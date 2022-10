SV varsler tøffe forhandlinger med regjeringen

– Det kommer til å bli tøffe forhandlinger om klima og miljø. Dette er et skuffende miljøbudsjett, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen like etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var ferdig med sin finanstale i Stortinget.

– Regjeringen må her erkjenne sjøl at de ikke er i nærheten av å være i rute for å nå klimamålene. De legger fram et avgiftsopplegg som vi frykter kan bidra til å øke utslippene, heller enn å senke dem. Her må vi bare erkjenne at avstanden er stor, sier Lysbakken om de kommende budsjettforhandlingene med regjeringen i Stortinget.

– Vil ha større endringer

Lysbakken mener regjeringen «ikke er i nærheten av å gjøre det de sa de skulle gjøre før valget».

– Det var å gjøre miljøkrisen til en helt sentral del av sitt prosjekt, minner Lysbakken om. Han syns det er skuffende at ikke regjeringen gjør mer i budsjettet for kutte utslippene. Samtidig syns han det er «gledelig» at regjeringen har åpnet oljeskattepakken og er klar for å gjøre noe med den.

– Det tenker jeg er en erkjennelse av den veldig dårlige tilpasningen til den situasjonen landet vårt står i. Det betyr at det blir forhandlinger om det, og vi vil ha større endringer. Det er ingen tvil om at miljø vil stå sentralt i forhandlingene om dette budsjettet, varsler han.

Skatt og fordeling

Men SV syns heller ikke regjeringens omfordeling er kraftig nok. Også skatt og fordeling blir viktige tema i de kommende forhandlingene i høst.

– En må ta hardere i hvis vi skal få et budsjett som i større grad hjelper folk som sliter med økte regninger og renter. Jeg savner at de gjør mer for de som rammes mest av prisøkningen, som minstepensjonister, studenter og barnefamilier. De er ikke de eneste, men de er tre grupper som er verdt å nevne, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Vi er ute etter å kunne sørge for at disse får mer å leve av. Da må de med største formuene og de høyeste inntektene bidra mye mer. Når det gjelder beskatningen av de rikeste sine formuer og inntekter, så har ikke regjeringen gjort så mye. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Det er helt nødvendig, hvis en skal kunne gjøre mer for de som sliter mest med økte priser, sier SV-lederen.

– Regjeringen går i riktig retning i skatte- og fordelingspolitikken, men ikke langt nok. SV vil styrke økonomien til folk som sliter med økende priser. Vi trenger gode fordelingstiltak som gratis SFO for flere, billigere tannhelse og økt minstepensjon, studiestøtte og barnetrygd. Dette budsjettet er en innrømmelse i at skattenivået på rikdom var for lavt, og at oljeskattepakken var en stor feil. Nå skal vi flytte dem resten av veien, skriver Lysbakken i en e-post til Dagsavisen.

