Rana-ordfører om kraftbehovet i nord: – Det er et vekstsjokk

Under gårsdagens redegjørelse for Stortinget, snakket olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om kraftsituasjonen i Norge.

I samme redegjørelse utdypet han mer rundt regjeringens syn på videre utbygging av kraft i Norge, og at det er umulig å få ny, fornybar energi «i en skala som monner», uten at natur og andre interesser vil få konsekvenser.

Partifelle og ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage, er enig med ministeren.

– Det som kommer til å skje, er at vi er nødt til å produsere mer fornybar kraft. Havvind vil være ferdig i 2030 – pluss. Kraftoverskuddet i Norge, og i Nord-Norge, vil være oppbrukt før den tid. Vi er nødt til å bygge ut mer fornybar kraft og nett i hele landet, sier han.

– Analysen til statsråden er helt rett. Vi er nødt til å se på hvordan vi skal møte situasjonen fra 2026 og fremover.

Møte om kraftsituasjonen Oslo 20220919. Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør om kraftsituasjonen under et møte på Stortinget Foto: Beate Oma Dahle / NTB (Beate Oma Dahle/NTB)

[ Høyre-leder Solberg om mulig kraftunderskudd i nord: – Folk i Nord-Norge vil da være glad for en kabel mellom nord og sør ]

Vekstsjokk

Han viser til prognosene om underskudd av kraft i 2026, og sier man nå må få fortgang i arbeidet med å bygge ut mer fornybar energi.

Situasjonen er spesielt prekær for Rana, etter at batterifabrikken Freyr valgte å etablere seg i kommunen.

Et regnestykke gjort av Menon Economics på vegne av Freyr, viser at det vil komme totalt 3.000 nye arbeidsplasser i kommunen fram mot 2030. I sum anslår de det totale antallet nye innbyggere i kommunen vil være 5.000 i 2030 – en økning på 19 prosent av dagens innbyggertall, ifølge Waage.

Ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Det er behov for å bygge 2.200 nye boenheter, og det er behov for å ansette 400 nye arbeidere i Rana kommune for å levere tjenester til de nye innbyggerne, sier han, og sier energibehovet derfor blir stort fram mot 2030.

– Det er et vekstsjokk. Og det er ikke mange årene igjen, sier han.

[ Regjeringen støtter Freyr i Mo i Rana med 4 milliarder kroner ]

Vindkraft i hardt debattklima

Den siste tiden har flere tatt til orde for at man må se på vindkraft på land som en mulighet for å mette kraftbehovet som vil oppstå i Norge om noen år – hvis Statnetts prognoser er riktig.

Deriblant har styreleder i NHO Nordland, Espen Haaland, pekt på vindkraftutbygging på Sjonfjellet i Nesna kommune på Helgeland som en av de raskeste veiene til målet – men møtte sterke reaksjoner hos organisasjonen “Motvind Sjonfjellet”.

Også i Fauske kommune i Salten har vindkraft vært omdiskutert, der lokalpolitikerne til slutt valgte å si nei til vindkraftutbygging. Bakgrunnen for utbyggingen var å forsyne strøm til stålprodusenten Blastr Green Energy, som skulle produsere de kaller «grønt stål» – men som valgte å ta planene videre til Finland etter kommunens nei til vindkraft.

[ Erna Solberg: Vi må tåle flere naturinngrep for å få mer kraft ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen