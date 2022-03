Zelenskyj ønsket velkommen i Stortinget med stående applaus

Saken er opdatert

– President Zelenskyj, en varm velkomst til Stortinget, det norske parlamentet, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) da han ønsket den ukrainske presidenten velkommen.

Han viste til at utenlandske gjester kun ved to tidligere anledninger har fått tale i stortingssalen.

Den ene var Winston Churchill som fikk æren da han besøkte Norge i 1948. Den neste anledningen kom ikke før 2014, da danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talmann Per Westerberg talte under 200-årsjubileet for den norske grunnloven.

De siste ukene har den ukrainske presidenten holdt taler for de folkevalgte i en rekke vestlige land, blant annet USA, Tyskland, Danmark og Sverige.

Invasjon

– Dette er den 34. dagen etter Russlands invasjon. Styrkene har invadert landet vårt fra tre retninger – nord, sør og øst, sa Ukrainas president i Stortinget.

Han beskrev hvordan krigens herjinger har rammet landet.

– De angrep fra bakken, fra sjøen og i luften, sa Zelenskyj.

Hver kveld gjennomfører russiske styrker nye angrep mot sivile og mot infrastruktur, sa han.

Sykehus, flyplasser og matvarelagre er blitt rammet, i tillegg til mange tusen bygninger og flere landsbyer.

I Svartehavet driver miner i sjøen. De er til fare for skip, havner og alle land rundt Svartehavet. De er ikke bare en trussel mot mennesker, men også mot miljøet, sa han.

EU og russiske skip

– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa Zelenskyj.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

– Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han og la til at han håper på et samarbeid.

Barnetog

Ukrainas president roser den norske nasjonalfeiringen og sier at han inviterer til å arrangere barnetog i Kyiv når det på et eller annet tidspunkt igjen er fred i Ukraina.

– Jeg vil gjerne invitere dere til å bli med til gjenoppbyggingen av Ukraina, sa Volodymyr Zelenskyj da han onsdag talte til Stortinget.

Han mener Norge kan gjøre mye for å bidra til å gjenopprette stabiliteten i Øst-Europa. Han trakk også fram Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Våpen fra Norge

Volodymyr Zelenskyj ba Norge om å bistå med enda flere våpen for å beskytte landet mot Russland.

Zelenskyj nevner blant annet våpensystemer som kan bidra til å senke skip og ødelegge militære kjøretøy.

– Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil kunne hjelpe oss i kampen for vår frihet og deres frihet, sa den ukrainske presidenten til Stortinget.

– Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å flere sanksjoner. Jeg er trygg på at et land som deler ut Nobels fredspris hvert år, forstår betydningen av fred bedre enn noe annet land, sa han.

– Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan

Zelenskyj trakk fram at Norge og Ukraina har Russland som felles nabo.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa den ukrainske presidenten i sin tale til Stortinget onsdag.

Zelenskyj påpekte at selv om Norge og Ukraina ikke har felles grenser, så har landene Russland som felles nabo som står mot våre felles verdier.

– For den russiske staten betyr ikke folkets frihet eller menneskerettighetene noen ting i dag, sa han.

– Å ødelegge demokratier er deres langsiktige plan, sa den ukrainske presidenten.

Norges og Ukrainas felles arv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dro fram punktene der Norge og Ukraina har møttes i historien i sin tale til Stortinget onsdag.

– For tusen år siden var norske vikinger våre gjester i Kyiv, og deltok i dannelsen av Kyiv-riket. Rus’ og Ukraina ble kalt Gardariket i sagaene, sa Zelenskyj.

Han kalte det Norges og Ukrainas felles arv. Videre pekte han på Harald Hardrådes første kone – Jelisaveta Jaroslavna, populært kalt Ellisiv av Kyiv. Med henne fikk Hardråde to døtre, født i 1046. Den ukrainske presidenten begikk en liten kunstnerisk frihet da han kalte Jaroslavna mor til Olav Kyrre, da han var barn av Harald Hardrådes andre kone, Tora Torbergsdatter.

– Vi forsvarer vår historie i fellesskap. For 77 år siden var en ukrainer fra Sumy den første allierte soldaten som satte fot i Kirkenes, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten er etter hvert blitt kjent for å trekke historiske paralleller i sine taler til verdens nasjonalforsamlinger.

