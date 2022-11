– Nå åpnes det i praksis opp for at man kan fortelle folk at de er for mørke til å være steder

[ Bakgrunn: Anmelder Atle Antonsen etter ubehagelige opplevelser ute på byen ]

– Det er sjokkerende. Hvis ikke det å si «du er for mørkhudet til å være her» er kvalifisert krenking, betyr det at man kan fortelle noen at de er for mørke til å være på en skole, en fotballbane eller en jobb også? Eller er det bare på barer man er for mørk til å være til stede?

Dagsavisen ringer leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, etter at nyheten kom om at saken mot Atle Antonsen er henlagt. Statsadvokatens vurdering er at «ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt».

Da Dagsavisen snakket med Ben Mansour sist, sa han at ordene «du er for mørkhudet for å være her» bør, hvis man ser på rettspraksisen, være straffbart som en hatefull ytring. Det var via Sumaya Jirde Alis nære venninne, Hasti Hamidi, som er sammen med henne nå, at Mansour fikk beskjeden om at saken er henlagt. Det gjorde ham sjokkert.

– Hvis ikke dét er en hatytring, er jeg bekymret for hvordan alle melaninrike mennesker skal kunne bevege seg i samfunnet, uten å hele tiden få beskjed om at de er for mørke. Spør du meg er dette i kjernen av hva straffelovens paragraf 185 handler om, sier Ben Mansour.

Straffelovens paragraf 185 slår fast at «med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet.

Skal skrive klage

Både Ali og Antonsen har forklart at Antonsen i 2018, på et tidspunkt hvor Ali ble utsatt for krenkende og rasistiske ytringer i offentligheten, sendte en støttende melding til Ali. Dette skal ha blitt tatt i betraktning i saken.

– Det har ikke noe relevans, spør du meg. At du har betalt skatt før og er sosialist, betyr ikke at du ikke kan begå skattesvik. På samme måte betyr det ikke at det er umulig for deg å begå rasistiske handlinger, selv om du ikke har opptrådt rasistisk tidligere.

I samråd med Hasti Hamidi har Ben Mansour besluttet at Antirasistisk senter skal skrive en klage på henleggelsen. Han regner med at den vil bli sendt inn over helgen.

– Det er ikke sjeldent disse sakene blir henlagt for så å gjenåpnes. Det virker som det er en motvilje blant enkelte av statsadvokatembetene, at de er redde for å tape saker fordi det ser dårlig ut på CVen, sier han.

Frykter utfallet

Ben Mansour er redd utfallet av denne henleggelsen blir at færre tør å anmelde lignende hendelser.

– Nå åpnes det i praksis opp for at man kan fortelle folk at de er for mørke til å være steder. De fleste vil nok ikke anmelde noe sånt igjen, etter å ha sett hvor mye massivt hat Sumaya har fått i etterkant, og ingen vil sette seg i den situasjonen når de vet at Norske myndigheter ikke gjør noe med det.

Sumaya Jirde Ali har mottatt en rekke hetsende meldinger etter at det ble kjent at hun anmeldte Atle Antonsen for rasisme. Ben Mansour mener henleggelsen av anmeldelsen mot Atle Antonsen svekker tilliten til staten.

– Minoriteter må og skal ha muligheten til å uttrykke seg og ytre seg uten å måtte utsettes for hets. Dette snevrer inn ytringsfrihetsrommet for alle andre enn.. vel, i dette tilfellet, og dessverre altfor mange andre tilfeller: hvite, middelaldrende menn med makt.

