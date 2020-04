Mens samfunnet har blitt lammet av koronaviruset, er det enkelte som jobber og står på som aldri før. Blant dem er helsearbeidere. Enkelte kjemper daglig mot covid-19, enten det er på sykehuset, legevakten, koronaklinikken, i sykehjemmene eller rundt omkring på andre arbeidsplasser, både i kommunal og privat sektor.

For snart en måned siden intervjuet vi to sykepleiere ved koronalegevakten i Moss, som dekker kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby.

En av dem, Helene Bungum, fortalte noe som gjorde inntrykk:

– Jeg har opplevd at folk som går tur forbi her har vist hjertetegn med hendene til oss. Det er veldig rørende, sa hun.

Det fikk oss til å starte kampanjen vi valgte å kalle #hjerteligtakk.

Målet var å vise dem at det er flere som er takknemlige for jobben de, og alle andre helsearbeidere, gjør i disse koronatider.

Vi ba våre lesere sende inn bilder der de selv viste hjertetegn med hendene.

Øverst i saken kan du se bidragene vi ble tilsendt.

– Så utrolig takknemlige

De første som sendte inn et bilde var Kåre og Tone fra Refsnes på Jeløy.

De la ved følgende melding:

«Ønsker å sende en ekstra hilsen til helsearbeiderne i Moss kommune som står på hver eneste dag for at våre innbyggere som er utsatte skal få best mulig omsorg og pleie. Dette gjør de selv om de selv er i en sårbar og utsatt situasjon.

Vi er så utrolig takknemlige for den innsatsen våre helsearbeidere gjør i disse dager. Tusen takk ❤️

Samtidig en stor takk til alle på Rådhuset som jobber 24/7 for å holde oss oppdaterte og stille til pressekonferanse hver dag, med til enhver tid riktig statistikk og riktige råd i tråd med det nasjonale føringer.

Ønsker hver og en i vår fantastiske kommune en fin påsketid. Kos dere og lev lurt ❤️🐥»

Ble smittet: – Hjelpen jeg fikk var veldig imponerende

En rekke lokalpolitikere stilte opp og sendte inn bidrag. Særlig Rødt var godt representert. Der sendte samtlige kommunestyrerepresentanter fra Moss inn bilder.

– Vi ønsker å si takk til alle som stiller opp i denne vanskelige situasjonen. Uten alle dem som står på, ville ikke samfunnet fungert. Så tusen, tusen takk, forteller Eirik Tveiten, partiets gruppeleder.

En annen som sendte inn bilde var Frp-politiker Erlend Wiborg. Han, kona og datteren ble alle smittet av koronaviruset, men er nå friske igjen.

– Jeg synes det er mange mennesker som fortjener en takk. Alt fra dem som jobber i butikken, til foreldre som er hjemme med barna. Hele samfunnet gjør en betydelig innsats, men helsepersonell er de som virkelig står i frontlinjen, sier han.

– Jeg har vært heldig og vært frisk og rask hele livet, så jeg har hatt minimalt med helsevesenet å gjøre før nå. Den hjelpen og støtten jeg fikk var veldig imponerende, legger han til.

Lagde egen video

Vi fikk også inn dette bidraget, av kattene «Smitt» og «Smule», der førstnevnte prøver å lage et hjerte med potene:

I tillegg rant det inn mange ulike hjerteemojier i Facebook-innlegget vårt, der vi ba leserne sende inn bilder.

Men det var ett bidrag som skilte seg ut.

Uten dette bidraget ville ikke denne saken blitt noe av, og takken til de lokale helsearbeiderne ville blitt forbigått i stillhet:

Rapid Athene.

Fotballklubben sendte inn en egen video, der spillere fra deres A-lag og J17-lag viste hjertetegn med hendene. Se videoen her:





Totalt 23 jenter, pluss trenerapparatet, som sier «hjertelig takk» for arbeidet til alle som jobber innenfor helsesektoren i disse dager.

Hjertelig takk til dem.

