Flere medier: Saken mot komiker Atle Antonsen er henlagt

VG var første medie til å melde om saken.

Saken skal være henlagt på bevisets stilling av Oslo statsadvokatembeter.

Onsdag skrev samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali på Facebook om en episode hun nå har politianmeldt Antonsen for, som skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for få uker siden. Komikeren ble anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd.

VG har vært i kontakt med Sumaya Jirde Alis venninne Hasti Hamidi som har vært tett på henne den siste tiden. De ønsker ikke å kommentere saken.

