Turtips: Rambergåsen på Jeløy

Tråkket innover er bredt og lettgått. Ganske raskt kommer vi opp til Rambergbråten med rester etter en gammel frukthage – her lå tidligere sommervillaen til Jacob Bang, en kjent kjøpmann i Moss. Deretter ser vi Bangtjernet, som er et biotopvernområde. Her lever blant annet stor og liten salamander, to arter som står på norsk rødliste. Skogen omkranser det lille vannet og speiler seg vakkert i overflaten.

[ Turtips: Munken – en Torsnes-klassiker ]

Turhilsen på en stubbe. (Linken Raeng)

Til topps

Vi følger skiltingen Rambergåsen rundt. Blåmerket løype fører videre mot nord, gjennom en frodig skog og oppover i høyden til et eldre hogstfelt. I stikrysset her svinger vi inn mot Rambergåsen, den høyeste toppen i Moss kommune, 140 m.o.h. Høyden markeres med et skilt og et norsk flagg.

På Ramberg finner vi spor etter mennesker som har vært her før oss. Fantastisk! (Linken Raeng)

Tilbake i stikrysset ved hogstfeltet holder du til høyre for å følge blåmerket løype Rambergåsen rundt. Vi velger imidlertid løypa til venstre; dette er en umerket sti, men den munner ut på den blåmerkede løypa litt nede i åssiden. Vi krysser hogstfeltet, holder til venstre i første stikryss og ser snart fjorden mellom trærne.

[ Turbokforfatter: – En solnedgang har alle tid til (+) ]

Helleristningene på Ramberg

Stien slynger seg nokså bratt nedover før vi kommer ut på den blåmerkede løypa der vi tar til venstre, i retning helleristningene på Ramberg. Løypa munner ut ved en åker og følger åssiden mot sør. Det herlige kulturlandskapet leder tankene hen til steder i Syd-Sverige.

Bronsefarget løv skimrer vakkert etter regnet. (Linken Raeng)

Åkrene strekker seg nedover mot en rekke med løvtrær som danner en grense mot vannet. Gårdene anger av historie. På venstre side av stien finner vi helleristninger fra bronsealderen. Her seiler mange skip over berget, og vi mener også å se omriss av et par dyr. Helleristningene her på Ramberg er 3000 år gamle og spesielle i den forstand at de er Østfolds nordligste forekomst av bergkunst, og de er hugget inn i en bergart som er svært myk.

Fra ristningene følger vi grusveien som slynger seg forbi gårdene Ramberg nordre og Ramberg søndre, tilbake til parkeringsplassen.

God tur!

[ Borge Varde: Historisk topptur for rullestol og barnevogn ]

Vi nyter det rolige landskapet med utsikt over Oslofjorden. (Linken Raeng)

---

Turfakta

Antall km: 3,5

Egnet for godt førlige. Kupert terreng, bruk bæremeis eller bæresjal til de minste.

Hvis du ønsker å gå en lenger tur i dette området kan du rusle til Orkerød skanse og/eller Rambergnebba fra samme parkeringsplass og kan derfor lett kombineres med disse turmålene.

Se oversiktskart på www.norgeskart.no og www.turkart.no

Veibeskrivelse

Kjør til Moss og følg skilting til Jeløy.

Følg fv. 313 over kanalen og et stykke opp i bakken, ta så til høyre; følg skilting mot Jeløy kapell og Nes.

Kjør Gimleveien (fv. 312) frem til kryss med ny skilting mot Jeløy kapell og ta inn her – dette er Rambergveien.

Følg denne et kort stykke forbi kapellet og parker bilen på parkeringsplassen på høyre side av veien. Her finnes også et kart over området.

UTM 33 N 6598492 Ø 252397.

---

Bokomslaget til "Nye turperler i Østfold og Bohuslän" (Bokomslag fra Ask forlag)

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Denne teksten er tidligere publisert i hennes ferskeste bok, «Turperler i Østfold og Bohuslän», og gjengis med tillatelse fra forfatteren og forlaget. Turtipset er tilrettelagt for Demokraten av forfatteren.

Få nyhetsbrev fra Demokraten!