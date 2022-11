Zelenskyj: Norskprodusert luftvern skjøt ned 10 russiske raketter

I mars holdt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en tale til Stortinget der han ba om hjelp til å forsvare landet mot den russiske invasjonen. På ønskelista sto blant annet luftvernsystemet NASAMS.

Nå er det i ukrainske hender.

Ankomsten av luftvernsystemet ble bekreftet av den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov i forrige uke.

– Luftvernsystemene NASAMS og Aspide har ankommet Ukraina! Disse våpnene vil styrke det ukrainske forsvaret betydelig og vil gjøre luftrommet vårt tryggere, skrev han på Twitter.

I samme melding takket han blant annet Norge for bidraget. Mens USA tar regningen har Norge bidratt med blant annet opplæring av ukrainsk personell.

[ Pprorussisk grafitti dukket opp i Moss: – Det overrasker oss ikke, sier ukrainsk forening ]

– Dette er veldig godt nytt for oss

NASAMS, kort for Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, er et mobilt og modulbasert mellomdistanse luftvernsystem utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med det amerikanske selskapet Raytheon.

I første omgang har Ukraina fått to slike våpensystemer, men ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet planlegges det å donere ytterligere seks NASAMS til Ukraina.

– Ukraina trenger effektivt luftvern for å kunne beskytte seg mot angrep fra luften, og Norge har bidratt til å møte dette behovet gjennom donasjon av missilsystemet NASAMS, forteller oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i Forsvarsdepartementet.

Ankomsten av våpensystemet har blitt tatt godt imot i Ukraina, skal vi tro Jurij Ignat, talsperson for det ukrainske luftforsvaret. I et intervju gjengitt av Media Center Ukraine på mandag kommenterte han at NASAMS nå var operativt i Ukraina.

– Dette er veldig godt nytt for oss, sa han.

[ Se oversikt: Her er sakene som russiske myndigheter mener er bevis på «russofobi» i Norge ]

Skal ha truffet samtlige mål

Systemet ble allerede tatt i bruk dagen etter, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Under tirsdagens rakettangrep ble Ukraina ifølge Ignat angrepet av rundt 100 russiske missiler. 10 av dem skal ha blitt skutt ned av NASAMS.

– Jeg vil takke alle samarbeidspartnere som hjelper oss med å beskytte luftrommet. Særlig NASAMS-systemet vårt fungerte bra i dag: Ti treff av ti utskytninger, sa Zelenskyj i en tale tirsdag kveld.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin under en pressebrief på Pentagon onsdag, der han sa at NASAMS hadde gjort jobben så langt i Ukraina. (Susan Walsh/AP)

Disse opplysningene gjengis også av amerikanske myndigheter. USAs forsvarsminister Lloyd Austin uttalte onsdag at NASAMS traff alle sine mål under tirsdagens angrep.

– USA-leverte NASAMS luftvernsystemer har hatt 100 prosent suksessrate i Ukraina med å avskjære russiske missiler, sa han.

[ Diana (42) og datteren Daria (3) flyktet til Norge fra Ukraina - i hjemladet kjemper familiefaren mot den russiske invasjonen ]

– Et meget effektivt våpensystem

I etterkant av tirsdagens rakettangrep ble en video spredt i sosiale medier som angivelig skal vise en av de russiske missilene bli skutt ned:

Det er ikke kjent om bildene viser NASAMS i aksjon, men historiker og førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen kan i hvert fall slå fast at det viser et bakkebasert missilsystem som skyter ned et kryssermissil.

– Mot trusler av denne typen, kryssermissil og større og mediumstore droner (våpenbærende eller såkalte selvmordsdroner), er NASAMS et meget effektivt våpensystem. Den største utfordringen er at Ukraina er et meget stort land, og at alle luftvernsystemer er underlagt ulike begrensninger på rekkevidde. Men kommer et slikt kryssermissil inn i det området som NASAMS forsvarer, er sannsynligheten for å kunne skyte det ned meget, meget stor, sier han.

[ Flere russere i Norge stiller opp for ukrainske flyktninger: – Føler et stort ansvar ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

NASAMS

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missile System.

Det er et luftvernsystem (bakke-til-luft) som er delvis utviklet i Norge av Kongsberg Gruppen.

NASAMS er et såkalt modulært og nettverksbasert system.

Første versjon av NASAMS ble utviklet tidlig på 1990-tallet og har siden blitt videreutviklet gjennom en rekke større og mindre oppdateringer.

Systemet anvendes av hele 12 nasjoner, og det er en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser noensinne.

Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)

---