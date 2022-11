Anmelder Atle Antonsen etter ubehagelige opplevelser ute på byen

I et lengre Facebook-innlegg beskriver Sumaya Jirde Ali en kveld da hun og venninnen var ute på byen for å hygge seg. En kveld som ble alt annet enn hyggelig, og som endte med at hun etter lang betenkningstid anmeldte Antonsen.

I Facebook-innlegget beskriver hun det hun opplever som aggressiv og rasistisk oppførsel fra Antonsen.

Atle Antonsen er politianmeldt for rasisme. (TV 2 Play)









Dagsavisen var i kontakt med Atle Antonsen for å få hans versjon av saken. I en SMS til Dagsavisen skriver han dette:

«Hei du. Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det. Atle».

