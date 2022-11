Hvem: Renate Søderlund, (46), ekte drammensjente.

Hva: AAP-mottaker, og nå lokalpolitiker i Rødt Drammen.

Hvorfor: Søderlund ble kjent over natta da hun deltok på NRKs Debatten, der hun delte sin sviktende privatøkonomi.

Hei!

– Hei. Du skjønner, det har blitt litt lite søvn i det siste, derfor måtte jeg utsette avtalen min litt. Det har skjedd mye i de to siste ukene.

Ja, du satte jo i gang mange offentlige diskusjoner etter at du deltok i Debatten. Hvorfor valgte du å dele der?

– Jeg var innom en Facebook-gruppe, der det var en forespørsel om noen ville fortelle om sin private økonomi. Jeg tok kontakt, ikke fordi jeg er i en unik situasjon nå som levekostnadene har gått opp, men slik lever faktisk veldig mange. Men jeg må innrømme at da jeg takket ja, visste jeg ikke at forespørselen var å stille opp hos selveste Fredrik Solvang og det på TV! Hehe, men jeg tenkte litt sånn, når jeg har sagt A må jeg jo si B.

Hva slags tilbakemeldinger har du fått etterpå??

– Jeg har blitt et ansikt for fattigdommen i Norge, og jeg er ferdig med å skamme meg. De fleste tilbakemeldingene jeg har fått har vært positive. De eneste negative meldingene jeg fikk var da jeg under et intervju sa at jeg stemte Rødt.

Og nå har du takket ja til å stå på valglista til Rødt Drammen, hvorfor det?

– Jeg har aldri vært en sofavelger, men heller en sofapolitiker. Siden jeg fikk stemmerett har jeg stemt, og jeg er opptatt av at vi kvinner må bruke stemmeretten. Rødt valgte jeg fordi de har den mest humane politikken. Det er mange som sier at med Rødt ved makta kommer Norge til å bli den nye Sovjetunionen eller Cuba. Det er ingen som støtter stalinisme. Men dessverre så er det slik at historien blir skrevet av vinnere, og i historien har USA og Sovjetunionen blitt presentert som motmakter, der USA har lykkes med sin propaganda.

Første gang du stilte opp på debatten var det ingen politiker som ville stille opp, men du fikk likevel mulighet til å stille opp igjen da arbeids- og inkluderingsministeren var der, hvordan synes du det møtet gikk?

– Ministeren skal få ros for at hun snakket som en ekte politiker.

Hva mener du med det?

– Altså, jeg stilte henne et direkte spørsmål om når minsteytelsene skal gå opp? Hun svarte ikke på spørsmålet og begynte heller å ramse opp lover og regler tilknyttet stønader. Ja, de har økt barnetrygden, men det hjelper ikke alle. Jeg ble skuffet over at hun ikke klarte å svare på spørsmålet mitt.

Hva frykter du hvis ikke ytelsene går opp?

– Det vil jo bli lengre køer hos frivillige organisasjoner, for min del må jeg søke om økonomisk sosialhjelp og bli utsatt for et tredjegrads avhør av Nav. Sist vinter søkte jeg om støtte for å kjøpe klær til min datter som har vokst ut av alt. Da fikk jeg mindre enn 1.500 kroner. I år måtte jeg bruke husleia til å kjøpe klær til henne, ellers så hadde jeg igjen fått mindre enn 1.500 kroner, som ikke hadde holdt. Og så søkte jeg heller nødhjelp for å betale husleia. Det føles som jeg gjorde noe galt, men det er slik systemet er bygget opp dessverre.

[ Mental Helse frykter at de økende levekostnadene kommer til å ta liv ]

Nå er du selv en politiker, hva blir viktigst for deg?

– Jeg er veldig rørt over støtten jeg har fått, og jeg skal kjempe for bedre rettigheter for de svake. Jeg håper at mange engasjerer seg og stemmer på det de tror på.

Da må vi over til våre faste spørsmål. Hva misliker du med deg selv?

– Det var et stort spørsmål. Hvor lang tid har du? Hehe. Jeg tviler ofte på meg selv og misliker at jeg noen ganger ikke ser min egen styrke.

Hvilken superkraft ønsker du at du hadde?

– Oh, dette har jeg ofte tenkt på og diskutert med min venn i USA. Det å forflytte seg fra et sted til annet med et knips hadde vært noe. Knips, da var jeg hos barna mine og kunne stille opp som barnevakt, knips da var jeg hos vennen min i USA.

Hvem ville du sitte fast i heisen med, da?

– Hehe, det må jo bli den samme vennen, hvis jeg kunne tatt med en piknikkurv også. Men et seriøst svar er vel, hmm... partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, kunne jeg tenkt meg stå i fast i heisen med. For å diskutere partiets framtid.

Men du, den vennen i USA virker mer og mer som mer enn en venn?

– Haha. Ja, det forholdet er som et Las Vegas-ekteskap, ikke godkjent noen andre steder enn der.

