Mener flere barn bør testes, nå som barnehager og skoler gjenåpnes

I dag startet gjenåpningen av landets barnehager, etter råd fra helsemyndighetene. Neste mandag åpner de første skolene også dørene igjen.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Ikke alle er det. Før påske presenterte TV2 en måling der 38 prosent svarte at de ikke mente det var trygt å sende barna sine tilbake til skole og barnehage i ukene etter påske.

Det forstår stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) godt.

– Jeg har selv opplevd at et lite barn kan bli syk av korona, så jeg har forståelse for at mange er skeptiske. Det er ikke lett å innføre smitteverntiltak for barn, men jeg vet det har blitt gjort mye i barnehagene for å skape trygge rammer, sier han.

Ber folk ikke undervurdere virusets effekt på barn

Wiborg er én av de over 90 personene fra Moss som så langt har fått bekreftet smitte av covid-19. Også hans kone, tidligere Ap-politiker Maria Therese Molteberg Wiborg, og deres spebarnsdatter ble smittet. Alle tre er nå friske igjen.

Stortingspolitikeren har tidligere tatt til orde for at man ikke må undervurdere virusets effekt på barn. Han har pratet med folk, både andre foreldre og personer innenfor helsevesenet, som hadde inntrykk av at barn ikke kan bli syke. Det er hans datter beviset på ikke stemmer.

– Man må ikke underkommunisere at barn kan bli syke. Vår datter kan ikke snakke, men vi merket raskt at noe var galt, sier Wiborg.

Håper hånda holdes på bremsen

Likevel har han tillit til at myndighetenes valg om å gjenåpne barnehager og skoler nå er den rette avgjørelsen.

– Fagfolk rådet regjeringen om å gjøre dette. Jeg har tillit til dem, sier han.

Med ett forbehold:

– Jeg tar for gitt at de overvåker situasjonen nøye og kontinuerlig, slik at man raskt kan komme med nye tiltak dersom man ser at dette ikke går, legger han til.

Det innebærer også at flere barn blir testet.

– I forbindelse med gjenåpningen av skoler og barnehager, bør terskelen for å teste barn være lav, slik at man tidligst mulig kan få avdekket om dette er galt eller riktig, sier Wiborg.

