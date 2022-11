Benkeforslag-bonanza i Oslo Frp foran nominasjonsmøtet

Denne uken ble det kjent at ringreven Henning Holstad (71) er ønsket som toppkandidat av Grünerløkka Frp og Sagene og St. Hanshaugen Frp. Et par dager senere foreslo i tillegg Grorud Frp, Heidi Hanssen, til førsteplassen på nominasjonslista.

Nå blir det kampvotering om topplassene på nominasjonsmøtet mandag, som er flyttet fra Rådhuset til Thon Hotel Conference på grunn av det Frp beskriver som logistikkutfordringer.

Etter det Dagsavisen erfarer er det stor misnøye innad i Frp, både i bystyregruppa, fylkeslaget og i lokallagene. Det skal også være misnøye med arbeidet til nominasjonskomiteen, og det er kommet benkeforslag på de 19 første plassene på lista.

Uro var det da tidligere leder av Oslo Frp, Tone Ims Larssen, ble kastet ut av partiet, og ble fratatt medlemskapet i partiet for en periode på seks måneder.

Årsaken skal ha vært at hun snakket til media om intern uro i partiet.

Konkurranse

Også nedover er det kommet benkeforslag som Oslo Frp skal ta stilling til på nominasjonsmøtet mandag.

– I Frp er vi glad i konkurranse, så det at vi har flere som ønsker å bidra er bra, skriver Lars Petter Solås i en kommentar til Dagsavisen.

– Så får den beste kandidaten vinne. Selv har jeg forklart hvordan jeg mener Oslo Frp skal gjenreise seg og igjen bli et viktig parti i Oslo. Så jeg håper jeg får tilliten til medlemmene på nominasjonsmøtet. Med klare standpunkt og knallgod Frp-politikk er jeg klar for å lede Oslo Frp til nye høyder, sier han videre.

Så jeg håper jeg får tilliten til medlemmene på nominasjonsmøtet. Med klare standpunkt og knallgod Frp-politikk er jeg klar for å lede Oslo Frp til nye høyder. — Lars Petter Solås (Oslo Frp)

Thea Fredriksen sto opprinnelig på andreplassen på nominasjonslista, men hun har trukket seg av personlige grunner.

På denne plassen er nå foreslått Heidi Hanssen, Maria Zähler og Arne-Rune Gjelsvik, Henning Holstad, Åge Ingebrigtsen, og Magnus Birkeland.

Saken fortsetter under videoen

Birkeland var opprinnelig foreslått på tredjeplass, men får nå konkurranse av Bjørn Revil, Kjell Johansen, Ombir Upadhyay, Heidi Hanssen, Julianne Ofstad og Ingeborg Bjørnevik.

[ Tidligere Oslo Frp-leder kastet ut av partiet ]

Sikker plass

På den siste «sikre» plassen var Julianne Ofstad foreslått. Hun får der konkurranse av Maria Zähler, Bjørn Revil, Ombir Upadhyay, Tore Wiik og Arne-Rune Gjelsvik.

I dag har Oslo Frp fire representanter i bystyret, Lars Petter Solås, Bjørn Revil, Camilla Wilhelmsen og Aina Stenersen. Stenersen var opprinnelig ønsket som toppkandidat, men sa tidlig at hun ikke ønsket gjenvalg. Det samme gjorde Camilla Wilhelmsen.





Alternativ jul 2016 Oslo 20161224. Henning Holstad er foreslått som toppkandidat til Oslo Frps nominasjonsliste foran valget neste å. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Bjørn Revil, som tidligere i år meldte overgang til Frp fra Folkets parti FNB (Bompengepartiet), er opprinnelig nominert på niendeplass, men ønsker selv å bli nominert på kumulert plass.

Portrett Bjørn Revil ønsker å bli nominert på sikker plass på Frps nominasjonsliste foran valget neste år. (Mimsy Møller)

– Ut i ifra nasjonale målinger så har Frp potensial til sju-åtte plasser i bystyret etter valget neste år, sier Revil til Dagsavisen.

[ Frps gruppeleder i Oslo tar ikke gjenvalg ]

Kontinuitet

Han sier at han vil bli plassert på kumulert plass, på grunn av erfaring og kontinuitet.

– For det første er jeg glad for å bli nominert, men jeg har et ønske om å bli gjenvalgt, og da må jeg høyere opp på lista, sier han.

Det er flott at så mange flinke unge ønsker å engasjere seg i politikken. Men det er også viktig med kontinuitet, noe som er et nøkkelord her. Jeg har erfaring, og jeg ønsker å bruke den videre i politikken, sier han.

Bjørn Revil har skolepolitikk som sitte kjerneområde.

– Dette ønsker jeg å følge opp i en ny bystyreperiode. Jeg er også opptatt av å få ned offentlig sløsing, noe vi ikke minst har sett i de store milliardprosjektene som er satt i gang. Det og ikke minst å ned bruken av konsulenter i kommunen. Pengene bare renner ut, sier han.

Revil opplever ikke noe kaos innad i partiet, som Dagsavisen har fått opplyst av andre.

– Jeg opplever en positivitet internt i partiet, og en god nominasjonsprosess. Det at folk søker posisjoner ser jeg bare som en bra ting, sier han.

[ Danner flertall for å gi Skeid gummi tilbake på Nordre Åsen: – Enorm lettelse ]

[ Sykehus: Jo, det mangler stadig planer for kjøkken (kronikk) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen