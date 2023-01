Frykter høye strømpriser – bygger vindmølle i hagen

VEGA (Dagsavisen): – Målet med prosjektet er å produsere like mye strøm som huset og elbilen min bruker.

Per-Ivar Pedersen viser rundt på hjemplassen sin på Vega på Helgeland, der han bygger sin egen energipark. Solcellepanel på taket på uthuset er allerede på plass, og like bak skal det nå komme en 11 meter høy vindmølle.

Per-Ivar Pedersen viser uthuset som har solcellepanel på taket. Bak skal det komme en vindmølle til sommeren, hvis formannskapet i Vega kommune godkjenner det. (Einar Lohne Bjøru)

– Så vidt jeg vet har det ikke vært utprøvd i Norge før, så noen må være en galning som førstemann. Da kan jeg like godt være den galningen, sier han smilende.

Ideen er at han produserer all strøm han bruker selv, og selge overskudd tilbake på nettet.

Solcellepanelet produserte i fjor 7000 kilowattimer, og prognosen på vindmøllen er 20.000 kilowattimer. Med et forbruk på cirka 24.000 kilowattimer i året, håper han at en del blir solgt tilbake til nettleverandøren.

Stor kostnad

Grunnen er rett og slett å få billigere strøm.

– Når dette er kommet opp, så håper jeg at jeg har betalt min siste strømregning, sier han.

– Jeg betaler ikke nettleie på strømmen jeg produserer selv. Det er kanskje ikke den optimale løsningen, men det er en god løsning for dette bygget. Det vil være lønnsomt, det er bare et spørsmål om tid, sier han, og sier han investerte i elbil i 2020.

– Jeg ser besparelsene man har på å kjøre elbil versus fossilt. Hvis jeg da kan produsere egen strøm og drivstoff hjemme, blir det et helt annet regnestykke, sier han.

Utstyret er bestilt fra Polen, og selv om det er usikkert hvor mye strøm det vil produsere, anslår Pedersen at det vil gi ca. 20.000 kilowattimer i året. Det er dog ikke batteri til anlegget, så strømmen som blir produsert må brukes umiddelbart, eller selges videre på nettet. (Einar Lohne Bjøru)

Kraftekspert: – Helt rett

Pedersen tenker langsiktig, og sier målet å sikre billig strøm til barna hans.

Han har tatt utgangspunkt i at strømmen vil ha en gjennomsnittskostnad på 45 øre per kilowattime i årene fremover, og med investeringer på mellom 800.000 og én million kroner, sier han det vil gå noen år før han tjener pengene inn igjen.

Kraftekspert i Salten kraftsamband, Johnny Horsdal, sier Pedersen gjør «helt rett».

– Det høres veldig fornuftig ut det han gjør, konstaterer han.

– Han blir selvforsynt, og han sparer på nettleie. Og når du ser på prognosene fremover i tid, forventes betydelig høyere priser i årene fremover, sier Horsdal, og sier dette virker som en «mann med en plan».

Han sier overskuddet i Nord-Norge spises opp de nærmeste årene.

– Med batterifabrikker som bygges, og Melkøya som skal elektrifiseres, får man økt forbruk. Man må få mer produksjon inn her i nord for å møte behovet, sier han, og sier vindmøllebyggeren er en del av løsningen.

– Han bidrar med ny, fornybar energi. Han tar selv ansvar for sitt eget resultat, og at han får inn noe eget. Og det å selge tilbake på nettet, det er sånn det skal være. Han bidrar til verdiskapning, sier han, og sier 45 øre per kilowattime høres fornuftig og rimelig ut.

– Noen år kan det være lavere, når det er vindstille og bløtt, mens noen år kan det være høyere. Man må se i snitt over tid. Jeg ønsker han lykke til!, avslutter krafteksperten.

Miljøfokus

For Pedersen er det også viktig med et miljøfokus.

Diameteren på vingene er i overkant av fire meter, og for å unngå fugledød er en av vingene er lakkert svart. Graving gjøres kun egen eiendom. Møllen har heller ingen hydraulikkolje som kan lekke, og består av aluminium slik at mikroplast ikke er et tema.

Møllen vil være plassert 60 meter unna huset for å unngå støy, selv om han selv sier at isbitmaskinen på kjøkkenet lager mer lyd. Tilbakemeldingene har vært blandet drops, og han venter spent på formannskapets avgjørelse i slutten av januar. Godkjenner de byggingen, håper han at møllen står klar i løpet av sommeren 2023.

– Noen er for, noen er imot, sånn er det. Dette er jo nytt. Men går det galt, er det bare jeg som blir rammet, for det er bare jeg som har investert i dette. Og går det bra, så går det veldig bra, sier han.

En av vingene er lakkert sort for å unngå fugledød. (Einar Lohne Bjøru)

