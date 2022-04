Eksperter: Derfor viser Enoksen svak rolleforståelse

Lørdag gikk forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) av etter at en ung kvinne fortalte til VG at Enoksen utnyttet hennes sårbarhet, og at han hadde en seksuell relasjon med henne da hun var 18 år.

Reaksjonene i etterkant har vært sterke og på en pressekonferanse lørdag formiddag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Enoksen burde fortalt om relasjonen før han ble statsråd.

Selv om Enoksen på sin side sier at han ikke har hatt maktposisjon overfor henne, så forteller kvinnen at hun var ung og politisk interessert. Hun var sårbar og dette mener hun at han så og utnyttet. Ifølge kvinnen skal Enoksen blant annet ha fristet med en sommerjobb på Stortinget.

– Jeg følte meg spesiell. Jeg følte meg utvalgt. Men så pushet han hele tiden mine grenser, sier kvinnen.

– Uetisk seksuell atferd

Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Hannah Helseth, som har skrevet en håndbok mot seksuell trakassering, sier at Metoo- bevegelsen har gjort noe perspektiv og forståelsen av relasjonen mellom mektige menn og unge kvinner.

– Folk sier ofte at dette ikke er en metoo-sak, og da uttaler de seg om hvorvidt det er ulovlig, og om det er et maktmisbruk. Av det som har kommet fram hittil i denne saken ser det ikke ut som det er noe ulovlig, men det anses i dag som uetisk seksuell atferd, sier hun.

Hun sier videre at det er verdt å påpeke at det betyr ikke at alle forhold mellom for eksempel en eldre mann og ung dame er nødvendigvis negative.

– Dette kan jo være noe damer kan ønske seg, men problemet i denne saken er jo at aldersforskjellen er stor, og at han er i den posisjonen han er. Han viser en svak rolleforståelse ved å si at det kun handler om utroskap. Dette er lite tillitvekkende, og politikere er jo avhengig av tillit, sier hun.

Hannah Helseth jobber som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, sier at det verdt å påpeke at det betyr ikke at alle forhold mellom for eksempel en eldre mann og ung dame er nødvendigvis negative. (Kristoffer Sandven)

Får støtte

Førsteamanuensis ved OsloMet og forfatter Anja Sletteland, som også har skrevet bøker om seksuell trakassering, sier at slik saken fremstår, er den helt typisk for det metoo-bevegelsen prøvde å sette søkelys på som seksuelt maktmisbruk.

– Det at Enoksen selv er mest opptatt av at han var utro, sier noe om hvor lite bevisst han var og er på egen maktposisjon, sier hun.

Ifølge Sletteland har betegnelsen metoo vært for snevert i politikken.

– Mediedekningen av metoo i politikken skilte seg fra den øvrige metoo-dekningen ved at den var personfokusert og trakk grensen ved seksuelt maktmisbruk innad i partiene. Men metoo handlet jo om mye mer, som muligheten til å sette grenser. Bevegelsen satte også fokus på hvor skadelig slike asymmetriske relasjoner kan være, sier hun.

– Hvordan kan det være slik at Enoksen hevder at han ikke ser denne maktfordelingen?

– Jeg vet ikke om han faktisk ikke ser den, eller om han bare tror det er lurere å vinkle saken rundt utroskap. I norsk politikk, i motsetning til i mange andre land, regnes utroskap som en privatsak, sier hun og legger til:

– Det at saken har blitt løst såpass kjapt ved at Enoksen går av, viser i det minste at seksuelt maktmisbruk ikke lenger blir tolerert i politikken, sier hun.

Siden høsten 2018 har Anja Sletteland vært opptatt av #metoo og seksuell trakassering, og har skrevet to bøker om temaet. (privat)

Har fått flere varsler

I 2017 har også Sp-politiker Hilde Lengali kontaktet partikontoret til Sp om to hendelser med Odd Roger Enoksen.

Til TV 2 forteller Lengali at Enoksen dyttet henne ned på senga på et hotellrom, men som Enoksen altså sier han overhodet ikke kan huske det. Den andre hendelsen skal ha skjedd på et hotell i Hell.

Lengali forteller at da hun kom ut av dusjen, så sto han mellom henne og håndkleet hennes i damegarderoben med armene strukket ut.

– Så sa han, «du ser mer ut som en filmstjerne enn en fembarnsmor. Det har jeg aldri glemt, for det var så drøyt sagt.

Hun forteller at hun følte seg maktesløs og at situasjonen var forferdelig. Enoksen bekrefter at han kommenterte kroppen hennes, men hevder at han kun tittet inn i garderoben, og har beklaget dette.

Skal gå gjennom rutiner

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at de nå vil gå gjennom rutinene for utnevnelse av statsråder, og samtalene som foregår i forkant av det. Han sier videre at Enoksen hadde aldri blitt statsråd hvis de visste om disse forholdene.

Enoksen sier på sin side at han har fortalt om at han har hatt et forhold utenom ekteskap.

– Ja. Og jeg sa at ja, jeg har vært utro, jeg har hatt et forhold. Men jeg gikk ikke inn i detalj. Jeg anså det som en privatsak, ikke metoo eller en partisak. Hun sa det de var ute etter, var type varslinger, og det forelå heller ingen varsling mot meg.

Metoo-fenomenet startet i USA i oktober 2017, men har røtter tilbake til 1997. Kampanjen har siden utviklet seg til en bevegelse som har fått tilslutning fra millioner.

Bevegelsen har også ført til at historier om sextrakassering og andre krenkelser har blitt offentlig kjent. Flere, blant annet innen politikk, media og underholdning, har mistet jobber og posisjoner etter at anklager og varsler har blitt tatt på alvor.

I Norge er det Giske-saken som har fått mye oppmerksomhet. Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet etter dette.

