphest er hvordan overgrep og vold mot kvinner beskrives i media. De kaller det sex når det faktisk er voldtekt. Jeg tror det var derfor hun spurte meg, fordi jeg har engasjert meg så synlig for det. Vi har jo begge opplevd å bli portrettert på måter vi ikke er komfortable med. Er du kvinne i offentligheten er det liksom visse ting du skal tåle.

Har du selv opplevd å bli behandla annerledes i media, fordi du er kvinne?

– Det har blitt brukt et klipp av meg i en nyhetskanal flere ganger, hvor jeg er filmet på scenen mens jeg gjorde standup. Jeg sa: Er dere klare for enda en kvinnelig komiker som hater menn? Det var en henvisning til hun som var før meg, men ble brukt ute av kontekst. Det var helt forferdelig. Jeg følte meg veldig feil framstilt.

Hva konkret burde vi journalister skjerpe oss på?

– En sak som opprører meg er saken om tidligere håndballspiller Gro Hammerseng-Edin, som ble kasta ut av skapet på direkten. Jeg reagerte på hvordan enkelte omtalte det i ettertid. De sa det var en ikke-sak, en tabbe vi kan le av. Jeg synes man kan bli bedre på å ta ansvar for de feilene man gjør.

Noe annet?

– Bildebruk. De passer ofte til narrativet: En sint feminist, for eksempel. Man skriver at folk «raser» og er «lynende forbanna» selv om det ikke stemmer. Også er det et voldsomt fokus på kvinner som viser følelser. Media var veldig opptatt av at Therese Johaug gråt. «Her knekker hun sammen på TV». Vi har så lite språk for vanskelige, vonde følelser. Spesielt hvis kvinner viser følelser. Liv Signe Navarsete er et kroneksempel på det.

I første episode tar dere for dere din forfatterkollega og venn Ulrikke Falch?

– Ja. Det var kanskje den episoden jeg synes var mest spennende. Ulrikkes fall er skikkelig vondt å se. Hun startet karrieren med å bli hyllet som et feministisk ikon. Så satte NRK-debatten henne og blogger Kristine Ullebø opp mot hverandre, noe man aldri hadde kalt det om det var to menn, for menn har lov til å være uenig. Så ble hun sammen med en reality-deltaker, gud forby. Det er et perfekt eksempel på hvordan det skremmer vekk folk fra det offentlige ordskiftet. Hun ble mobbet ut.

Det er jo ikke bare kvinner som opplever disse tingene. Synes noen podkasten kan virke polariserende?

– Tilbakemeldingene til nå har vært veldig fine. Noen vil vel si at menn også opplever hets, og det gjør de, men det er ingen motsetning. Og det er ikke det podkasten handler om. Menn og kvinner opplever like mye hets, men kvinner får mer hets på person - det viser jo forskningen.

Har du noe du vil si unnskyld for?

– Jeg vil si unnskyld til Anna Nicole Smith (modell og skuespiller, red.anm), jeg godtok på en måte bare at hun ble kalt for en bimbo. Hun opplevde overgrep siden hun var liten, og hadde et veldig vanskelig liv.

Noen faste spørsmål! Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på alle timene jeg har brukt på å sminke meg. Det er tid jeg aldri får igjen. Jeg skulle ønske jeg gjennomskuet skjønnhetsidealet tidligere, egentlig.

Hadde du en barndomshelt?

– Jeg var en av mange som elsket Britney Spears. Er det noen som trenger en unnskyldning, er det jo henne.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– At Åndenes makt sluttet å gå på TV! Det er en skandale.

