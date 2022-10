Prorussisk graffiti dukket opp flere steder i Moss

Flere symboler til støtte for Russland har dukket opp i Moss den siste tiden. De er spredt rundt omkring i byen, på steder hvor det vanligvis ferdes mye folk.

Det dreier seg blant annet om russiske flagg, slagord og Z-er (se faktaboks).

Eksempelvis har noen sprayet eller malt det russiske flagget med teksten «Zа наших» i en undergang. Direkte oversatt betyr det «For våre», og brukes ofte i sammenheng med «For våre soldater» og lignende slagord.

Samme tekst har blitt sprayet i en annen undergang, i en annen del av byen, av tilsynelatende samme person.

Z-symbolikk

Bokstaven Z var ett av flere symboler som ble malt på russiske militærkjøretøy under invasjonen av Ukraina.

Siden da har det blitt brukt for å vise russisk støtte til krigen.

På bakgrunn av dette har enkelte land bannlyst Z-symbolet eller andre symboler som støtter Russlands invasjon.

Enda en graffiti med teksten «Zа наших» og det russiske flagget, tagget i en undergang i Moss. (Privat)

Første gang de har blitt utsatt for tagging

En av Z-ene er sprayet på veggen til Rema 1000 Mosseskogen. Den ble oppdaget av de ansatte søndag ettermiddag, men var ikke der under åpningstiden på lørdag.

Kjøpmann Rune Edén forteller at de svært sjelden er plaget av hærverk. Faktisk har de ifølge ham aldri fått graffiti tagget på bygningen før.

– I løpet av de 20 årene jeg har drevet her, så har vi aldri opplevd dette, sier han.

Denne Z-en dukket opp utenfor Rema 1000 Mosseskogen. (Kenneth Stensrud)

PST: Ingen grunn til bekymring

Tidligere i år ble et militært kjøretøy fra det norske Forsvaret tagget med en hvit Z mens det sto parkert i Moss. Det er ikke kjent om disse to hærverkene henger sammen.

Det er heller ikke kjent hvem som står bak. Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, poengterer at det ikke nødvendigvis behøver å være noen som faktisk støtter Russland – og at PST uansett ikke anser symbolikk som dette som noen trussel.

– Det er vanskelig å slå fast hva dette er. Vi er uansett ikke bekymret for dette, og det trenger ikke folk ellers å være heller, forteller han.

På lekeplass

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, synes det er både trist og synd at denne typen symbolikk har dukket opp i kommunen – uavhengig av formål.

– Å drive med denne typen budskap vil uansett skape sinne, frustrasjon, angst og uro, mener hun.

Dette russiske flagget hadde blitt sprayet ved en lekeplass midt i gågata i Moss. (Privat)

Hun har særlig sympati med ukrainske flyktninger som oppholder seg i kommunen og som kan risikere å komme over den prorussiske symbolikken.

– Særlig når dette gjøres ved en av våre lekeplasser. Mange av ukrainerne vi har bosatt er mødre og barn, med mye i bagasjen. Da er det klart at dette kan være belastende, sier ordføreren.

Z-symbolikk lik den i Moss. Her fra byen Volgograd, tidligere kjent som Stalingrad. På bannerne står det "Zа наших Сталинград", som betyr "For vårt Stalingrad". (Kirill Kudryatsev / AFP / NTB)

Dette er resultatet av at Kreml i mange år har spredt propaganda i hele verden. — Natalia Ravn-Christensen, talsperson for Den ukrainske forening i Norge

Ukrainsk forening er ikke overrasket

Tidligere i år skrev også Dagsavisen om at et russisk minnesmerke i Oslo ble dekorert med krigshyllest.

Natalia Ravn-Christensen, talsperson for Den ukrainske forening i Norge, er ikke overrasket over at prorussisk symbolikk dukker opp i Norge.

Natalia Ravn-Christensen, talsperson for Den ukrainske forening i Norge. (Oleg Grabenko)

– Det overrasker oss ikke at det finnes slike folk. Vi har daglige demonstrasjoner foran Stortinget. Da hender det ofte at vi hører russere som roper negative kommentarer til oss, eller til og med slår noen av oss. Vi kjenner også til folk med ukrainske flagg som har blitt utsatt for veldig ubehagelige reaksjoner fra russere. Blant annet en som fikk sitt ukrainske flagg brent av en nabo som var etnisk russisk. Alt dette skjer her i Norge, forteller hun.

Hun mener slike holdninger er resultatet av det hun kaller «russisk hjernevasking».

En Z malt på toppen av et russisk flagg i Moss. (Kenneth Stensrud)

– Nordmenn begynner sakte, men sikkert å våkne opp og innse at det er veldig mye prorussisk propaganda i Norge også, og at en stor andel russere i Norge støtter Putin. Dette er resultatet av at Kreml i mange år har spredt propaganda i hele verden. Vi syns at det er underlig at for eksempel Russia Today, som produserer rene løgner døgnet rundt, fortsatt ikke er bannlyst i Norge, sier hun.

Taggingen har skjedd flere steder i Moss sentrum, hovedsakelig i underganger. (Privat)

Russia Today (RT) er en statlig styrt TV-kanal i Russland, som ble utestengt fra EU etter invasjonen av Ukraina. Norge valgte å tillate TV-kanalen å kringkaste til Norge, med henvisning til grunnloven og ytringsfriheten.

– Per i dag er det vanskelig å se at disse aktørene utgjør en slik trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge at det kan forsvare forhåndssensur gjennom generelt forbud, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen da saken ble avgjort i april.

Frykter mer splittelse

Blant dem som har reagert på graffitien i Moss er en gruppe norskrussere, som er imot krigen. De har meldt om graffitien til både kommunen og politiet.

En av dem er Tatiana. Hun ønsker ikke å stå fram med fullt navn på grunn av frykt for represalier fra Russland. Hun synes det er urovekkende at prorussisk symbolikk har dukket opp i nærmiljøet hennes og er redd det kan skape et falsk inntrykk av norskrussere.

– Dette er symboler på aggresjon, som kan bidra til å skape mer konflikt. Folk kan tolke det som at de som bor her støtter denne aggresjonen, men det stemmer ikke. De fleste russere i Norge er imot krigen, sier hun.

