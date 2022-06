Etter to års pause er det klart for vennskapskamp på Skaugum stadion. I år møter hjemmelaget Vivil. Fotballkampen varer i to omganger à 15 minutter. Lagleder på Team Skaugum, som er fotballaget til kronprinsfamilien, er Jan-Åge Fjørtoft.





