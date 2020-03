Remi Sølvberg (Rødt)

Utvalgsleder Helse og Mestring

I denne stund med kaos, frykt og usikkerhet vil jeg takke de som setter alt til side og jobber målrettet uten tanke på eget virke. For de er mange de som nå jobber ekstra skift eller strekker seg mye lenger enn de er vant til.

Tusen hjertelig takk til byen, eller burde jeg kanskje si, landets helsepersonell.

2500 personer er ansatt i helse- og omsorgssektoren i Moss i dag. Mange av disse har en annen hverdag, en tyngre hverdag i disse dager. De holder hjulene i gang med en yrkesstolthet og en fagkompetanse som kommer oss alle til gode. Hjul som triller fortere enn de pleier, alt det vanlige pluss alt det nye og ukjente vi er i ferd med å bli kjent med...

1000 personer jobber i hjemmetjenestene våre. I disse dager ber vi de som er der ta den ekstra trøkken, gå den ekstra mila. Og de gjør det, fordi de må, fordi det er nettopp dette som også er jobben deres, gjøre mer når samfunnet ber dem om det.

Med det belegget vi har av sykepleiere i kommunen vår er det nå essensielt at vi bruker de ressurser vi har riktig.

Samtidig ber vi nå nabokommuner, sykepleiere og helsefagarbeidere i det private, pensjonister eller andre som innehar helsefaglig kompetanse om ekstra hjelp til byen vår. Frivillige med og uten fagkompetanse har meldt sin interesse for å møte utfordringene som er der, både i helsetjenestens førstelinje, og til de omkringliggende støtteapparatene.

Sykepersonell lar i disse dager være å møte sine familiemedlemmer, søsken, barn og barnebarn, for å kunne gå friske og yte ekstra innsats på jobb, det være seg ordinær turnus eller ekstravakter, fritiden er forbeholdt søvn og mest mulig isolasjon.

Som leder for Helse- og mestringsutvalget må jeg si at jeg ved to anledninger har trukket et lettelsens sukk. Ved opprettelsen av egen legevakt på gamle Solli skole og ved vedtaket om å stenge for besøkende ved våre sykehjem og omsorgsboliger. Så får vi se om ytterligere tiltak vil bli iverksatt etter hvert som dette skrider framover.

Vi vet ikke hvor lenge vi skal stå i denne krisen. Hvor omfattende og hvor vedvarende den blir, men vi skjønner nok alle at vi må stå i det en stund til.

Vi heier på dere og vi takker dere som står i jobben som nå gjøres ved våre helse- og omsorgsvirksomheter.

Fra bunnen av hjertet – Tusen tusen takk!

LES OGSÅ: Moss kommune ber helsearbeidere melde seg til frivillig innsats