Antirasistisk Senter: – Han har ikke forstått hva betydningen av rasisme er

– Det er en dårlig unnskyldning, han har ikke forstått hva han har gjort eller hva betydningen av rasisme er.

Det sier leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, til Dagsavisen. I et lengre Facebook-innlegg beskriver poet, forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali en kveld da hun og venninnen var ute på byen for å hygge seg. En kveld som ble alt annet enn hyggelig, og som endte med at hun etter lang betenkningstid anmeldte Atle Antonsen.

I Facebook-innlegget beskriver hun det hun opplever som aggressiv og rasistisk oppførsel fra Antonsen. «SHUT THE FUCK UP» og «du er for mørkhudet til å være her» er blant det Antonsen skal ha sagt til Ali.

– Han har ordrett sagt «du er for mørkhudet for å være her». Hvordan man kan tenke at det er et forsøk på å være morsom, er bare sjokkerende. Han burde forstå det selv, fortsetter Mansour.

Komikeren Antonsen ber om unnskyldning i et innlegg på Facebook tirsdag. Han kaller kvelden en «katastrofe» og sier Sumaya Jirde Ali møtte «en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting».

Sjokkerte

Ben Mansour forteller at Antirasistisk Senter ble sjokkert da de leste Ali sitt Facebook-innlegg tidligere tirsdag.

– Vi ser mange rasistiske hendelser, og egentlig er det ikke veldig mye som overrasker oss lenger, men akkurat dette sjokkerte oss. Det handler om grovheten i det, og hvem det kommer fra. Atle Antonsen er en mann som har vært i offentligheten i flere år. Det gjør at det kan få store konsekvenser hvis det ikke tas tak i, fordi folk kan oppfatte det som at det er akseptert å oppføre seg sånn, sier han og legger til:

– I tillegg vet vi jo, og det bør han også vite, at Sumaya Jirde Ali har tatt en pause fra offentligheten tidligere, på grunn av nettopp grov trakassering og hets.

Ben Mansour mener at ordene «du er for mørkhudet for å være her» bør, hvis man ser på rettspraksisen, være straffbart som en hatefull ytring.

– Det gjør det desto grovere at dette ble gjort i det offentlige rom, i en kontekst som er mer enn bare ordene som ble sagt.

– Hva slags effekt kan det gi at Ali forteller offentligheten dette?

– Det får en debatt-effekt, men jeg tenker den viktigste effekten er at andre reagerer på det hun skriver, og ikke minst at andre hvite, middelaldrende menn i maktposisjoner reagerer. På baren den kvelden kunne flere reagert, men ingen gjorde det før en dame kom og dro ham unna. Det at folk ikke reagerer, men bagatelliserer det og unnskylder det med alkohol, eller «et misforstått forsøk på humor», gjør at man ikke tar oppgjør med holdningene som egentlig ligger bak dette, svarer Ben Mansour og fortsetter:

– Vi må anerkjenne at hvite menn, og menn generelt, har en del privilegier de tar for gitt.

Puter under armene

Det er ikke lenge siden en annen mann i underholdningsbransjen ble anmeldt for hatefulle og rasistiske ytringer. Bernt Hulsker ble nylig dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt.

Antonsen har beklaget seg i et Facebook-innlegg. Kommentarfeltet viser at flere hyller ham for å «ta ansvar for sine handlinger», og flere skriver ting som «hvem har ikke gjort noe dumt i fylla».

– Det er andre mennesker som hindrer de som eventuelt ønsker å lære av sine feil inni bildet her også. Mange menn får sydd puter under armene, sier Ben Mansour.

Sumaya Jirde Ali har mottatt hets både i kommentarfeltet og på meldinger etter at hun publiserte innlegget om hendelsen med Atle Antonsen.

– Det er ikke overraskende at den hetsen kommer, det skjer hver gang noen prøver å si ifra. Og det er derfor mange kommer unna med den typen hets, for vanlige mennesker som ikke har et stort nettverk, er det så å si uoverkommelig å skulle stå fram med hendelser som dette. Sumaya har stått i tilsvarende stormer før, og har kanskje en evne til å stå i det til en viss grad, sier Ben Mansour.

