Hvorfor i all verden sa han ikke noe?

– Til bunn for de samtalene må det var en forutsetning at folk forteller sannheten, og at de deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne ikke vært mer tydelig. Odd Roger Enoksen, som nå går av som forsvarsminister, skulle aldri hatt statsrådjobben. Tillitsvervet. Makten.

Prosessen har gått raskt etter at VG kunne fortelle den såre historien til kvinnen som nå har vært så modig å stå fram med historien om hvordan Enoksen, forrige gang han var statsråd, innledet et forhold med henne da hun var 18 år. Han presset grensene hennes, og lokket med sommerjobb på Stortinget og et innblikk inn i maktens korridorer på Stortinget. Forholdet skal ha pågått over tid, hun var med ham på jobb i Stortinget. Og på hotellrom.

Enoksen forteller VG at han beklager. Men han sier også at statsråder kan ha et privatliv og forhold utenfor ekteskapet. Han avviser at han har vært i en maktposisjon overfor henne, og forteller at han innledet forholdet fordi fristelsen ble for stor. I samtalene som skulle klarere ham som statsråd til denne regjeringen har han kun fortalt om utroskap. Han burde fortalt langt mer. Han burde fortalt sannheten, sa Støre lørdag formiddag.

Men hva er egentlig sannheten for Enoksen? Det vet bare han selv. Enten så har han dekket over for å komme til statsrådsmakt nok en gang. Eller så har han rett og slett ikke forstått noen ting. Og det er et mysterium.

Det er et mysterium hvordan en statsråd med ansvaret for landets forsvarspolitikk ikke har gode nok analytiske evner til å se den ujevne maktbalansen mellom en jente på 18 år og en minister i 50-årene som lokker med glimt av politisk makt. Det er også et mysterium hvordan han kan unnlate å se at denne saken ville kunne komme tilbake til ham, selv om forholdet var avsluttet. Har han virkelig kun oppfattet dette som en utroskapssak selv? Etter årevis med metoo-oppgjør i politikken?

Jonas Gahr Støre fortalte på pressekonferansen lørdag at de nå vil gjennomgå rutinene for hvordan de screener potensielle statsråder. Kanskje de rett og slett må ta en voksenopplæring på politikerne? Kanskje de må spørre direkte om de noensinne har vært i et forhold med skjev aldersfordeling og maktbalanse?

Det er ikke bare denne grusomme historien, om forholdet som ødela jenta, Enoksen har unnlatt å fortelle sannheten om før han gikk inn i regjeringen. Han har også, i følge seg selv, ikke tenkt på at det ble rapportert inn to hendelser med ham i 2017. Tidligere nestleder i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, kontaktet partikontoret: Den ene episoden gikk ut på at Enoksen inviterte henne på hotellrommet sitt under et arrangement for å snakke om politikk. Men Enoksen skal ikke ha villet snakke om politikk. Han dyttet henne isteden ned på senga, men hun fikk dyttet ham vekk. Enoksen har ikke benektet dette, men sier han ikke husker det.

Den andre episoden skjedde året etter under Sps valgkampåpning. Lengali kom ut av dusjen i damegarderoben på hotellet de var på, og husker at han sto i garderoben da hun kom ut. Selv mener han at han kun tittet inn. At han kommenterte kroppen hennes, bekrefter han.

Lengali kontaktet partikontoret i 2017 om dette. Hun sluttet i politikken på grunn av det, fortalte hun TV 2. Men fordi dette ikke ble behandlet som en varslingssak etter Lengalis ønske, har det ikke kommet fram, forklarte Enoksen selv. Og derfor tenkte han rett og slett ikke på det da han fikk spørsmål som skulle avdekke om han var statsrådstilliten verdig.

Fordi dette ble kjent nå, tok kvinnen VG har snakket med denne uka mot til seg og sto fram. Det var modig og ufattelig viktig. For hvis hun ikke hadde gjort det, ville Enoksen, mannen som ikke forstår usunne maktbalanser, maktmisbruk eller husker oppførselen sin under politiske møter, fortsatt vært vår forsvarsminister. Det er ganske utrolig. Men det er sannheten.

Støre har omsider fått sannheten han mente han burde fått før Enoksen fikk ny makt og tillit. Denne saken viser hvor langt inne den kan sitte, og hvor uærlige mennesker kan bli når de får ferten av makt. Dette har ikke blitt endret med metoo, og vi skulle ha kommet mye lengre. Særlig i politikken.

Om to år skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om metoo, der målet er å finne tiltak for å bekjempe seksuell trakassering. Enoksen-saken viser at forståelsen av maktmisbruk, hva det er og hva det skaper, fortsatt er langt unna hos altfor mange. Regjeringen, stortingspolitikere og norsk offentlighet har en stor jobb foran seg i å få fram denne forståelsen.

