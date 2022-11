Omdømmeekspert: – Merkevaren Atle Antonsen får nå et «før og etter»-stempel

[ Bakgrunn: Anmelder Atle Antonsen etter ubehagelige opplevelser ute på byen ]

– Både Discovery og P4 sitter nok i møter nå og tenker over hva i all verden de skal gjøre.

Det sier Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, til Dagsavisen.

Omdømmeekspert og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld. (Kolonihagen / C.F. Wesenberg)

Tirsdag ble det kjent at forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali har anmeldt komiker Atle Antonsen for hatefulle ytringer etter at hun møtte ham på et utested for tre uker siden. Antonsen har sentrale roller i både Discovery+ og P4, blant annet som programleder for «Kongen befaler» og i radioprogrammet «Misjonen», som han leder sammen med Johan Golden. Begge de nevnte programmene er svært populære hos de to kanalene.

Discovery Groups Hanne McBride bruker ord som «uakseptabelt», «alvorlig» og «trist» for å beskrive det Antonsen er politianmeldt for. Komikeren har samtidig bedt om å inntil videre bli fritatt fra P4s Misjonen.

Fjeld tror det vil bli vanskelig for folk flest å se Antonsen i nyinnspillinger uten å tenke på det Ali har beskrevet i sitt Facebook-innlegg.

– Det er helt forferdelig, det som skjedde. De utsagnene som er kommet, og som er verifisert av så mange nå, er så hårreisende at det er vanskelig å se for seg at man kan se på Antonsen og de programmene han medvirker i på samme måte som før, uten å tenke på dette, sier omdømmeeksperten.

– Han kan ikke fortsette som den komikeren han har vært kjent som etter dette. Essensen av humoren til Antonsen har vært et skråblikk, tett opp til det dystopiske, på samfunn og institusjoner. Hardtslående og tatt på kornet. Denne merkevareessensen er det vanskelig å se for seg vil ha den samme gnisten og forståelse i publikum som han har hatt til nå, fortsetter han.

Trekker Seinfeld-parallell

Det de store kanalene som jobber med Antonsen nå bør gjøre, er å sette på pauseknappen, mener Fjeld.

– Det ligger i kortene her at det blir en tiltale, og så en rettssak som det vil komme etterspill fra. Det bør ikke skje noe nytt i samarbeidet mellom Antonsen og disse kanalene inntil alt dette er avklart rent juridisk, sier han.

Omdømmeeksperten tror ikke det har skjedd hendelser som kan minne om dette i Norge før, men trekker en parallell til den amerikanske komikeren Michael Richards. «Seinfeld»-stjernens karriere falt fullstendig i grus i 2006 etter at en publikummer tok opptak og dermed foreviget Richards’ oppførsel på en standup-klubb i Los Angeles. Rasende over at en i salen kom med tilrop til ham, og dermed forstyrret ham, svarte Richards, mest kjent for Seinfeld-karakteren «Kramer», med det som beskrives som en rasistisk tirade fra scenen. Opptaket ble publisert og gjorde at Richards’ karriere fikk en bråstopp han aldri klarte å rette opp.

Michael Richards (f.h.), her med Seinfeld-kollegene Jerry Seinfeld og Julia Louis-Dreyfus. (LOUIS LANZANO/AP)

– Han gikk på en alvorlig smell, og dette tilfellet minner om Richards-hendelsen. Merkevaren Atle Antonsen får nå et «før og etter barkvelden»-stempel.

– Alle som er glad i dystopisk humor elsker Atle Antonsen, han er en komiker i norsk elitedivisjon og har hatt noen enorme roller. Men etter dette vil det ikke bli det samme igjen, sier Fjeld.

Krever detaljert redegjørelse

Fjeld mener både Discovery+ og P4 står overfor et veiskille nå.

– Det er nye programmer eller innspillinger som blir vanskelig å se for seg nå, men det tror jeg heller ikke disse kanalene vil være interessert i. Det vil ta altfor mye tid for dem å forklare, forsvare og rette opp i alle salgs sammenhenger. Det gjør at produktet til Antonsen blir vanskelig å selge.

Fjeld innrømmer at han lot seg sjokkere over det som kom fram i dagens lys tirsdag denne uka.

– Jeg tror mange, meg selv inkludert, er helt sjokkert over at han kunne være i stand til noe sånt som dette.

Han mener at noe av det som kreves av Antonsen fremover, når stormen har roet seg og det juridiske er på plass, er at han detaljert redegjør for hva som skjedde den kvelden.

– Han må nesten gå i detaljer, minutt for minutt. Jeg tenker også at et bærende element videre blir om noen av de han har jobbet med opp igjennom, eller folk som kjenner ham, kan si noe om han har ytret seg lignende tidligere. Vi er mange som har vært glad i Antonsen som komiker og som trenger å vite nå; var dette et helt unikt tilfelle av noe som aldri før har skjedd, eller ligger det noe til grunn for det?

Nytt på Nytt

Fjeld mener at det finnes muligheter for at Antonsen på sikt kan få tilgivelse, men da er det to ting som er avgjørende: om det kommer fram hvorvidt dette har skjedd før eller ikke, og hvordan han forklarer seg.

– Det er en mulighet for at han kan få en form for forståelse rundt dette med et alkoholproblem, og med tiden kanskje også tilgivelse. Men da må han fortelle om dette på en sannferdig måte. For at han skal kunne fortsette, må han nesten endevende sjela si, sier Fjeld.

Fjeld spår at flere enn vanlig kommer til å benke seg rundt NRK-programmet «Nytt på Nytt» førstkommende fredag, der Bård Tufte Johansen er programleder og Johan Golden fast gjest. De er begge nære bekjente og kolleger av Antonsen.

– Det blir spennende å se deres tak på dette. Golden og Tufte er i særstilling fordi de har jobbet med Antonsen, poengterer Fjeld.

