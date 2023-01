Utga seg for å være fra Leger Uten Grenser - hadde varebilen full av narkotika

Onsdag 27. oktober 2021 kom en hvit varebil kjørende over grensa på Svinesund. På utsiden av kjøretøyet var logoene til Røde Kors og Leger Uten Grenser påført med magnetskilt. Inni satt en slovensk mann med et akkrediteringskort som tilsa at han var en hjertekirurg. Det skulle vise seg å være langt fra sannheten.

Da tollerne undersøkte varebilen fant de over 300.000 tabletter som inneholdt ulike narkotiske stoffer.

Da saken ble kjent for Leger Uten Grenser, anmeldte de mannen for å ha misbrukt organisasjonens logo.

– Det kan ha en innvirkning på vårt omdømme og troverdighet. I ytterste grad kan det også være risikabelt for sikkerheten til våre pasienter og ansatte, sa Solveig Busk Halvorsen, leder for feltpersonell i Leger Uten Grenser, til NRK i forbindelse med at saken kom opp i Søndre Østfold tingrett forrige måned.

I varebilen fant tollerne åtte bager med Ksalol-, Bensedin- og Rivotril-tabletter. Til sammen dreide det seg om 310.577 slike narkotiske tabletter. (Tolletaten)

Syk dekkhistorie

Under rettssaken erkjente den slovenske bilføreren både straffskyld for å ha misbrukt logoene til Røde Kors og Leger Uten Grenser, samt å ha innført en meget betydelig mengde narkotika til Norge. Men da han først ble pågrepet av politiet, hadde han en helt annen innstilling. Da forklarte sloveneren at han hadde fraktet tablettene til Norge på vegne av en bekjent, som ønsket å starte et forretningssamarbeid med en organisasjon som Leger Uten Grenser eller Røde Kors. Tablettene skulle gis i donasjon til en eller begge av disse organisasjonene, med hensikt om å komme i posisjon til å inngå et videre forretningssamarbeid med organisasjonene.

I sin forklaring til politiet sa bilføreren at tablettene skulle doneres til hjelpeorganisasjonene. (Tolletaten)

Målet for oppdraget var å få levert tablettene og få signert en kontrakt, slik at de kunne starte opp med ordinære og regelmessige leveranser, forklarte han, og hevdet at han ikke visste at tablettene inneholdt ulovlige stoffer.

Denne forklaringen mente tingretten var rent oppspinn. De bemerket blant annet at det var helt usannsynlig at organisasjoner som Leger Uten Grenser eller Røde Kors ville tatt imot flere bager med diverse tabletter som donasjon.

De mente at påføringen av logoene til Røde Kors og Leger Uten Grenser, samt funnet av et falskt ID-kort med mannens bilde, var gjort for å skape en dekkhistorie.

Dømt til fengsel

Tingretten slo fast at den slovenske mannen hadde rollen som kurer, men to andre menn var også tiltalt i samme sak. Begge er i 40-årene og har tilknytning til Moss. Den ene erkjente straffskyld for å være mottaker av rundt 50.000 av tablettene som ble stanset på grensa, i tillegg til å ha bistått med tidligere salg av narkotiske tabletter til den andre medtiltalte mannen fra Moss.

Kjøperen nektet straffskyld, men bevis som meldingsutvekslinger mellom de to mennene gjorde at retten fant ham skyldig i kjøp av minst 20.000 ulovlige tabletter.

Dommen mot de tre mennene er nå avsagt. Den slovenske kureren fikk den klart strengeste dommen, med sju år og tre måneders fengsel. Søndre Østfold tingrett anså spredningsfaren som betydelig i denne saken. Beslaget på Svinesund tilsvarte over 300.000 brukerdoser.

De to andre mennene, selgeren og kjøperen, ble dømt til henholdsvis to år og åtte måneders fengsel og to års fengsel.

